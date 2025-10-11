สมาคมโหรฯ วัดชีพจรเป๋าตังค์ 12 ราศี เดือนต.ค.นี้ ใครดวงว่าที่เศรษฐีใหม่ จับได้เงินได้ทอง

สมาคมโหรฯ วัดชีพจรเป๋าตังค์ 12 ราศี เดือนต.ค.นี้ ใครดวงว่าที่เศรษฐี จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ เปิดดวงการเงิน 12 ราศี ประจำเดือนตุลาคม 2568 ดังนี้
เมษ ตุลย์ : ว่าที่เศรษฐีใหม่ เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
สิงห์ มังกร : ใช้เงินต่อเงิน มีการลงทุนทำสิ่งใหม่ๆ หรือใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อการขยับขยายกิจการ
พฤษภ กรกฎ พิจิก มีน : เข้าปุ๊บออกปั๊บ รายได้แม้จะดีมาก แต่รายจ่ายกลับยาวเป็นหางว่าว
มิถุน กันย์ ธนู กุมภ์ : หนี้สินเบาบาง สถานการณ์เริ่มดีขึ้น หมุนเงินคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม