ราศีใด ระวังได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงข้าม เอกสารสัญญายุ่งยาก ควรหลีกเลี่ยงติดต่อกับคนอื่น

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไร บ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือผลประโยชน์ที่ท่านทอดทิ้งจะมีผู้ช่วยดูแลเป็นอย่างดีอย่างเหลือเชื่อ ถ้ามีปัญหาขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่สัญญาจะยืดเยื้อสักหน่อย แต่ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะคลี่คลายดีขึ้นก่อนปีใหม่อย่างแน่นอน ช่วงนี้ท่านควรคิดมากเอาไว้ดีกว่าคิดน้อยเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นให้มากที่สุด เพราะมีเกณฑ์ว่าท่านจะถูกก้าวร้าวสบประมาทอย่างรุนแรง ถ้าเป็นเช่นนี้จริงก็ไม่ควรเอาเรื่องเอาราวกับคนพวกนั้น เพราะบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ท่านเป็นผู้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเสียเอง จะได้รับเงินสดก้อนหนึ่ง ซึ่งท่านจะใช้จ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านอาจมีสัตว์ที่ใช้แรงงานพลัดหลงเข้าบ้าน หรือหากบ้านของท่านมีโค กระบืออยู่แล้วก็อาจพบมอดปลวก หรือแมลงรำคาญภายในบ้าน รวมทั้งมีโอกาสเกิดไฟไหม้ใกล้บ้าน หรือสมาชิกภายในบ้านจะได้รับอุบัติเหตุจากของร้อนได้ คู่หมั้นคู่สมรสอาจต้องเดินทางไกล หากยังโสดอาจพบคนรักเป็นชาวต่างชาติ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีทัศนวิสัยในการทำงานที่กระจ่างแจ้ง คาดหมายสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการงานมักไม่ค่อยพลาด มีมิตรภาพใหม่ๆ ที่แอบแฝงตัวเป็นศัตรูมากกว่าหวังดีกับท่านอย่างแท้จริง บางคนอาจชักชวนไปยิงนกตกปลาแบบยิงทิ้งยิงขว้างไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น หุ้นส่วน หรือคนรักก็คอยแต่จะหาเรื่อง
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีช่องว่างเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามใส่ร้าย จะยุ่งยากในด้านเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับทั้งการงานและเรื่องส่วนตัว โชคลาภแบบฟลุคๆ อาจเกิดขึ้นกับท่านได้บ่อยๆ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องยึดมั่นในหลักการตลอดจนความรู้จากประสบการณ์เอาไว้ การเจรจาในเรื่องธุรกิจควรตั้งความหวังให้ต่ำไว้ก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะได้ข่าวดีที่ไม่คิดว่าจะได้ คิดหรือฝันอะไรพรรคพวกก็ว่าไปตามกัน ไม่ค่อยมีความขัดแย้งกับผู้ใดให้ไขว้เขว กับเพศตรงข้ามที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกันอย่างชู้สาวระยะนี้จะมีแต่เรื่องดีๆ การกู้ยืมสะดวก การเดินทางทั้งใกล้และไกลอาจมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยบ้าง แต่ไม่มีอะไรรุนแรงนัก รักอยู่ในเกณฑ์ดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะโชคดีในเรื่องการงานอาชีพเพราะผู้ใหญ่ช่วยเหลือตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมาแล้ว จะมีการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม แต่บุตรบริวารจะเกเรมากขึ้นจนท่านปวดหัว มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินสิ่งชิ้นเล็กชิ้นน้อย การเกษตรกรรมได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงปลายปี ระยะนี้ควรมีสติเรื่องรักให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะได้ของมีค่าสวยงาม หรืองานศิลปะที่ไม่ค่อยมีคุณค่านัก ซึ่งอาจเกี่ยวกับการงานของท่านด้วย บางท่านจะมีรายได้เสริมจากเรื่องสวยๆ งามๆ เช่น ขายเครื่องสำอาง หรือเป็นช่างแต่งหน้าทำผม รวมทั้งได้ลาภจากความรู้ทางวิชาการอีกด้วย ไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่มีไฟดับ หรือสถานที่ทรุดโทรมต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านได้พบเห็นเหตุการณ์และผู้คนแปลกๆ หรือพวกเขาเป็นนักเลงคุมบ่อน หรือมีอาชีพผิดแผกจากผู้คนทั่วไป จะมีผู้ชักชวนให้ท่านเดินทางไปในที่อโคจร หรือสถานที่ที่มีความชุลมุนวุ่นวายต่างๆ เช่น ผับบาร์ บ่อนการพนัน โรงเหล้า เป็นต้น แต่ไม่ว่าท่านจะพบเห็นอะไรก็ตามท่านไม่ควรนำไปพูดขยายต่อทั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งอดทน เพราะในสำนักงานมักมีความขัดแย้งมาก อย่างไรก็ดี จะได้รับความช่วยเหลืออุปการะจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแข็งแรงและอบอุ่น มิตรภาพใหม่ๆ จะแสดงวิทยายุทธให้เห็นประจักษ์และอาจชี้ช่องทางหารายได้เสริมให้ท่านได้ด้วย แต่ระวังญาติพี่น้องจะทำให้เดือดร้อน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านไม่เป็นอันกินอันนอน เจ็บไข้ได้ป่วยกันพอสมควร สิ่งที่ท่านอาจไม่รู้ตัวได้แก่ความเชื่อที่ว่าสิ่งที่ผิดเป็นถูกและทำไม่ดีแต่ได้ดี เหตุการณ์จะขยายตัวกว้างขวางออกไปทำให้มีผู้เชื่อถือและทำตามกันเป็นอันมาก บริวารจะมีโครงการใหม่ๆ มาเสนอแก่ท่านโดยไม่เกี่ยวแก่การเงินและการลงทุนแต่อย่างใด
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีช่องทางที่ดีในการดัดแปลงแก้ไขการงานของท่านให้อยู่ในแนวทางและอุดมการณ์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพและนิสัยใจคอของท่านด้วย งานเกี่ยวแก่เครื่องเขียนแบบพิมพ์และการติดต่อสื่อสารผันแปรไปในทางที่ดีอย่างนึกไม่ถึง แต่งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่อาจมีปัญหา