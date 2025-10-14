|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านได้ลาภจากแดนดินถิ่นไกล ญาติมิตรและเพื่อนบ้านจะมาขอสมานไมตรี อาจได้รู้จักผู้ที่มีความรู้และสติปัญญาสูง หรือผู้คนเช่นนั้นนำรายได้เพิ่มเติมมาให้ท่านอย่างไม่คาดฝัน บริวารที่กำลังเล่าเรียนก็มีโชคดี จะสอบอะไรก็สอบได้เป็นส่วนมาก แต่โชคดีของแต่ละคนไม่จำเป็นจะต้องได้ดังใจเสมอไป
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านยังมีเรื่องวุ่นๆ ทางการเงินต่อไปอีกสักพัก ไม่เหมาะที่จะลงทุนเล่นแชร์ไม่ว่าจะใช้เงินสดหรือแชร์ซื้อของต่อยอดอะไรก็ตาม มีความคิดที่จะทำกิจการต่างๆ มาก แต่ขาดความกระตือรือร้นและสติปัญญาไม่แจ่มใสเท่าที่ควร การคบหาสมาคมก็ควรรอบคอบ อาจวิวาทบาดหมางกับผู้ใหญ่ที่เพิ่งรู้จักกัน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านอาจไม่เหมาะสำหรับกิจการงานที่เก่าแก่ การได้มาซึ่งทรัพย์สินเก่าโบราณจะทำให้ไม่สบายใจนักและไม่ควรเชื่อถือข้อมูลเก่าๆ มากนัก แม้แต่กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำในสังคมของท่านก็ไม่ควรให้รู้ตื้นลึกหนาบางอะไร การงานจะราบรื่นและทำรายได้ให้ท่านเป็นอย่างดี การเงินก็คงไม่มีอะไรต้องกังวล
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะสนใจศึกษาศาสนาปรัชญาและเรื่องวิชาการยากๆ ต่างๆ มีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตและจะสามารถก้าวไปถึงได้ในอนาคต แม้จะมีอุปสรรคขัดข้องบ้างพอสมควรท่านก็จะฝ่าฟันไปได้ด้วยความอดทนอย่างวิเศษ จะได้สตางค์หรือมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีในการหาลาภ โดยด้านธุรกิจการค้า
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะพบเห็นการขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งอย่างใกล้ชิด ใครวิวาทกันแบบแตกหักก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย บางทีท่านอาจถูกดึงเข้าไปร่วมขัดแย้งกับพวกเขาด้วยไม่มากก็น้อย ถ้าเคยใช้เงินเก่ง ระยะนี้จะเป็นช่วงชดใช้หนี้สินเก่า เพราะท่านมีรายได้ค่อนข้างดีกว่าแต่ก่อน ความรักมีแต่ความก้าวหน้ามากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะได้เครื่องประดับมีค่าและประณีตสวยงามอย่างวิเศษ ถึงอย่างไรท่านก็จะเป็นผู้เสียทรัพย์อยู่นั่นเอง การริเริ่มร่วมงานใหม่ๆ ในระยะนี้มักนำไปสู่ความสำเร็จที่งดงาม เนื่องจากผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายแบ่งกันอย่างลงตัวตั้งแต่ต้น และมีการวางแผนงานที่ดีและรอบคอบ ความรักนำลาภมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านอยู่ไม่ค่อยติดที่ มีกิจธุระมาก ใครมีเรื่องยุ่งยากแก้ไขเองไม่ได้ก็มักจะมาขอคำปรึกษา แต่แท้จริงแล้ว ท่านยังแก้ปัญหาของตนเองให้ลุล่วงด้วยดียังทำไม่ได้ เงินดีมีรายได้พิเศษ ไปไหนจะมีผู้คอยต้อนรับกันเอิกเกริกเหมือนเป็นบุคคลสำคัญ ทำงานยากๆ ให้สำเร็จได้โดยง่าย รวมทั้งมีโชคทางการศึกษา
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ยังโคจรอยู่ประจำที่ในเรือนชะตาเกี่ยวกับความสุขและบ้านช่อง การทำงานที่จำเป็นต้องอาศัยความซื่อสัตย์จากมิตรภาพทั้งเก่าและใหม่ ปัญหาการเงินที่มีจะทำให้ท่านรู้สึกว่าต้องหมุนเงินจะทุเลาเบาบางลง การเจรจาเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ก็ตามจะสูญเปล่าหรือไม่มีผลดีใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะชอบเดินทางในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน จะมีความกระตือรือร้นในการทำมาหากินหารายได้ ทำงานสำเร็จและช้ากว่าผู้อื่น เพราะมัวแต่คิดอย่างรอบคอบ มีผู้พยายามป้อนข้อมูลและทัศนคติต่างๆ ให้แก่ท่าน ซึ่งในไม่ช้าจะทราบได้เองว่าเขาจริงใจหรือไม่ จะทำอะไรต้องใช้ความอดทนให้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะตั้งตารอลาภผลที่คาดไว้ว่าจะได้อย่างใจจดใจจ่อ แต่เอาเข้าจริงท่านจะได้โดยไม่รู้ตัวทีเดียว ดาวเกี่ยวกับความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในเรือนชะตาทางการเงิน และคงจะมองเห็นเค้าของความยุ่งยากเรื่องการเข้าสังคมได้พอสมควร ปัญหาเรื่องของขวัญของกำนัลจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันคาดไม่ถึง
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านไม่เหมาะที่จะทำสัญญาค้ำประกันทางการเงินหรือสัญญาหุ้นส่วนกับใครใดๆ ทั้งสิ้น เรื่องเงินทองอาจทำให้ท่านเครียดหนัก จะโยงใยไปถึงโรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายขึ้น ปัญหาจุกจิกหรือใหญ่โตที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไม่เกี่ยวกับความรักความใคร่ ถ้ามีคู่แล้วท่านจะเอาใจใส่คนรักอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านให้ความรู้ความคิดเป็นสื่อแก่เพื่อนฝูงที่เขาไม่ปรารถนา ไม่มีเรื่องยุ่งยากใดๆ เว้นแต่ท่านจะใช้การเจรจาที่ไม่เหมาะสมกับคนที่มีอคติอยู่แล้ว ไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม บางทีข้อความที่ควรพูดแต่พูดกับคนที่ไม่พร้อมจะรับฟังก็ทำให้ท่านวุ่นได้ ระยะนี้การงานมักจะร้อน ไม่เหมาะที่จะรับบริวารใหม่ๆ