ราศีใด จะเดินทางด้วยความสุขสมหวัง ทำกิจกรรมอะไรก็สมหวังไปหมด แม้แต่คนไข้หนักก็กลับลุกเดินได้ : ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะเดินทางด้วยความสุขสมหวัง ทำกิจกรรมอะไรกับญาติพี่น้องก็สมหวังไปทั้งหมด คนที่ท่านเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องอะไรจะค่อยๆ ดีขึ้น แม้แต่คนไข้หนักก็กลับลุกขึ้นเดินเหินได้ รายได้รายรับอาจเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึง ท่านควรรอบคอบกับการใช้เงินให้มากขึ้น อาจได้รับข่าวร้ายจากทางไกล
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะได้ร่วมสมาคมกับหมู่ชนที่มีความรู้ความสามารถ จะเข้าไปในสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือดูงานในโรงเรียนที่มีระดับ มีผู้พยายามทาบทามให้ท่านเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยหรือเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบางอย่างที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ อาจได้รับสัญญาณแจ้งเหตุล่วงหน้าเรื่องจากต่างประเทศ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านควรหมกมุ่นอยู่กับการทำงานให้ก้าวหน้ามากกว่าไปสนใจเรื่องเก่าๆ ที่กวนใจและแก้ไขอะไรไม่ได้ สิ่งของที่ประณีตบรรจงบางอย่างจะเสียหายหรือสูญหายไปจากท่าน การซื้อหาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสูงๆ มาใช้ ท่านอาจใช้ไม่เป็นหรือล้ำสมัยเกินสิ่งแวดล้อมของท่าน ซึ่งท่านจะพบว่าไร้ประโยชน์
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะอยู่ห่างจากความระส่ำระสายของสิ่งแวดล้อม ระยะนี้ใจคอของท่านมั่นคง บริวารและคนข้างเคียงมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องที่ท่านควรรับฟัง การเงินและความรักไม่เป็นปัญหา แต่ข้อเสียที่อาจเกิดแก่ท่านช่วงนี้คือ ท่านจะมีความอดทนน้อยและอาจจะซื่อๆ ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมมิจฉาชีพไปบ้างก็เท่านั้นเอง
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่โคจรอยู่ในเรือนวินาศ อาจต้องเข้าช่วยเหลือไกล่เกลี่ยให้บริวารที่มีปัญหากำลังร้อนเข้าหากัน ลาภผลประโยชน์และการเงินของท่านยังพอไปได้ ไม่มีเรื่องให้ร้อนใจในส่วนนี้นัก แต่อาจมีเรื่องหนักอกหนักใจเพราะผู้ใหญ่หมางเมินไม่สนับสนุนหรือการงานติดขัดไม่ราบรื่น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านที่ไม่ค่อยสนใจว่าโลกหมุนไปทางไหนมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะรู้สึกอิ่มเอมกับสิ่งแวดล้อมและคนใกล้ชิด ตลอดจนบรรยากาศอันหอมหวนไปด้วยกลิ่นดอกไม้และสุนทรียะต่างๆ จะรู้สึกว่าตนเองมีเสน่ห์มากขึ้น อาจมีลาภและมีความสุขพอสมควรแก่ชีวิตความเป็นอยู่และจิตใจมากกว่าเดิม
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีความกังวลเรื่องการงาน บรรยากาศในสำนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับงานของท่านมักเป็นไปด้วยความเชื่องช้า แต่หากเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาแล้วอาจทำเหตุแปลกๆ หรือไม่ถูกใจท่านเกิดขึ้นได้ ใครชวนทะเลาะก็อย่าไปเข้าใกล้เขา เผื่อเขามีปืนผาหน้าไม้แล้วลั่นโป้งป้างออกมาก็จะวุ่นวาย
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะเริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวหรือรู้จักทำตัวให้เป็นที่สนใจของสังคมมากขึ้น จะมีความคิดสร้างสรรค์ทำงานที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร การคิดอะไรไม่เหมือนผู้อื่นในสังคมเดียวกันจะนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น ยกเว้นงานด้านการเกษตรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนัก จะได้บริวารไหวพริบดีมาช่วยงาน
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านที่เดือดร้อนเรื่องเอกสารสัญญาหรือคดีความควรถ่วงเวลาเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดจึงจะเป็นผลดี อาจมีสัญญาณเตือนให้ท่านใช้ทรัพยากรให้น้อยลง แต่กำลังกายของท่านยังดีอยู่มาก ชีวิตประจำวันของท่านตอนนี้มีอุปสรรคเรื่องการงานและผู้ใหญ่ในสำนักงาน ความมุ่งหมายของท่านจึงสำเร็จค่อนข้างยาก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมักสมหวังในความรัก ถ้ามีคู่รักแล้วจะเกลียวกลมสมหวังกันใหญ่ ถ้าเป็นแต่เพียงเพื่อนกันก็จะสามารถทำความตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง เรื่องเงินถ้าได้มาจะต้องรีบเก็บออมเข้าบัญชีทันทีและทำเป็นไม่สนใจอีกเลยจนกว่าจะถึงยามจำเป็นจริงๆ หรือหากได้มาก็ควรนำไปชำระหนี้สินให้หมดสิ้นจะดีที่สุด
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านทำอะไรก็ตามมักเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ยังมีช่องทางที่จะผันเงินเข้ามาบ้าง ปัญหาวุ่นวายจากญาติพี่น้องอาจจะทำให้เงินทองสะดุดไปก็ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องพยายามจัดสรรให้ลงตัวมากที่สุด เพศตรงข้ามกับท่านจะมีความคิดเห็นแตกแยกไปคนละทางสองทาง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไปเที่ยวหรือนั่งรับประทานอาหารตามร้านควรเก็บกระเป๋าสตางค์ให้มิดชิดจากสายตาผู้อื่น เพราะดวงชะตาของท่านระยะนี้เหมาะที่จะถูกต้มตุ๋นหรือถูกเบียดบังทรัพย์สิน การเดินทางก็มีจุดภยันตรายอยู่ไม่น้อยหากท่านเดินทางด้วยความเร่งรีบ ระวังการถูกเลิกจ้างหรือการลดตำแหน่งไว้บ้าง
โดย พิมพ์พรร