ลัคนาราศีใด การเงินดีมาก ดวงแข็งมาก อะไรมากระทบก็ไม่กระเทือน คนรักมักช่วยให้ได้ลาภ

ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้จะมีรายจ่ายมากหรือรายได้ลดลง หรือจำเป็นต้องรับภาระทางการเงินที่ไม่สบายใจนัก งานจะประสบผลสำเร็จแบบปิดทองหลังพระไปก่อน ควรระวังการเป็นนายหน้าหรือการพูดแทนคนอื่น ทั้งๆ ที่ท่านตั้งใจดีแต่กลับกลายเป็นเรื่องเสียหายหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว ความรักคนรักไม่เป็นไปตามความคาดหวังนัก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านอาจต้องใช้ไหวพริบที่ท่านไม่ค่อยมั่นใจนักในการติดต่อสื่อสาร ด้านธุรกิจอาจมีอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง การเงินติดขัดไม่สะดวกราบรื่นเหมือนเคย ปัญหาต่างๆ ทางการงานจะยกภูเขาออกจากอกไม่ได้ง่ายๆ คนโสดอาจพบกับชาวต่างชาติต่างภาษาที่ห้าวหาญเข้ามาขายขนมจีบท่านก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านได้สิ่งของเครื่องใช้ที่ตรงความปรารถนา หรือได้รับผิดชอบในเรื่องที่ท่านต้องการจะทำอย่างมาก ศัตรูจะพยายามทำให้สังคมมองท่านในแง่ร้าย แต่ทำอะไรไม่ได้มากนัก การงานยังไม่ถูกต้องตามที่วางแผนไว้ การเล็งผลเลิศในเรื่องใดๆ ยังพอเป็นไปได้ แต่ท่านต้องอาศัยที่ปรึกษาและข้อมูลชั้นสูง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะพยายามค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องทางวิชาการ หรือหาวิธีศึกษาเล่าเรียนด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ แม้เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับที่ดินหรือการเกษตรจะไม่ค่อยดี แต่การเงินของท่านกลับดีมาก ธุรกิจยิ่งหมั่นติดตามงานยิ่งมีโอกาสดี เรื่องความรักและคนรักเป็นเวลาที่ปลอดโปร่งจากบรรดามารหัวใจต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีจิตใจรักที่จะเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและทุกฝ่ายก็เป็นมิตรที่ดีกับท่านด้วยเช่นกัน จะมีการเดินทางไกลเพราะงานและมีเกณฑ์จะได้รู้จักกับญาติพี่น้องใหม่ๆ อย่างไม่ทันตั้งตัวอีกด้วย วงสังคมจะผ่านเรื่องต่างๆ เข้ามามากมาย แต่ดวงชะตาของท่านโดยรวมยังคงแข็งอยู่มาก อะไรมากระทบก็ไม่กระเทือน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะขัดใจเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือลาภผลประโยชน์ที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไป แต่ไม่ถึงกับร้อนเงินหรือเสียเงินอะไรมากนัก ท่านอาจทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ หรืออารมณ์ร้อนจนสร้างศัตรูได้ง่าย และศัตรูของท่านก็ไม่ลดราวาศอกเสียด้วย หากมีคดีความ ไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลยจะพบอุปสรรค
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านไม่ค่อยสมหวัง แม้ท่านจะไม่ค่อยหวังอะไรมากนัก ผลประโยชน์ที่เป็นเงินสดยังพอมีบ้าง แต่ก็อาจถูกโกงอย่างง่ายดายจนไม่น่าเชื่อ รวมทั้งความยุ่งยากเกี่ยวกับหนี้สินยังคงมีอยู่มาก แต่หากเกี่ยวกับธนาคารในที่สุดก็จะค่อยๆ คลี่คลายกลับกลายเป็นโอกาส บุตรบริวารมีคุณความดีที่น่ายกย่อง
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านเจรจาเรื่องรายได้ผลประโยชน์ยังไม่ค่อยเป็นผลดีนัก ถึงแม้บรรยากาศรอบด้านจะช่วยให้ท่านคบหาสมาคมได้กว้างขวางขึ้นก็ตาม ความเครียดจากการงานอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายมีปัญหาได้บ่อยๆ เงินฝืดหมุนเวียนไม่ค่อยคล่อง อาจมีผู้ป้อนข้อมูลผิดหรือกระทำการด้วยความทุจริตผิดวินัยต่อท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีเรื่องหนักใจอยู่คนเดียวเงียบๆ ซึ่งไม่นานก็จะผ่านไป ผู้ร่วมงานที่โง่เขลาเบาปัญญา จะก่อกวนให้เกิดความแตกแยกในสำนักงานของท่าน ซึ่งท่านไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการทั้งปวง สมาชิกภายในบ้านอาจระหองระแหงกันเล็กน้อยแต่โดยรวมยังรักและสามัคคีกันดี อาจได้ต้อนรับแขกจากทางไกล
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะร้อนใจรับของกำนัลจากใครก็ตามที่ท่านทราบอยู่แล้วว่าไม่ควรรับ หรือรับมาแล้วพบว่าเป็นของไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน อารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายก็ค่อยๆ ลดความรุนแรงลง ปัญหาต่างๆ กับผู้ใหญ่ในชุมชนควรพยายามรอมชอมกันก่อน คนรักมักจะช่วยให้ได้ลาภหรือได้รับผลประโยชน์ในทางที่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านอาจจะทำให้สมาชิกในบ้านไม่พอใจ ถึงกับโกรธเคืองขนาดตัดสวาทขาดใจกันไปเลยทีเดียว จะมีญาติมิตรดีๆ ไปมาหาสู่และเมื่อพบกันแล้วท่านจะนึกออกว่าท่านประสงค์สิ่งใดจากเขา เครดิตและความนิยมชมชื่นจะไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่คาดหวัง บุตรบริวารอาจก่อเรื่องให้ท่านวุ่นวายเดือดร้อน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านทวงหนี้ไม่ค่อยได้ กู้ยืมใครก็ไม่สะดวก อารมณ์ไม่ค่อยเป็นปกติ หากจะตกลงลงนามในสัญญาใดๆ ก็ควรเลื่อนเวลาออกไปก่อน ธุรกิจการงานก็ค่อนข้างมีอุปสรรคและหนักหนาสาหัสเอาการเหมือนกัน ชะตาชีวิตหมู่นี้ค่อนข้างดุเดือด งานที่ดีของท่านถูกขัดขวางหรือแกล้งทำให้ยุ่งยากเดือดร้อน