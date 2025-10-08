|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวงวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะมีลาภลอย ส่วนลาภที่ท่านได้ตั้งแต่เดือนก่อนและยังได้อยู่คงจะได้ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลง การปลูกต้นไม้ขายที่ดินจะนำลาภมาให้ ท่านจะระงับใจเรื่องอาหารเรื่องขนมหวานก็ไม่ค่อยได้ ถึงแม้ระยะนี้ท่านรู้สึกแข็งแรงกะปรี้กระเปร่า แต่หากท่านกินขนุนทุเรียนจำนวนมาก อนาคตก็คงยุ่งกันใหญ่
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านก็ต้องพยายามช่วยตนเองด้วยการลดรายจ่ายลงให้มากๆ แผนการเดินทางไกลอาจต้องนำงานไปทำด้วย อย่างไรก็ดี หากต้องเดินทางนานๆ ไม่ควรประมาท คนโสดอาจรับหมั้นคนที่ถูกใจโดยไม่ดูตาม้าตาเรือหรือแม้แต่หัวนอนปลายเท้าของคนที่จะมาเป็นคู่ครอง คนมีคู่แล้วจะเหม็นหน้าคนรักได้บางคราว
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านอาจได้ลาภที่เป็นข้อความรู้หรือข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินชีวิต หากเพื่อนสนิทเกิดโกรธกันกับคนรักอย่างแรงแล้วพยายามอพยพมาอยู่กับท่านอาจเกิดเรื่องไม่เหมาะสมขึ้นได้ ดังนั้นถ้ามีใครมาขออยู่ร่วมด้วยก็ควรไต่สวนทวนความให้ดี โชคชะตาเรื่องที่อยู่อาศัยออกจะพิลึกๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่หรือมีสง่าราศีผู้คนนับหน้าถือตามากขึ้น แต่โชคดีทางการเงินมักไม่เป็นของท่าน อาจได้ลาภผลแปลกๆ มาแทน ซึ่งท่านก็พอใจทีเดียว จะสุขุมรอบคอบในการดำเนินชีวิตประจำวัน จะคิดถึงมาตรการความปลอดภัยและทรัพย์สินด้วยความใจเย็น คนรักยังไม่เข้าที่เข้าทางนัก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านคิดเรื่องบางเรื่องไม่ตกหรืออาจมีเรื่องลำบากใจที่บอกผู้ใหญ่ไม่ได้ อย่างไรก็ดี คนที่อับโชคเรื่องเงินและเรื่องรักมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ระยะนี้ถึงเวลาที่ท่านลืมตาอ้าปากได้บ้างแล้ว ยิ่งถ้าท่านมีเสน่ห์อยู่ด้วยตอนนี้ท่านก็คงจะกลายเป็นคนเนื้อหอมแน่ ส่วนคนที่มีแฟนแล้ว คนรักจะเอาใจใส่ตัวท่านอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะได้ลาภจากการเดินทางหรือเพื่อนฝูงเป็นผู้นำมาให้ เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดแก่ญาติมิตรในระยะนี้แม้จะส่งผลกระทบถึงท่านไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ท่านไม่ค่อยรู้สึกอะไร ถ้าท่านโกรธใครหรืออะไรก็ตามจะจบลงด้วยความเสียเงินหรือทรัพย์ประเภทของเก่าหรือของศักดิ์สิทธิ์ ถ้าระงับอารมณ์ร้ายๆ ได้จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านไม่เหมาะกับการร่วมงานกับหน่วยงานราชการ จงหมั่นสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวและจดจำให้ได้จะเป็นประโยชน์เหมือนมีแผนที่ในการดำเนินชีวิต มิตรและศัตรูหน้าตาท่าทางจริตกิริยาเป็นอย่างไรก็จะพบเช่นนั้นเสมอ ระยะนี้ถ้าท่านริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ จะได้รับการตอบรับจากสังคมอย่างดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีลาภลอยทางการเงินแต่เมื่อไรก็ตามที่ท่านได้รับเงินพิเศษคงจะต้องเสียเงินออกไปเป็นพิเศษจำนวนหนึ่งพอๆ กัน เด็กเล็กๆ ที่เป็นลูกหลานในบ้านอาจเดือดร้อนแล้วมาขอความช่วยเหลือจากท่าน การติดต่อสื่อสารจะไม่ค่อยได้ผล ยิ่งพูดยิ่งวุ่นวาย ทางที่ดีช่วงนี้สงบปากสงบคำแบบพูดน้อยต่อยหนักดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีความสุขได้ลาภต่างๆ พบสิ่งเจริญตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้าถูกกลั่นแกล้งให้ต้องออกจากงานท่านจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าในอีกไม่กี่เดือน ถ้าเมื่อไรที่ท่านถูกรังแกจนไม่อาจทำกิจที่ควรได้แล้วท่านย้ายไปที่อื่น ท่านจะทำกิจใหม่ได้รุ่งเรืองกว่าภายหลัง ดังนั้นไม่ควรกลัวหรือโกรธผู้ที่ประสงค์ร้ายกับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านเห็นใครที่เคยดีกันแล้วเปลี่ยนแปลงไปท่านก็ควรเห็นอกเห็นใจพวกเขา บางทีเขาก็มีปัญหาของเขาเองที่ท่านไม่รู้ การคาดหวังสิ่งต่างๆ จึงมักพลิกผันได้ง่าย แม้แต่เรื่องทางใจก็มักจะไม่เป็นไปอย่างที่คิด รวมความแล้วตอนนี้ถึงแม้ไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นจะตายกับท่าน ท่านก็ควรระมัดระวังตัวไว้ก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะคิดอยู่เสมอว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทำของท่าน ทำให้ท่านรู้สึกว้าเหว่ อันที่จริงผู้ใหญ่ก็มีความคิดกันทุกคนเพียงแต่ใครจะมีเหตุผลในการปฏิบัติตนอย่างไรเท่านั้น ปัญหาด้านการเงินยังตามรุมเร้าให้วุ่นวายใจบ่อยๆ เครดิตการเงินไม่ดี เลือดลมเดินไม่สะดวก ท่านควรรักษาสุขภาพไว้ก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีเรื่องต่างๆ รุมเร้าค่อนข้างมาก ซึ่งอาจมีภาระทางการเงินร่วมด้วย อีกทั้งยังไม่ใช่โอกาสที่ท่านจะลงทุนกะเก็งกำไรในวงเงินจำนวนมากหรือทุ่มเทความหวังอะไรทางการเงินได้มากนัก คงต้องพยายามจัดสรรงบประมาณให้ได้ดุล ถ้าคิดโลภก็อาจจะสูญเสียมากกว่า เรื่องการประหยัดยังเป็นสิ่งจำเป็น