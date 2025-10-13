ราศีใด จะเจอ ‘เรื่องแปลก’ ก่อนมีข่าวดีเรื่องเงิน ไหลเข้ากระเป๋า ของหายอาจได้คืน

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง อังคารที่ 14 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านยังมีรังสีความร้อนแผ่ถึงราศีเกิดจึงเป็นเรื่องร้อนที่นั่งมากสักหน่อย แม้จะมีรายจ่ายสูงก็พอใจไม่ตื่นเต้น เพราะผลตอบแทนที่ได้รับกลับมามีค่ามากกว่าทรัพย์ที่เสียไปหลายเท่า เรื่องเพื่อนฝูงก็มีปัญหาที่ยังไม่จบลงง่ายๆ และคงจะยุ่งยากพอๆ กับเรื่องญาติพี่น้อง ความสัมพันธ์ทางใจค่อนข้างมั่นคง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านทำงานด้วยความเรื่อยเปื่อย จะช่วยแก้ปัญหาสำคัญให้บุตรบริวาร ท่านและพรรคพวกเป็นผู้มีบทบาทกว้างขวางโดยไม่รู้ตัว จะเข้มแข็งเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ มิใช่จังหวะเหมาะที่จะจัดงานเลี้ยงสุราอาหารในบ้านของท่านเพราะผู้ที่มาในงานจะมีแขกประเภทไม่ได้รับเชิญปะปนอยู่เสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านคงจำได้ดีว่ามีอะไรแปลกๆ เกิดแก่ท่านก่อนจะมีข่าวดีเรื่องเงินทอง การเงินรายได้ไหลเข้ากระเป๋าโดยไม่ต้องพยายามมากนัก ของที่หายก็จะได้คืนแต่อาจเสียหายจนใช้การไม่ได้ การริเริ่มลงทุนในกิจการใดๆ ที่ท่านไม่คุ้นเคยจะมีอัตราเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวกับต่างประเทศต้องระวังให้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านสนใจเรียนรู้ที่จะปรับพื้นฐานความเป็นอยู่ใหม่ๆ อาจวางแผนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้น ผู้ร่วมงานในสำนักงานเดียวกันจะใช้อารมณ์ต่อกันบ้าง ซึ่งท่านจะต้องพยายามสร้างมนุษยสัมพันธ์กับทุกคนให้เคยชินไว้เสียก่อน เพศตรงข้ามมีความคิดลงรอยกับท่านดี
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านอาจถูกหลอกให้ทำอะไรที่ท่านจะเจ็บช้ำน้ำใจภายหลัง มีผู้ไม่หวังดีจ้องจะทำให้ท่านเสียใจเสียความรู้สึกชนิดไม่ทันตั้งตัว ญาติพี่น้องก็ไม่ให้การช่วยเหลือหรือคิดเห็นแตกต่างจากท่าน การงานยังไม่เข้ามือ ที่ทำอยู่แล้วก็อาจเสียไป อย่างไรก็ดี บุตรบริวารของท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงและช่วยเหลือท่านได้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านคงจะต้องอดทนแบบอึดอัดสุดๆ เลย โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลในสังคมของท่าน ญาติพี่น้องและบริวารก็ไม่อยู่ช่วยเหลือเจือจานอะไรท่านได้เลย โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องการความละเอียดรอบคอบอาจพลาดพลั้งจนทำให้ท่านเดือดร้อน อย่างไรก็ดี การเงินของท่านไม่มีปัญหาใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะมีอารมณ์ฉุนเฉียววู่วามกับคนรอบข้างมากไปสักหน่อย อาจเอ่ยคำพูดโผงผางออกไปแล้วมานึกเสียใจทีหลัง เกณฑ์ชะตากระเป๋าเงินของท่านจะเบาลงไปมากเพราะมีผู้อื่นมาช่วยใช้ สิ่งใดที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ก็จะได้รับเข้ามา แต่อาจไม่เป็นประโยชน์มากนัก คนรักและความรักจะให้ประโยชน์แก่ท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีข้อผูกพันทางการเมืองหรือกิจกรรมการกุศลสาธารณะ จะเด่นในสังคมของท่าน โดยเฉพาะการใช้โวหารเพื่อสนับสนุนคนดีและขัดขวางคนไม่ดี จะมีเพียงวันหนึ่งของสองวันเท่านั้นที่บริวารของท่านทำให้อารมณ์เสียหรือทำตัวต่อต้านท่าน การงานจะเริ่มมีความสำเร็จหรือมองเห็นอนาคตสดใสขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะทะเลาะกับคนที่ควรจะยิ้มแย้มเข้าหากัน จะให้สตางค์หรือความรู้ความคิดแก่ผู้ที่เขาไม่ปรารถนา ไม่ควรทวงหนี้แทนผู้อื่นเพราะบางคนได้ฟังคำพูดของท่านแล้วอาจเข้าใจผิดจนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ และหากเจอลูกหนี้นิสัยเสีย แทนที่เขาจะฆ่าเจ้าหนี้ เขากลับฆ่าผู้ทวงหนี้แทน คนรักมักจ้องจับผิด
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความสุขกายสุขใจ ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดี โดยเฉพาะการให้ลาภ การใช้จ่ายยังไม่ต้องคอยประหยัดนัก อาจเป็นความหรือต้องเข้าผ่าตัดเล็กๆ แต่ปลอดภัย คนรักทำให้ท่านรู้สึกปลอดโปร่งหรืออารมณ์ดี อย่างไรก็ตาม ความรักของท่านเปรียบเสมือนคืนข้างแรมที่ไร้จันทร์
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมีเกณฑ์ทำข้าวของแตกหักหรือเกิดเป็นคดีความในการทำตามหน้าที่ มีเค้าว่าจะทวงหนี้ด้วยกิริยาอาการจริงจังมากจนลูกหนี้เครียดไปตามๆ กัน ใครวิวาทกันแตกหักท่านก็ไม่ควรเข้าไปห้าม เพราะจะโดนลูกหลงได้ จะมีผู้ใหญ่หรือคนในเครื่องแบบเสนอขายสินค้าราคาแพง ซึ่งท่านคงซื้อด้วยความเกรงใจ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะเข้าสู่วิถีทางการเมืองโดยไม่ตั้งใจ จะทราบว่ามีข้าวของเสียหายหรือนึกไม่ออกว่านำไปเก็บไว้ที่ไหน จะมีผู้ขอความช่วยเหลือหรือรับบริการจากท่านมากขึ้น อาจเสียเงินก้อนโตโดยไม่คาดคิดไว้ก่อน จะได้เดินทางตามที่ท่านได้วางแผนไว้อย่างเหมาะสมแล้ว คนโสดพบเนื้อคู่ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี