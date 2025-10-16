ลัคนาราศีใด ดาวการเงินให้คุณอย่างมาก ระยะนี้ดวงดีขึ้น ระวังวิวาทกับผู้ร่วมงาน-หุ้นส่วน

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 โดยพิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไม่พอใจในรูปร่างหรือการแต่งกายของตัวท่านเองโดยไม่มีเหตุผล บางทีจะมีคนมาขอยืมเสื้อผ้าอาภรณ์ของมีค่าของท่านไปใช้แล้วทำเสียหาย ซ่อมแซมมาแล้วก็ไม่เหมือนเดิม จะใช้จ่ายมากหรือมีรายได้ลดลง คนโสดแม้ดูเหมือนว่าจะมีเสน่ห์มาก แต่ท่านก็ไม่สนใจใคร คนมีคู่หาทางออกเรื่องรักได้ยาก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะเกียจคร้านหรืออาจมีอาการปวดเมื่อยป่วยไข้โดยไม่มีสาเหตุ เพศตรงข้ามหรือคนรักจะพยายามยกตนข่มท่าน ถ้าไม่จำเป็นท่านไม่ควรร่วมงานกับคู่ครองคนรัก ผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนอาจเกิดวิวาทกันกับท่าน หรือพวกเขามักจะพยายามเอาเปรียบท่านเท่าที่ทำได้ รายได้ประจำยังคงมีอยู่สม่ำเสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบ้านอย่างไม่คาดฝัน เหตุร้ายใดๆ ที่เกิดใกล้บ้านท่านมักกระทบถึงท่านด้วยเสมอ และจะหายใจไม่ทั่วท้องไประยะหนึ่งทีเดียว งานที่คาดหวังไว้อาจจะพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็เป็นไปตามแผนของท่าน ดาวการเงินนอกจากไม่มีปัญหาแล้วยังให้คุณแก่ท่านมากด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่ควรปีนต้นไม้หรือพักค้างอ้างแรมริมตลิ่งโดยไม่ระมัดระวัง เพราะอาจตกต้นไม้หรือเจอตลิ่งทรุดเอาได้ง่ายๆ การตกลงซื้อบ้านหรือที่ดินในระยะนี้ท่านต้องตรวจสอบข้อตกลงอย่างถี่ถ้วนก่อนทำสัญญาใดๆ เพราะอาจมีอะไรไม่ถูกต้องแอบซ่อนอยู่ก็ได้ มีเกณฑ์เสียทรัพย์และเสียใจเล็กน้อยพร้อมๆ กัน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะได้ลาภอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแม้จะไม่ไปไหนเลยลาภก็จะมาถึงมือท่านเองแบบไม่คาดฝัน ซึ่งหากโชคดีแล้วเก็บความลับไว้ได้ย่อมปลอดภัย ถ้าจะช่วยใครหรือจะแบ่งอะไรให้ใครค่อยๆ คิดภายหลังจะดีกว่า อย่างไรก็ดี ท่านควรหลีกเลี่ยงการทำสัญญาหรือลงนามในข้อตกลงสำคัญใดๆ ในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีความเด็ดเดี่ยวตามสายตาของผู้อื่น แต่ในหัวใจของท่านเองนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความผิดหวัง การเงินค่อนข้างจะฝืด สำหรับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของท่านเองเท่านั้น ไม่ค่อยคล่องตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ เพราะท่านจะไม่ยอมตามความคิดของใครๆ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านเดินทางไปไหนมักไม่ค่อยสะดวก อาจพบเจออุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันได้ง่าย หรือหากมีทรัพย์สินติดตัวไปมากๆ จะมีเหตุทำให้ตื่นเต้นตกใจ ติดต่อการเงินกับใครๆ แม้แต่ไปกู้เงินกับธนาคารก็จะราบรื่น จะทำงานทำการที่รายได้ดี จะคิดเห็นและดำเนินชีวิตแบบฝรั่งมังค่าหรือไม่เหมือนคนทั่วไปในสังคม
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะมีงานพิเศษหรือมีรายได้มากขึ้นโดยไม่คาดฝัน อย่างไรก็ดี ดวงชะตาเรื่องเงินระยะยาวไม่ค่อยดี ถึงท่านได้มาก็มักมีผู้รอคอยจะใช้เงินที่ท่านหามาได้หรือรอทวงหนี้ หากไปถอนเงินจากธนาคารก็ควรนับให้ถ้วนถี่ต่อหน้าพนักงานเสียก่อนจึงค่อยเดินออกมา แต่โดยรวมแล้วท่านจะดวงดีขึ้นในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านที่ว่างงานมาค่อนข้างยาวนานและมีงานมาให้ทำช่วงนี้ก็ไม่ควรเลือกงานมากนัก ถึงอย่างไรก็ควรจับที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเอาไว้ก่อนจะดีกว่า หากมีงานทำอยู่แล้วก็อาจต้องทำงานที่มิใช่หน้าที่ของท่านโดยตรงเพิ่มขึ้น เรื่องการเงินช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถ้าท่านมีคดีความจะเสียเปรียบ แต่คนรักของท่านจะชนะ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะวิตกกังวลกับเรื่องการเงินรายได้ อาจมีรายจ่ายมากขึ้นเป็นพิเศษหรือการเงินรั่วไหล งานที่ท่านทำอยู่ยังไม่ค่อยจะได้ความนัก บางทีอาจจะมีเรื่องขัดผลประโยชน์หรือตรากตรำทำงานหนักเกินความจำเป็นก็ได้ หุ้นส่วนคู่สัญญาจะรักใคร่กับท่านดี แถมเขากำลังดวงดีมีโชคและพาให้ท่านโชคดีไปด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะอึดอัดคับข้องใจกับเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือแอบซ่อนความผิดของตนเองอยู่ คนโสดถึงแม้จะมีผู้มาแสดงความสนใจในตัวท่านมาก แต่ยังไม่ควรคิดเรื่องมีคู่ในระยะนี้ เพราะท่านอาจเจอรูปทองที่ข้างในเป็นเงาะป่าก็ได้ คนมีคู่แล้วคนรักของท่านจะมีความคิดเห็นแตกแยกไปคนละทางสองทาง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านที่เสี่ยงโชคยังหวังได้ยาก จะระงับโครงการการเดินทางที่ดำริไว้อย่างเหมาะสมแล้ว คนที่รักนับถือท่านพยายามมาหาจนถึงบ้าน แต่ท่านกลับไม่มีเวลาต้อนรับพวกเขา เพื่อนต่างเพศยามนี้เป็นสายเปย์หรือทำตัวเป็นประโยชน์ต่อกิจการของท่าน หากมีเรื่องขัดใจกันบ้างก็ควรพยายามรอมชอมกันไว้ดีกว่า