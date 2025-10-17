|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด ผู้ใหญ่จะนำลาภมาให้ การเงินดี รายได้ประจำจะสูงขึ้น โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่คาดหวัง : ดาวกับดวง ประจำวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านต้องอดทนต่อการแสดงออกของเพศตรงข้าม โดยเฉพาะคนที่เป็นคนรักหรือคู่ครอง กับผู้ว่าจ้างหรือผู้ใหญ่จะขัดแย้งหรือเป็นปากเสียงกันง่าย บริวารจะติดเพื่อนติดฝูงจนทำงานผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป รักใครอย่าเพิ่งแสดงออกนอกหน้านัก กับคนรักอาศัยความใจเย็นและอดทนเป็นเครื่องค้ำจุนดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะทำอะไรก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอ ความเข้มแข็งทั้งทางกายและความว่องไวในการแก้ปัญหาจะลดน้อยลง แม้เครดิตทางการเงินของท่านจะดีขึ้นก็ควรเก็บกิริยาวาจาให้ดี การโอ้อวดหรือบอกกล่าวเรื่องรายได้กับผู้อื่นจะเสมือนท่านบอกโจรว่าท่านมีเงิน หรืออย่างน้อยเขาก็หมั่นไส้ท่านอย่างไร้สาระ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านคงจะได้ผู้อาวุโสกว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือผู้ใหญ่จะนำลาภมาให้ การเงินดีรายได้ประจำจะสูงขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่คาดหวัง แต่เมื่อมีมากแล้วก็ควรเก็บเอาไว้เป็นความลับไม่บอกใครหรือไม่แสดงออกถึงฐานะของท่านจะดีกว่า เพราะจะมีผู้จ้องคอยจะขอเงินหรือขอความช่วยเหลืออยู่
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะพูดอะไรกับใครก็มักเข้าหูผู้ฟังง่าย จะสามารถระงับอารมณ์จากการพูดจาหาเรื่องของผู้อื่นได้ดี แม้การเงินรายได้จะดีและมั่นคง แต่การทำงานด้านบริหารและการเกษตรกรรมกลับพบแต่อุปสรรคที่ผ่านเข้ามามาก ลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานจะช่วยให้ญาติพี่น้องของท่านไม่เหงาจนเกินไปนัก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีโชคดีเรื่องลาภผลจากเพื่อนฝูงที่เพิ่งรู้จักกัน แต่ความกดดันจากคนรอบข้างก็อาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ท่านมากขึ้นเช่นกัน ไม่ควรก่อหนี้สินใดๆ ในทุกสถานการณ์ ถึงแม้ท่านจะรักการทำงาน ท่านก็ยังแบ่งเวลาและใกล้ชิดเอาใจใส่คนรักของท่านอย่างดี ทั้งนี้เพราะคนรักของท่านกำลังได้ดีมีความสุขนั่นเอง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านอาจถูกดูหมิ่นหรือดิสเครดิตให้มีฐานะต่ำกว่าความเป็นจริง ญาติมิตรเกิดเรื่องยุ่งยากหรือเกิดคดีความทะเลาะวิวาทกัน บางพวกญาติพี่น้องจะชอบดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆ หรือหลงเล่นการพนันแล้วเสียรู้ฝ่ายที่มีความสันทัดจัดเจนกว่าจนมีเรื่องไม่ลงรอยกัน ทางที่ดีท่านไม่ควรเข้าไปยุ่งจะดีที่สุด
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านหยิบจับอะไรก็มีทีท่าว่าจะทำมาค้าขึ้น ยกเว้นท่านที่เดินนายหน้าหรือแลกเปลี่ยนซื้อขายผลงานศิลปะหรือวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับความสวยความงามต่างๆ ขอให้อดทนเอาไว้ให้มากๆ แล้วจะได้ลาภทรัพย์ตามอัตภาพในระยะยาว ผู้ที่ยังไม่มีรายได้ประจำคงจะมีเพราะได้งานรายได้ดีทำหรือมีรายได้มากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับใหม่ หรือทำตัวให้โดดเด่นในสังคมของท่านมากขึ้น การเดินทางอย่างลี้ลับอันเป็นการถูกโฉลกกับโชคชะตาของท่าน ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับคนมีหน้ามีตาในสังคม ไม่ควรหักหน้าเพื่อนใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เพราะนอกจากเขาจะเจ็บใจแล้ว ยังก่อศัตรูที่คาดไม่ถึงอีกด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะทำของหายเก่งเป็นของที่มีราคาเสียด้วย บางท่านอาจผิดนัดครั้งใหญ่ เช่น นัดเพื่อนคนสำคัญที่ไม่ได้เจอกันมานาน หรือบางทีท่านอาจเกียจคร้านไม่ไปประมูลงานตามนัดเสียเฉยๆ ความรักในระยะนี้เมื่อเธอดีมาฉันก็ดีกลับไปให้สมแก่กัน ส่วนท่านที่เพิ่งขัดใจกับคนรักจะได้พูดจาปรับความเข้าใจกัน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านปลอบใจตนเองได้ แต่ปลอบใจคนอื่นเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับท่านนัก ดาวประจำตัวเดินถอยหลัง ระยะนี้จะทำให้ท่านหดหู่ท้อแท้บ่อยๆ แม้ดาวการงานจะเดินขึ้นและสร้างรายได้ก็ตาม การดำเนินกิจกรรมธุรกิจติดต่อที่สำคัญๆ มักจะประสบความสำเร็จ รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็ราบรื่นทีเดียว
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านสนใจเรื่องความต้องการของตนเองมากกว่าการศึกษาเล่าเรียนและการตรากตรำงานหนัก บริวารระดับบุตรหลานยังเป็นความสุขของท่าน ลูกจ้างคนรับใช้หรือญาติพี่น้องที่เกี่ยวดองกับชาวต่างชาติต่างภาษาจะไปมาหาสู่ การสอบและความก้าวหน้าไปสู่อนาคตยังต้องพยายามอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไม่ควรดื่มสุราโดยขาดสติ รวมทั้งไม่ควรประมาทแม้แต่กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปไหนมาไหนไม่ควรพกอาวุธใดๆ แม้แต่มีดพับก็อาจเป็นอาวุธให้โจรผู้ร้ายย้อนกลับมาทำร้ายท่านได้ ไม่ควรใส่ของมีค่าเดินริมถนน เพราะโจรผู้ร้ายจะเห็นท่านเป็นเหยื่ออันโอชะของพวกเขา เรื่องความรักก็ไม่ควรหวังมากเกินไป