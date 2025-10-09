ลัคนาราศีใด การเงินดีหายห่วง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม มีโชคเข้ามาจากหลายทาง

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะสนใจซื้อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่บางท่านก็สนใจสะสมของเก่าหรือพระเครื่องไปเลย หากมีเรื่องเดือดร้อน ญาติพี่น้องจะให้ความช่วยเหลือท่านได้ในยามคับขัน อีกทั้งเพศตรงข้ามที่อาวุโสน้อยกว่าจะให้บริการและรับใช้ท่านได้เป็นอย่างดี การเงินดีหายห่วง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านไม่ควรรับเป็นล่ามแปลภาษาต่างประเทศแทนผู้อื่น เพราะหากทำให้เขาเข้าใจผิดกันแล้วท่านจะเป็นผู้เสียหายเสียเอง การลงทุนรายวันมักจะสูญเปล่า ลาภที่คิดว่าจะได้จากสตรีผู้ใหญ่ในวันนี้คงต้องเลื่อนออกไปก่อน และท่านคงจะได้แต่ประคองทรัพย์เดิมไปพลางๆ เดินทางไกลราบรื่นมีความสุขดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมองเห็นทางออกที่ดีและเป็นประโยชน์กว่าที่แล้วๆ มา จะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างตามอัตภาพและตรงตามความต้องการ ซึ่งท่านคงต้องรอเวลาอีกสักนิดเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัว จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม จนได้ของขวัญของกำนัล คนโสดจะมีคนมามอบสิ่งของให้ง่ายๆ โดยที่เขาก็ยังไม่รู้จักท่านดี
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีดาวพระเคราะห์ดวงสำคัญเกาะกุมลัคนาเพิ่มกำลังให้เจ้าชะตาสุขุมรอบคอบและเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น ทำอะไรถ้าคิดว่าถูกต้องดีแล้วจะไม่ยอมให้ใครแก้ไข ไม่ผ่อนปรนแม้แต่กับบริวารที่สนิทสนมกันดี แม้จะมีรายจ่ายสูงก็พอใจไม่ตื่นเต้น ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมามีค่ามากกว่าทรัพย์ที่เสียไป
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมีความตึงเครียดพอๆ กับเพื่อนฝูงพี่น้องที่วิวาทกันเอง ตัวท่านจะต้องพยายามประสานความสัมพันธ์กับพวกเขาอยู่ห่างๆ จะดีกว่าเข้าไปใกล้ชิด จะเอาใจใส่การทำมาหากินมากเป็นพิเศษ งานก็อาจหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้บ่อยๆ เช่นเดียวกับเรื่องเพศตรงข้ามหรือคนรักที่ไม่ค่อยจะลงตัวนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะมีโชคเข้ามาจากหลายทาง จะชนะคดีความและกรณีพิพาทต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นตัวของตัวเอง ท่านจะมีพลังสู้ชีวิตมากขึ้น ลงได้สู้กับใครหรืออะไรแล้วไม่มีคำว่าถอย อุปสรรคในการทำงานจะถูกลำเลียงเข้ามาท้าทายความอดทนของท่านอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านทำงานคิดคำนวณถึงแต่เรื่องลาภผลประโยชน์ บางทีอาจเพราะต้องการเงินไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านช่องที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลา บางท่านจะพบว่าทรัพย์สินส่วนตัวในบ้านแตกหักเสียหายโดยอุบัติเหตุก็ได้ อารมณ์ช่วงนี้มักจะใจเร็วและวู่วามง่าย ซึ่งจะไม่เป็นผลดีในการติดต่อกับผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านระวังการคิดผิดคิดพลาดเพราะอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเอง หรือเป็นประเภทจู้จี้จุกจิกคิดกลับไปกลับมาสุดท้ายแล้วก็ได้ของเหมือนเดิมหรือน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำ ความไม่แน่นอนในงานอาจจะทำให้เกิดความปริวิตกมากขึ้น อย่างไรก็ดี รายได้ของท่านมากขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากงานอดิเรกที่ท่านรัก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีหัวหน้าดาวศุภเคราะห์อยู่ในเรือนมรณะ ท่านจะพลั้งเผลอทำให้ตนเองเดือดร้อนหรือบาดเจ็บได้ง่าย อาจทำข้าวของแตกหักหรือเกิดเป็นคดีความจากการปฏิบัติหน้าที่ มีเค้าว่าจะถูกทวงหนี้ด้วยกิริยาอาการเกรี้ยวกราดจนท่านเครียดไปหลายวัน ไม่ควรเจรจาความให้แก่ตนเองเพราะอาจรับเคราะห์ได้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีเจ้าเรือนการงานและบริวารโคจรอยู่ในเรือนมรณะ เรื่องงานและเรื่องบริวารจึงค่อนข้างมีอุปสรรครุนแรง จะมีการปรับเปลี่ยนลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานจะโยกย้ายห่างไกลไปจากท่าน การขยายกิจการยังไม่เป็นผลดี มีการใช้เงินทุนหมุนเวียนหนักขึ้น แม้ยังไม่ทำงานก็มีรายจ่ายสูง แต่ก็มีโชคลาภ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านอาจได้รับการชักชวนให้ทำงานที่ผู้อื่นไม่กล้าทำหรืองานที่เป็นความลับ เพื่อนฝูงก็ยังพอจะให้ความช่วยเหลือท่านได้ทุกเรื่อง ท่านที่ทำงานประจำอยู่แล้ว งานจะมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำงานต่างๆ จะร้อนเงินโดยเหตุที่ท่านต้องรักษาหน้าตาเอาไว้ แต่ลาภก็มาก
เช่นกัน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไม่ควรติดตามผลงานหรือต่อรองเรื่องต่างๆ โดยไม่วางแผนไว้ก่อน ความคิดอ่านของท่านมักจะเข้าข้างตนเองจนเกินไป ควรคิดก่อนพูดให้มากๆ เพราะอาจไปขัดใจผู้อื่นโดยที่ท่านไม่ตั้งใจเลยก็ได้ กับหุ้นส่วนก็มักจะกลมเกลียวกันเป็นอย่างดีจนการงานเจริญรุดหน้าไปมาก เสียแต่ความรักมีเรื่องขัดใจ