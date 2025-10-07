|ผู้เขียน
ดาวกับดวง โดย พิมพ์พรร วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านอาจถูกหมิ่นเกียรติหมิ่นศักดิ์ศรี เพราะเรื่องดีๆ ที่เกิดแก่ท่านโดยฉับพลันอาจทำให้มีผู้คิดริษยาท่านได้ อย่างไรก็ดี พวกเขาเหล่านั้นก็ทำอะไรท่านไม่ได้นอกจากสร้างเรื่องนินทาว่าร้ายไปวันๆ เท่านั้น ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องออกแถลงแก้ตัวอะไร บางทียิ่งพูดยิ่งชี้แจงจะยิ่งยุ่งวุ่นวายมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร มักวิตกกังวลกับการเจรจาไปต่างๆ นานาโดยไม่มีที่มาที่ไป ยิ่งมีรายได้น้อยก็ยิ่งเครียดว่าจะต้องหมุนเงินอย่างไร หรือมีรายจ่ายมากขึ้น หากมีแรงงานในปกครองจะเกิดปัญหาแรงงานไม่พอหรือคนงานของท่านทำงานเสียหาย พูดจากับใครควรอ่อนหวานเป็นพิเศษไว้จะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อาจทำให้สามารถโยนของเก่าทิ้งไปอย่างไม่ไยดี จะพบบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ส่งเสริมเกียรติยศชื่อเสียงของท่าน ยิ่งท่านใหญ่โตมากก็จะยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้น จะมีบริวารหัวแข็งหัวรุนแรงเข้ามามีบทบาทก่อกวนในงานของท่าน แต่การมีอุปสรรคศัตรูยังดีกว่าเจ็บไข้ได้ป่วย
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะประสบความสำเร็จกับเรื่องที่ตั้งใจเอาไว้ แต่สิ่งใดเป็นกิจการพิเศษโลดโผนนอกเหนือความเคยชินของท่านถ้าไปกระทำเข้าจะวุ่นกันไปใหญ่ เป็นเวลาที่ควรสงวนท่าทีและอารมณ์ให้มากที่สุด ท่านมีโชคดีอยู่แล้วก็ควรอยู่อย่างเสือหลับ คือไม่ทำอะไรแต่ระมัดระวังตัวเต็มที่จึงช่วยให้ปลอดภัยจากศัตรู
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีโอกาสดีจากหุ้นส่วนหรือมีคู่สัญญาจะให้ลาภ กับเพศตรงข้ามจะเกิดความเข้ากันได้อย่างรวดเร็วจนอาจจะมีการแต่งงานอย่างฉุกเฉิน เล่นเอาพรรคพวกเพื่อนฝูงตามกิจกรรมของท่านไม่ทัน อย่างไรก็ตาม ท่านอาจติดคนรักใหม่จนเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดจะค่อยๆ หายหน้าหายตาไปไม่ร่ำลาบอกกล่าวเลยก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านอาจไม่พอใจเรื่องลาภผลประโยชน์ จะมีรายจ่ายผูกพันขึ้นอีกหลายรายการอย่างไม่รู้ตัวหรือซื้อของผ่อนส่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันหรือการทำงานของท่าน แต่ภาพรวมทางการเงินของท่านยังพอไปได้ไม่เดือดร้อนนัก เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ยังไม่ค่อยลงตัวถึงแม้ท่านที่ยังโสดจะพบคนถูกใจก็ตาม
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะกระปรี้กระเปร่าขยันขันแข็งทำงานหามรุ่งหามค่ำ แต่ระยะนี้ท่านจะใจร้อนและอารมณ์ร้ายขึ้นๆ ลงๆ เป็นพิเศษ การเข้าพบผู้ใหญ่ที่พบยากและสุ่มเสี่ยงต่ออนาคตควรรอไว้ก่อน วันข้างหน้ายังมีอยู่อีกมาก โอกาสดีๆ จะต้องมาถึงท่านอย่างแน่นอน ควรระวังเอกสารสำคัญจะสูญหายหรือเสียหายไว้ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านระวังจะลื่นหกล้มถูกของร้อนลวกหรืออาจเผลอทำไฟไหม้ข้าวของภายในบ้านเสียหาย เรื่องฟืนไฟท่านจะเผอเรอไม่ได้เป็นอันขาด สมาชิกภายในบ้านทำอะไรให้ไม่พอใจไม่ควรอารมณ์ร้อน ให้ท่านคิดว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปเถิด ธุรกิจติดต่อและการเจรจาจะนำพาลาภผลประโยชน์มาให้อย่างดี
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีอุปสรรคเกี่ยวกับการงานและญาติพี่น้อง ผู้ที่ต้องทำสัญญาเงินกู้หรือกำลังจะกู้เงินอาจมีความยุ่งยากในเรื่องการแสดงหลักฐานรายได้ ยังไม่ควรหวังผลเลิศเรื่องการเงินการลงทุนในระยะนี้ ท่านที่เป็นคนถือตัวถือเกียรติยศอาจถูกดูถูกดูหมิ่นจากคนที่มีฐานะทางสังคมต่ำกว่าโดยที่เขารู้เท่าไม่ถึงการณ์
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านที่มีความเป็นอยู่อย่างอัตคัดมาก่อนจะรุ่งเรืองขึ้นอย่างเห็นได้เด่นชัด อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของท่านต้องพยายามชะลอตัวลงมากๆ หน่อย แม้จะมีผู้ที่เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือ ท่านก็ควรต้องเพลาๆ มือสักหน่อยแม้จะเมตตากรุณาแค่ไหนก็ตาม คนโสดจะมีญาติพี่น้องเจ้ากี้เจ้าการหาคนรักให้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะใจกล้ามากกว่าที่ผ่านๆ มา บางคนจะแสดงตัวเป็นหัวโจกหรือเป็นนักเลงมากขึ้น อาจพบรักที่ร้อนแรงแต่ท่านก็ไม่ค่อยสบายใจนัก ผู้ใหญ่จะไม่พอใจในกิริยาท่าทางบางอย่างของท่าน จะไปส่งผู้ที่เดินทางไกลด้วยความห่วงอาลัยหรือวิตกกังวลเพราะเขาไปไม่ได้บอก ซึ่งก็เศร้าสร้อยพอสมควรเหมือนกัน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีปัญหาเรื่องเงิน ธุรกิจ การเข้าสังคม และการเดินทางในชีวิตประจำวันที่ไม่ค่อยสะดวกใจนัก ถึงแม้มีผู้ที่เหนือกว่าและเพศตรงข้ามเป็นที่พึ่งพิงก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนัก อย่างไรก็ดี ท่านทำอะไรใจเร็วและไม่ค่อยวิตกถึงอนาคต การวิ่งเต้นขอร้องหรือเจรจาธุรกิจกับที่ที่เคยทำงานกันมาแล้วจะไม่ได้ผล