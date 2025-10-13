สมาคมโหรฯ เปิดเรื่องเด่น 12 ราศี ดวงดีมีคนอุปถัมภ์ ชีวิตวิ่งวุ่นช่วงขาขึ้น ประสบความสำเร็จ

สมาคมโหรฯ เปิดเรื่องเด่น 12 ราศี ดวงดีมีคนอุปถัมภ์ ชีวิตวิ่งวุ่นช่วงขาขึ้น ปัญหาเริ่มคลี่คลาย
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ เปิดเรื่องเด่นประจำสัปดาห์ 12 ราศี ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2568 ดังนี้
ราศีเมษ : รู้สึกสบายใจมากขึ้น ปัญหาหลายอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี
ราศีพฤษภ : มีเกณฑ์จะเกิดความผิดพลาดใหญ่ ที่เกิดจากความประมาทต้องระวัง
ราศีมิถุน : ดวงอยู่ในช่วงขาขึ้นจะทำสิ่งใดมักจะพบความสำเร็จได้ง่าย
ราศีกรกฎ : อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง อาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความก้าวหน้าได้
ราศีสิงห์ : ดวงดีเพราะมีคนอุปถัมภ์ จะทำสิ่งใดมักจะได้รับความร่วมมืออย่างดี
ราศีกันย์ : ควรใช้ความนิ่งสยบปัญหา พูดให้น้อย ความเสียหายก็น้อยตาม
ราศีตุลย์ : ชีวิตวิ่งวุ่นมีแต่เรื่องด่วนและปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขอยู่เสมอ
ราศีพิจิก : มีโอกาสได้แสดงฝีมือหรือความสามารถที่ซ่อนอยู่ให้เป็นที่ยอมรับ
ราศีธนู : ทำสิ่งใดต้องมีสติและคิดให้ถี่ถ้วน โดยเฉพาะเรื่องเงินทองการลงทุน
ราศีมังกร : ช่วงนี้ต้องบริหารจัดการเวลาให้ลงตัว ป้องกันการมีปัญหากับคนที่บ้าน
ราศีกุมภ์ : มีโอกาสพบความสำเร็จ สิ่งที่ทุ่มเทแรงกายมานานจะสมหวังเสียที
ราศีมีน : อย่ามัวเสียเวลากับอดีต ควรปล่อยวางและเดินหน้าจะดีกว่า