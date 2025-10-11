ราศีใด มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินแบบฟลุคๆ ไร้อุปสรรค ซ้ำยังได้ผู้ใหญ่อนุเคราะห์-เกื้อหนุน

|ผู้เขียน
|ปุสาคโม
ดวงประจำสัปดาห์ วันที่ 12-18 ตุลาคม 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมาก แต่กลับไม่ค่อยมีความสุขมากนัก อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงจะดีขึ้น ญาติพี่น้องหรือครอบครัวของท่านเองก็จะประสบความสำเร็จในด้านการเล่าเรียนและการงานเป็นอย่างดี บุตรบริวารก็เข้ากับท่านได้อย่างดี อาจมีบางวันเท่านั้นที่ท่านขัดอกขัดใจการกระทำของญาติพี่น้อง แต่ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น จะมีรายจ่ายแบบไม่เต็มใจจำนวนหนึ่ง ซึ่งท่านควรห้ามปรามกำราบบุคคลแวดล้อมก่อนที่ค่าใช้จ่ายจะบานปลายต่อไป การเดินทางประจำวันจะมีอุปสรรคหรืออุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ไม่รุนแรงอะไรนัก ท่านที่มีคู่แล้ว ควรระมัดระวังความขัดแย้งกับคนรัก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะรู้สึกว่าบริวารจะทำให้เกิดอารมณ์ร้าย เพราะพวกเขามักใจร้อนจนเสียรู้คู่แข่งขันทางการค้าหรือพูดจาก้าวร้าวกับผู้อื่นจนเดือดร้อนมาถึงท่าน ลาภผลประโยชน์ เงินสด หรือเครื่องประดับมีค่าจะสูญหายหรือหาไม่พบเพราะความใจลอยของท่านเอง เครื่องมือสื่อสารจะหลงหูหลงตาหาไม่พบ หรือเกิดความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ รายได้จะขาดมือหรือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ กระแสเงินสดจะติดๆ ขัดๆ อย่างไรก็ตาม จะมีผู้ที่รักใคร่ชอบพอกันนำข้าวของเครื่องใช้แปลกๆ หรือของเก่าของขลังมาให้โดยไม่บอกกล่าว ผู้ร่วมงานที่มีความสำคัญในวงงานระดับเดียวกับท่านจะคิดเห็นไม่ต้องตรงกันนัก
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจมีการเดินทางไกลไปในที่ที่ท่านอยากไปมานาน แต่ก็เป็นการเดินทางที่ฉุกละหุกและหงุดหงิดหัวใจพอสมควร หรือบางท่านที่ตระเตรียมการเดินทางไว้อย่างดีแล้ว แต่กลับพบเจอเรื่องไม่คาดฝันจนการเดินทางของท่านยากลำบากไปก็ได้ อย่างไรก็ดี เป็นช่วงที่ท่านทำอะไรก็ได้อย่างใจ ผู้ใหญ่จะสนับสนุนการกระทำของท่านในทุกทาง โดยเฉพาะเรื่องทางการเงิน ความอดทนต่อความยากลำบากของท่านจะมีมาก อีกทั้งบริวารผู้ช่วยเหลือกิจการงานของท่านก็มีมากเช่นกัน ระยะนี้ไม่มีอุปสรรคศัตรูเข้ามาท้าทายการดำเนินชีวิตของท่านนัก แต่ไม่ควรเช่าพระหรือนำพระเข้าบ้านในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จมีชื่อเสียงเกียรติยศ แต่อาจมีผู้อื่นต้องระกำช้ำใจเพราะโชคดีของท่านกลับไปขัดลาภพวกเขา ศัตรูของท่านในระยะนี้จึงมีทั้งที่ท่านมองเห็นและมองไม่เห็น อย่างไรก็ดี ท่านก็ไม่ควรหวั่นไหวกับความบันเทิงหรือกิเลสตัณหาใดๆ ทั้งสิ้น ไม่สะดวกที่จะเดินทางไกลไปเข้าป่าล่าสัตว์ เข้าถ้ำ ปีนผา หรือปีนต้นไม้สูงๆ เพราะท่านอาจได้รับบาดเจ็บหรือพบเจอเรื่องไม่คาดฝันขึ้นได้ จะมีญาติมิตรที่ท่านชื่นชมไปมาหาสู่ แต่ไม่ควรชวนกันไปสถานเริงรมย์ในยามกลางค่ำกลางคืน จะมีผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าติดต่อขอคำแนะนำในกิจกรรมต่างๆ ที่เขาเชื่อว่าท่านจะให้ความรู้หรือแก้ปัญหาให้เขาได้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับเอกสารข่าวสารทางวิชาการที่ไม่เป็นจริง ซึ่งท่านจะนำข้อมูลและข่าวสารนั้นๆ ไปส่งต่อแก่ผู้อื่นต่อโดยบริสุทธิ์ใจ ทำให้พวกเขาย่ำแย่ไปตามๆ กัน แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับดาวพฤหัส (๕) โคจรจรย้ายภพจากภพลาภผลเข้าสู่ภพวินาศ ผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านมาตลอดจะห่างเหินหมางเมินจากท่านไป หรือพวกเขาอาจได้รับความเดือดร้อนจนไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้อีกก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม การงานของท่านยังเดินหน้า แม้จะอ่อนไหวไปบ้างก็ตาม กิจการเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ ความสวยงาม ศิลปะ แม้ราบรื่นดี แต่ก็ให้ประโยชน์แก่ท่านน้อยลงหรือไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่ท่านนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีรายได้มากขึ้นจากหลายทาง แต่ท่านจะใช้เงินตามอำเภอใจโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ว่ารายได้จะมีพอหรือไม่ หรือต้องนำเงินในอนาคตมาใช้เท่าไหร่ จะมีเพศตรงข้ามเป็นเพื่อนใหม่ๆ มาก จะได้ลาภจากเพื่อนใหม่ที่เป็นผู้มีวิชาความรู้ เป็นนักปรัชญาวิชาการสูงๆ หรือเป็นนักบวชก็ได้ จะสามารถแก้ไขการกล่าวร้ายป้ายสีของฝ่ายตรงข้ามได้ดี เพื่อนฝูงและการเข้าสังคมของท่านจะให้โชคให้ลาภหรือท่านมีรายได้และบริวารมากขึ้น เสียแต่บุตรหลานและบริวารอาจหงุดหงิดขี้รำคาญและก่อความวุ่นวายให้แก่ท่าน ความรักของท่านดีและตัวท่านก็มีเสน่ห์พอควร แต่ไม่ควรไปไหนตามลำพังกับผู้ที่มิใช่คนรัก
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะพบว่า เป็นช่วงเวลาที่กิจการงานของท่านจะเริ่มเดินหน้าและนำความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในด้านชีวิตความเป็นอยู่มาสู่ท่านตามควรแก่อัตภาพ รวมทั้งมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น แม้บางสิ่งบางท่านอาจทำผิดพลาดไปบ้างเพราะไม่มีความชำนาญหรือคิดผิดคิดพลาด ท่านก็ควรรีบกลับตัวให้ทันจะดีกว่า เพราะเมื่อท่านมีโชคดีในเดือนหน้า ท่านจะยิ่งโชคดีมากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานลับๆ ใต้โต๊ะหรือธุรกิจสีเทาต่างๆ งานที่ต้องใช้ศิลปะและความสวยงามอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่าย ควรระวังอุปกรณ์แก็ดเจ็ทเทคโนโลยีสูงๆ จะเสียหาย หรือพระเก่ามีค่าจะสูญหาย
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านพร้อมที่จะเดินทางไกลไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ แต่ยังไม่คิดที่จะไปไหนเพราะห่วงงาน ท่านที่ยังไม่มีงานทำและกำลังหางานจะมีโอกาสได้งานเงินเดือนดีๆ ที่ท่านหมายตาเอาไว้แล้ว แต่ท่านต้องตั้งใจสอบสัมภาษณ์ให้มากๆ และพูดให้น้อยๆ หน่อย เป็นระยะเวลาที่ท่านต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด จะหวังพึ่งพาการเจรจาหรือเพื่อนร่วมงานคงได้รับความสำเร็จยาก การเงินจะมีรายจ่ายลดลง ลาภก้อนใหญ่ของท่านยังไม่มา อย่างไรก็ดี การเงินโดยรวมของท่านยังไม่ค่อยเป็นปกตินัก อาจมีการจ่ายเงินเพื่อทำนุบำรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือจ่ายเงินเพื่อความสุขของครอบครัว ความรักของท่านจะนำลาภมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีปัญหาทั้งเรื่องงานและครอบครัว จะมีการเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันค่อนข้างมาก หรืออาจต้องไปศึกษาดูงานหรือประชุมในระยะทางสั้นๆ ถึงการทำงานจะไม่เป็นไปดั่งใจท่าน แต่การที่ท่านทำความดีใดๆ ในระยะนี้ ผู้ใหญ่จะมองไม่เห็นและไม่ชื่นชมในการเสียสละของท่านเท่าที่ควร จะวิตกกังวลในเรื่องการเข้าสังคมหรือการมีเพื่อนฝูงใหม่ๆ ควรตระเตรียมรับมือกับเรื่องร้ายต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของท่าน การวิ่งเต้นในทางการงานอาจไม่มีเรี่ยวแรงหรือไม่ได้ผล ท่านควรปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเอง ลาภผลจะมีเข้ามาหาท่านจากหลายทาง แต่ท่านอาจหยิบผิดหยิบพลาดได้เช่นกัน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ที่มีจิตใจสูง หรือบุคคลระดับสูงที่มีอำนาจอิทธิพลทางวิชาการ ศาสนา หรือผู้ใหญ่ที่สังคมของท่านนับถืออย่างมาก แม้มองจากภายนอกก็ดูรู้ว่าเป็นคนที่มีความรู้ขั้นสูง ถ้าท่านสามารถเอาอกเอาใจและทำให้เขาเชื่อใจได้ ท่านก็จะสบาย อย่างไรก็ดี การขอความช่วยเหลือใดๆ จากคนในเครื่องแบบ นักรบ ศิลปินต่างๆ ก็จะได้รับความสำเร็จเช่นกัน บริวารชาวต่างชาติต่างภาษาจะช่วยเหลืองานของท่านได้ดี มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินแบบฟลุคๆ ซึ่งท่านควรฉวยโอกาสนี้ทำอะไรที่ท่านต้องการมากๆ เพราะระยะนี้ชาวราศีมังกรไม่มีอุปสรรคใดๆ ในการดำเนินชีวิตเท่าไรนัก
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความเครียดกังวลหรืออารมณ์เสียนิดหน่อย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมักเริ่มต้นด้วยความยากลำบากหรือทุกข์ระทม แต่จะลงเอยด้วยความสมหวังในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนหากท่านรู้จักอดทนรอคอย การเดินทางไกลมักสนุกสนาน แต่อาจประสบปัญหาด้านเอกสารสำคัญต่างๆ ระวังตั๋วผ่านทางหรือวีซ่าจะถูกขโมยหรือสูญหายขัดข้อง จะใช้สตางค์สิ้นเปลืองมากเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเป็นการแก้กลุ้ม กระเป๋าสตางค์ท่านร้อนเห็นอะไรเป็นอยากซื้อไปทั้งหมด แม้ท่านจะพยายามอดออมสักเท่าไรก็มีเรื่องให้จ่ายแบบร้อนๆ เสมอ เพศตรงข้ามจะมีเสน่ห์หรือมีคนมาติดใจจนท่านหงุดหงิดหรือเบื่อหน่าย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับทราบข่าวหรือข้อมูลที่ไม่กระจ่างแจ้ง อาจจะถูกต้มหรือหลอกลวงด้วยเรื่องง่ายๆ โดยเฉพาะกับญาติพี่น้องที่ท่านเกื้อกูลหรืออุปการะอยู่อาจทรยศกลับกลายเป็นฝ่ายตรงข้าม ภารกิจสนุกสนานที่ท่านทำมาระยะหนึ่งจะห่างหายไปไม่กลับมาอีก และท่านจะค่อนข้างเหงาหงอยทีเดียว จะพบปะเพื่อนฝูงที่เพิ่งหายป่วย ซึ่งถ้ามิใช่ไข้ใจก็ไข้ทางกาย แต่ศัตรูของท่านจะไม่มีน้ำยาอีกต่อไป หรืออาจแพ้ภัยตนเองจนไม่สามารถมาข้องเกี่ยวกับท่านไปสักระยะหนึ่ง การเงินรายได้ค่อนข้างติดขัดหรือได้รับผลประโยชน์ไม่เต็มที่ รายจ่ายก็ค่อนข้างหนัก ทรัพย์สินสูญหายอย่างไม่คาดฝัน คนรักจะห่างเหินกันไปบ้าง