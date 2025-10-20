ราศีใด วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ‘ดีขึ้นมาก’ ฐานะสังคมมั่นคง คนโสดมีเกณฑ์ เจอคนรักเพียบพร้อม

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 โดยพิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะทำเพื่อประโยชน์ของหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเพศตรงข้ามได้รับความสบายใจ ผลจากการกระทำของท่านจะช่วยให้มีเพศตรงข้ามเชื่อถือและให้ความสำคัญแก่ท่านมากขึ้นหลายคน รวมทั้งบางคนอาจชื่นชมยกย่องในตัวท่านแบบชู้สาวอีกด้วย แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ท่านก็ยังไม่ค่อยพอใจเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่ดี
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะใช้เวลาว่างจากงานประจำไปทำงานอย่างอื่นเพื่อหาประสบการณ์หรือหาลำไพ่ แต่อาจต้องมีการลงทุนพอสมควร ระยะนี้เงินทองไม่ค่อยอยู่ในกระเป๋า ได้รับมาก็มีคิวรอจ่ายออกยาวเป็นหางว่าวมีเกณฑ์ชะตาจะถูกบั่นทอนผลประโยชน์หรือเป็นทุกขลาภ ระยะนี้ความรักจะมีแต่ปัญหาขัดแย้งกันบ่อยๆ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญหรือมีธุรกิจติดต่อกับคนต่างชาติควรทำกิจกรรมให้อยู่ในกรอบของบ้านเมือง ควรทำอะไรด้วยตนเองจะดีกว่าขอความช่วยเหลือหรือฝากฝังให้ผู้อื่นทำแทน ไม่ควรรับซื้อของเก่าของขลังหรือพระเครื่องที่ราคาต่ำกว่าปกติมากๆ และผู้ขายรีบร้อนจะขายเพราะอาจเป็นของโจร
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นมากหรือตกลงข้อขัดแย้งกับคู่กรณีได้ ฐานะทางสังคมจะมั่นคง เป็นช่วงที่เหมาะที่จะเดินทางท่องเที่ยวไกลๆ จะทำอะไรในระยะนี้ไม่ค่อยมีอุปสรรคขัดขวางความต้องการของท่านนัก คนโสดจะพบรักและสมหวังกับคนรักที่มีความเพียบพร้อมเหมาะสมอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะกลายเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดหรืออาจถึงขั้นดื้อรั้น ทำให้ผิดหวังในเรื่องที่มีความสำคัญได้ง่าย เรื่องเล็กๆ จะทำให้ท่านเสียดายหรือเสียใจมาก ใจเร็วและอารมณ์ขุ่นมัวง่าย จะมีของใช้สำคัญชำรุดเสียหายในระยะนี้ อนึ่ง การอับแสงของดาวใหญ่ทำให้ชะตาร้ายๆ ของท่านคุกรุ่นยิ่งขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านทำอะไรมักมีอุปสรรคทั้งจากตัวท่านเองและศัตรูของท่าน กล่าวคือ ศัตรูพยายามขัดขวางท่านโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แถมตัวท่านเองก็ชอบคิดผิดคิดพลาดให้เข้าทางศัตรูเสียด้วย อย่างไรก็ดี การเงินของท่านดีมาก จะมีเรื่องต้องกังวลคือการสื่อสารของท่านเท่านั้น
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านยึดมั่นในหลักการของตนเองมากกว่าที่จะโอนอ่อนผ่อนตามผู้อื่นจนบางครั้งอาจไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงานเท่าที่ควร บุตรและบริวารอาจต่อต้านกิจการงานของท่านจนงานสะดุด คนรักและคู่ครองก็ดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อฟังท่านนัก บางคนอาจถึงขั้นแสดงตัวต่อต้านจนถึงขั้นทะเลาะวิวาทไปเลยก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะมีความรู้สึกหงุดหงิดและเบื่อหน่ายบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวรุนแรงขึ้น ยังไม่มีทางออกที่จะหนีไปหาความสุขได้ง่ายๆ ความขัดแย้งในวงงานอาจกระทบเครดิตของท่าน แต่การสนับสนุนเรื่องเงินทุนจะยังไปได้สวยถึงแม้อาจล่าช้าไปบ้าง เรื่องแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ยังเป็นเรื่องที่หาได้ไม่ยาก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านทำงานผิดพลาดโดยไม่เจตนา และแม้แต่บกพร่องเล็กน้อยก็เป็นเหตุให้ผู้ไม่หวังดีทำให้เรื่องบานปลายไปได้ พอจะนับว่าท่านมีโชคลาภทางการเงิน แต่อาจต้องจ่ายออกไปเพราะภาษีสังคม ทำให้ลาภที่ได้เป็นเพียงลาภเล็กน้อยหรือได้มาก็จ่ายไป แต่คาดหวังกับเรื่องเสี่ยงโชคหรือลาภแบบฟลุคๆ ได้บ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านทำงานตามระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือตามนโยบายของผู้ใหญ่ ดาวพฤหัสบดียังเล็งราศีของท่านอยู่ ได้รับความช่วยเหลืออุปการะอย่างดีจากผู้ใหญ่ที่ไม่ประสงค์ออกนาม แต่ท่านอาจกระทบกระทั่งกับผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ระวังการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไขมากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะเคร่งเครียดในงานที่ทำหรือที่ต้องรับผิดชอบอยู่ หรืองานอาจมีปัญหาให้ต้องตามแก้กันบ่อยๆ คงไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ นัก แต่ท่านอาจมีความอดทนพอก็ได้ มีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับงานบ่อยขึ้น จะขัดเคืองกับญาติมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมมานานๆ อาจนำเรื่องเก่าที่เป็นความหลังฝังใจขึ้นมารื้อฟื้นใหม่
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้งานในต่างจังหวัดหรือต้องเดินทางไกลชั่วคราว หรือจำเป็นต้องพักห่างบ้านออกไปมาก จะได้เงินก้อนหนึ่งหรือได้รับภาระหน้าที่ใหม่ทางการเงินอย่างฟลุคๆ แต่ไม่เหมาะที่จะกู้ยืมเงินทองสิ่งของผู้อื่นหรือให้ใครยืม ระยะนี้ความอดทนและบากบั่นเท่านั้นจะช่วยให้ท่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้