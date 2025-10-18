เปิดดวง 12 ราศี ‘โชคลาภ’ ทยอยเข้ากระเป๋า ธุรกิจกม. การศึกษาให้ผลกำไรดี เรื่องรักกำหนดเอง

|ผู้เขียน
|ปุสาคโม
เปิดดวง 12 ราศี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 19-25 ตุลาคม 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีบุคคลในเครื่องแบบ หรือนักรบ นักมวย พยายามผูกไมตรีด้วย ทั้งนี้ เพราะความกล้าหาญและกระปรี้กระเปร่าของท่านเป็นเสน่ห์ หรือช่วยให้มีผู้สนใจท่านมากขึ้น จะได้ลาภผลประโยชน์ตามโชคชะตาและตามอัตภาพ หรือได้รับผลประโยชน์แบบฟลุคๆ เพราะฝ่ายตรงข้ามกะเก็งสถานการณ์ผิดพลาดไป ข้อสำคัญท่านต้องการพูดไปเรื่อย หรือการเจรจาที่ไม่ได้ตระเตรียมอย่างรอบคอบเอาไว้ให้มากๆ ไม่ควรคิดว่าตนเองและพวกพ้องฉลาดกว่าคนอื่น อย่างไรก็ตาม ท่านต้องศึกษาเพื่อนที่เข้ามาคบหาใหม่ๆ ให้ดี ไม่ควรใช้ไหว้วานเพื่อนฝูงให้ทำงานส่วนตัวเพราะเขาอาจหายหน้าไปง่ายๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดฉับพลัน หรือไม่ทันได้ตั้งตัวรับข่าวร้าย แต่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่อย่างใด ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่มักมาจากความร้อน อาจมีอาการจับไข้ อวัยวะบางส่วนอักเสบ ควรตรวจตราฟืนไฟและระบบไฟฟ้าภายในบ้านของท่านให้ดี ความขัดแย้งกับเพศตรงข้ามที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจะเกิดขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ชีวิตโดยทั่วไปของท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตของท่านสะดวกสบายยิ่งขึ้น ดาวอังคาร (๓) และดาวอาทิตย์ (๑) ได้โคจรไปสถิตในเรือนอริ ควรระวังความขัดแย้งระหว่างท่านกับญาติพี่น้องฝ่ายบรรพบุรุษ หรือคู่ครองคนรัก
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านควรระมัดระวังบทบาทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่าน หรือการปรับปรุงท่าทีของตนเองเล็กน้อยอาจทำให้ท่านมีศัตรูมากขึ้นก็ได้ การที่กำหนดกฎเกณฑ์โดยไม่มีการผ่อนปรนใดๆ อาจทำให้ท่านมีศัตรู หรือฝ่ายตรงข้ามของท่านแข็งแกร่งขึ้น จะสามารถเข้ากับผู้ใหญ่ครูอาจารย์ นักบวชนักพรตได้อย่างกลมกลืน หรือท่านมีคนเหล่านั้นมาช่วยอำนวยการงาน หรือโชคลาภแก่ท่าน การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งหมายถึงกำลังจับจ่ายใช้สอยของท่านเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การเดินทางระยะไกลมักเกิดขึ้นเพราะการทำงานมากกว่าพักผ่อนหย่อนใจ และถึงแม้ท่านลาพักร้อนเจ้านายก็ยังถามไถ่งานกับท่านอยู่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบสมถะ บทเรียนที่ได้รับจากหลายเดือนก่อนจะช่วยให้ท่านสุขุมคัมภีรภาพขึ้น ไม่สะดวกที่จะเดินทางกับเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่ญาติสนิท หรือคู่ครองคนรักตามลำพัง ไม่ควรไปค้างอ้างแรมในสถานที่ที่อาจเกิดดินถล่ม เช่น ริมตลิ่ง ริมหน้าผา หรือในถ้ำ เพราะอาจเกิดอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บได้ง่าย ไม่ควรฝากสิ่งของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ผลผลิตทางการเกษตร แร่ธาตุ หรือทรัพย์จากดินใดๆ เพราะผู้รับฝากอาจทำเสียหาย หรือยึดถือเป็นของตนเองได้ ซึ่งจะทำให้ท่านและครอบครัวตกที่นั่งลำบาก หน้าที่การงานของท่านจะสูงขึ้นเพราะมีผู้ใหญ่สนับสนุนอย่างมากในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะชอบใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนฝูง หรือถึงแม้ไม่ได้ไปไหนเลยก็ชอบที่จะอยู่ในกลุ่มสังคมที่มีโอกาสให้ลาภผลแก่ท่าน จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในการเดินทางและเรื่องคู่ครองคนรัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีความสำคัญต่ออนาคตของท่านพอสมควรทีเดียว อาจได้ทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของเก่าของโบราณ หรือเครื่องรางของขลังที่บุคคลทั่วไปเคารพนับถือ อย่างไรก็ตาม ท่านควรระมัดระวังเรื่องงานเอกสารสัญญา หรือข้อพิพาททางกฎหมายให้มากๆ เพราะท่านอาจทำผิดกฎระเบียบ หรือถูกปรับโดยไม่รู้ตัว หากบริวารขอลาพักร้อนนานๆ เขาอาจขอลาออกโดยที่ท่านไม่ทันตั้งตัว
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีลาภต่างๆ ทยอยกันมาเรื่อยๆ ลาภเล็กจะนำลาภก้อนใหญ่ ท่านจึงไม่ควรมีใจรังเกียจ หรือดูหมิ่นโชคดีของตัวท่านเอง อนึ่ง ธุรกิจที่เกี่ยวกับกฎหมาย เอกสารสัญญา การศึกษา หนังสือต่างๆ จะได้ผลกำไรดีอย่างมาก แต่ท่านเองจะใช้จ่ายอะไรควรคิดให้มากๆ ด้วยเช่นกัน เพราะอาจใช้จ่ายตามอำเภอใจ หรือนำเงินจากอนาคตมาใช้จ่ายอย่างไร้เหตุผลได้ง่ายๆ บริวารจะดื้อรั้น หรือไม่ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควร การสอบความรู้ สอบเลื่อนตำแหน่ง และการทำงานจะให้ผลเรื่องของรายได้ที่ดีขึ้น จะมีความเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ที่ละเอียดลออยิ่งขึ้น ระยะนี้ความรักความใคร่เป็นเรื่องที่ท่านกำหนดเอง
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านร่างกายแข็งแรงแต่หน้าตาหม่นหมอง ดาวอาทิตย์ (๑) ค่อนข้างอับแสงในลัคนาราศีของท่าน ท่านไปไหนมาไหนผู้คนในสังคมก็แสดงอาการไม่ให้เกียรติเท่าที่ควร ญาติพี่น้อง หรือญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดจะสนับสนุนท่านในด้านการงาน หากต้องเจรจาพูดคุยเพื่อหารายได้ หรือต่อรองผลประโยชน์ ท่านก็จะทำได้ดีทีเดียว ระยะนี้ไม่เหมาะที่จะเข้าร้านอาหารแพงๆ หรือห้างที่คนขายวางตัวเป็นผู้ดีจัดเพราะเขาจะดูถูกท่านอย่างไม่มีมารยาท แม้ท่านจะเป็นเศรษฐีก็เจอปัญหาเช่นนี้ได้ มิใช่เวลาที่ท่านจะลงมือทำอะไรที่ไม่เหมาะสมกับฐานะและหน้าที่ อีกทั้งควรระวังชาวต่างชาติต่างภาษาให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่เหมาะจะขยายงานให้กว้างขวางขึ้น เพราะดาวอาทิตย์ (๑) ดาวเจ้าเรือนการงานของท่านค่อนข้างอับแสง การงานของท่านจะประสบปัญหาติดขัด หรือไม่ราบรื่นตามที่ได้วางแผนเอาไว้ อีกทั้งกำลังวังชาของท่านก็ไม่ค่อยจะอำนวยให้ทำงานหนักเสียด้วย อย่างไรก็ตาม การริเริ่มกิจการใหม่ๆ ที่อาศัยนวัตกรรมสมัยใหม่ หรือเป็นเรื่องไม่เคยมีใครทำมาก่อนอาจเป็นโอกาสที่ดีของท่านในระยะนี้ แต่ไม่ควรหักโหมทำงานหามรุ่งหามค่ำในช่วงเวลานี้ เพราะท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเป็นพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ที่มาถึงท่านโดยตรงจะทำให้ท่านอ่อนแรง ไม่ควรทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความสามารถในการดำเนินชีวิต อาจถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานไปสู่สถานการณ์ที่ท่านไม่พึงพอใจ แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ด้านการติดต่อสื่อสาร หรือการประชาสัมพันธ์จะไม่สัมฤทธิผลตามที่ท่านตั้งใจ หรือบางครั้งท่านพูดอะไรออกไปโดยไม่ตั้งใจก็อาจนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ท่านได้ไม่มากก็น้อย การเจรจาต่อรองมักไม่ประสบผลสำเร็จ หรือไม่บังเกิดผลดีแก่ท่านและองค์กรของท่าน ไม่ควรให้คำปรึกษาใครๆ เพื่อนำไปปฏิบัติตาม เพราะคำแนะนำของท่านอาจไม่เหมาะกับเขา อาจถูกศัตรูคู่แข่งขันจากทางไกลล่อลวงให้กระทำผิดได้
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้ลาภด้วยความตื่นเต้น หากสงบใจได้ทุกสิ่งจะได้อยู่กับท่าน พบเห็นอะไรก็ควรตั้งข้อสงสัย หรือพยายามตีความเป็นเรื่องเสี่ยงโชคได้บ้างเพราะท่านมีดวงเรื่องเสี่ยงโชคในระยะนี้ แต่ก็เหมาะสมแค่เพียงเสี่ยงโชคเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น จะหาความสุขความสำเร็จได้จากการศึกษาเล่าเรียน หรือการหาข้อความรู้ใหม่ๆ มาประดับตน ไม่ควรตามใจตนเอง หรือปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเสียหาย หรือใครตักเตือนอะไรก็ไม่ฟัง ไม่เหมาะที่จะแสดงความกล้าหาญเกินหน้าผู้ใด การสอบแข่งขันเรียนต่อในทุกสถาบันพอมีความหวังได้มาก การเจรจาจะได้ผลกำไรตามที่คาดหวังแต่ต้องอาศัยความทรหดอดทน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีอิสระและโอกาสที่จะทำอะไรก็ได้ที่พอใจ แต่ดาวพฤหัส (๕) โคจรในเรือนอริของท่าน ส่วนใหญ่จึงมักเป็นเรื่องของความสุขสนุกสนานบันเทิงที่แท้จริง แต่ท่านอาจต้องเสียเงินเสียทองจำนวนมากอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือท่านทำอะไรก็ตามมักมีผลเสียตามมาเสมอ ท่านจะทำงานด้วยการเจรจา หรือการติดต่อประสานงานมากกว่าที่แล้วๆ มา อย่างไรก็ตาม การทำตามใจตัวเองมักต้องละเมิด หรือผิดกฎเกณฑ์ไม่อะไรต่อมิอะไรของสังคมสักข้อหนึ่ง ถ้าท่านระงับไม่ทำสิ่งนั้นได้ก็จะเป็นการดี จะมีเด็กๆ ที่อายุอานามน้อยกว่าท่านมากๆ มาขอฝึกงาน หรือช่วยงานของท่าน อาจไม่มีความสุขเพราะเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะพลาดพลั้งเรื่องเงินอย่างไม่น่าให้อภัย ชีวิตช่วงนี้การเงินไม่มั่นคง หรือมีจิตใจท้อถอยต่อการทำมาหากินค่อนข้างมาก บริวารผู้ที่รับใช้ท่านมาด้วยความซื่อสัตย์จะเจริญรุ่งเรืองในการงานอาชีพของเขา แต่ท่านอาจไม่มีงานป้อนให้เขาอย่างสมน้ำสมเนื้อ การเล่นหุ้นเล่นหวยและการเสี่ยงโชคยังหวังได้ยาก ไม่ควรหักโหมลงทุนกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนมาก อาจมีเหตุจำเป็นต้องสูญเสียที่ดิน อาคารบ้านเรือนที่ท่านซื้อไว้เพื่อกะเก็งกำไร หรือผลผลิตจากดินต่างๆ ไปอย่างน่าเสียดาย สติปัญญาหลักเหลี่ยมจะเสื่อมถอยลง ระวังมิจฉาชีพมืออาชีพจะออกอุบายหลอกลวงหวังทรัพย์สินของท่านไว้ด้วย