|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวงวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น
ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมักครุ่นคิดกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเพศตรงข้ามหรือคนรัก สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินมาก หรือบางทีร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจกลับห่อเหี่ยว รายจ่ายไม่ค่อยแน่นอน คนโสดหรือผู้ที่อายุยังน้อยจะรักกับคนที่มีอายุมากกว่า หรืออาจเป็นผู้นับถือศาสนาหรือประเพณีต่างกันก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีดาวพระเคราะห์หลายดวงโคจรอยู่ในเรือนอริซึ่งเป็นมุมอับของราศีเกิด ท่านควรจะต้องหนีห่างความขัดแย้งให้ไกลที่สุด เพื่อนเก่ายังพอเป็นประโยชน์กับท่านได้มาก ความรักร้อนแรงเหมือนเตาหลอม เพศตรงข้ามให้ความสำคัญต่อท่าน แต่บางท่านอาจโกรธกับคนรักโดยไม่มีอะไรเป็นเหตุผลที่ชัดเจน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะมีเรื่องมีราวหรือมีกิจกรรมเข้ามาให้ร่วมสนุกหรือร่วมแก้ปัญหาเสมอ แต่บางทีกิจกรรมทางไกลก็นำเรื่องไม่สบายใจมาให้บ่อยๆ การเรียนการสอบในระดับสูงจะประสบความสำเร็จ การงานค่อนข้างก้าวหน้า และหุ้นส่วนคู่สัญญาจะนำลาภทรัพย์มาให้ ความรักจะนำมิตรภาพและโชคลาภมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะต่อสู้กับกิเลสของตนเองและอารมณ์ของคนแวดล้อมด้วยความมั่นใจ โดยมีผู้ช่วยเหลือและร่วมมือที่คุณภาพดีทีเดียว ปัญหาไม่ว่าหนักแค่ไหนท่านก็แก้ไขได้หมด ระวังการยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านไปแล้วจะกลับมาให้โชคลาภแก่ท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะพบกับผู้ห่างเหินกันไปนานก็ได้ บุตรบริวารจะทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเองโดยที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งท่านไม่ควรเอ่ยปากห้ามปรามหรือพยายามไกล่เกลี่ยแต่อย่างใด เรื่องของความรักก็มักจะเปิดเผยนักไม่ค่อยได้ คนโสดควรแอบรักเขาข้างเดียวและสนุกกับการใช้ชีวิตอิสระเสรีไปก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ที่ต้องรับผิดชอบงานอย่างเอาใจใส่และเด็ดขาดยิ่งกว่าที่ผ่านมา จะผูกพันกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้คนรอบข้างมากขึ้นด้วย อาจเป็นเพราะท่านมีความเป็นผู้นำมากขึ้น สิ่งของและเงินทองสูญหายอย่างไร้ร่องรอย หรือท่านใช้จ่ายเงินมือเติบเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านติดต่ออะไรกับใครไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จะต้องอดทน เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องยอมลดความใจร้อนลงบ้าง ของเก่าของสะสมจะสูญหายหรือเสียหายโดยที่ท่านจับมือใครดมก็ไม่ได้ ท่านที่วางแผนจะเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมควรระงับโครงการไปก่อน เรื่องรักยังมีความหมายสำคัญต่อท่านอยู่มาก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะเสียเงินให้แก่บ้านเรือนหรือบริวารที่เคยมีไมตรีต่อกัน แต่บัดนี้เขาตกทุกข์ได้ยากไปเสียแล้ว จะสนใจของเก่าของโบราณหรือเล่นพระเครื่องทั้งๆ ที่ไม่เคยสนใจมาก่อน หรืออาจได้พบพระเกจิอาจารย์ผู้บำเพ็ญตบะอย่างไม่คาดฝัน ระวังการเจรจาต่อรองที่ผู้อื่นคาดหวังจากท่านอย่างมากไว้ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะได้เงินสดเล็กๆ น้อยๆ หรือได้ของขวัญเป็นสิ่งสวยงามน่ายินดี แต่ความเชื่องช้ารอบคอบของท่านจะทำให้ผู้ใกล้ชิดถอยห่าง ท่านที่เป็นโสดอาจมีคนมารักใคร่ชอบพอ แต่ท่านอาจไม่สนใจเขาเท่าที่ควร หรือท่านสนใจแต่ข้าวของลาภผลที่เขาปรนเปรอให้เท่านั้น ควรระวังผู้ใหญ่ของคนรักของท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะแสดงความเป็นตัวเองให้เห็นเด่นชัดโดยหน้าที่และวิธีทำงาน ได้รู้จักผู้ที่มีความรู้และสติปัญญา หากท่านไม่ถูกกับราหูในดวงกำเนิดแล้ว ราหูก็จะค้นทรัพย์ในเรือนการเงิน จะดึงเงินทองของคุณออกไปมากพอดู ท่านอาจใช้เงินที่หามาได้หมดได้ในพริบตา ซึ่งจะส่งผลให้ท่านเหนื่อยยากเพิ่มขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะแสดงความเป็นตัวเองให้เห็นเด่นชัดโดยหน้าที่และวิธีทำงานของท่าน จะมีคนเห็นท่านเป็นผู้วิเศษศักดิ์ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจริงใจหรือเสแสร้ง ดังนั้นท่านควรพยายามออกห่างจากพวกเขาได้ก็จะเป็นการดี งานของท่านจะได้ญาติพี่น้องนำไปทำประโยชน์ตามประสงค์ เส้นทางรักของท่านยังราบรื่นดีนัก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะเผชิญปัญหาทางการเงินที่ไม่อยู่ในความนึกคิดมาก่อน แต่จะเป็นเหตุการณ์แปลกๆ ที่ลงท้ายด้วยดีพอสมควร จะมีกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินที่แก้ไขได้ง่าย หนี้สินที่ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงในที่สุดจะตกลงกันได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเหตุให้กระฉับกระเฉงทำงานทำการหามรุ่งหามค่ำทีเดียว