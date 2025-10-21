|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะสับสนเล็กน้อยกับเหตุการณ์ทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบแต่น่าเบื่อหน่าย อาจใช้บริวารที่มีความสามารถต่ำทำงานที่ต้องรับผิดชอบสูง งานจึงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร อารมณ์ยังเคร่งเครียดวิตกกังวลโดยไม่มีสาเหตุ เดินทางทั้งใกล้และไกลสะดวก แต่เดินทางกับคนรักอาจมีเรื่องให้ต้องงอนง้อกันบ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะไม่สนใจรักษาสุขอนามัย อาจเจ็บป่วยเพราะหลงลืมละเลยเรื่องความสะอาดของที่อยู่อาศัยและอาหารการกิน ของใช้ที่มีความสำคัญทางใจหากมีผู้ยืมไปจะไม่ได้คืน กับคนที่สนิทสนมกันใหม่ๆ ขืนคบต่อไปท่านจะยุ่งยาก คนโสดจะพบรักกับคนที่อ่อนวัยกว่า หรือถ้าเป็นคนแก่ก็เป็นคนแก่ที่เสน่ห์แรง
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมักตัดสินใจผิดพลาด เป็นจังหวะเหมาะที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถรับภารกิจแทนท่านไปพลางๆ ก่อน ควรหาทางหนีทีไล่ให้เด็กๆ ในปกครองของท่านได้อยู่สงบจากกระแสสังคมใดๆ รบกวน ถ้ารู้ว่าพูดอะไรไปแล้วจะเดือดร้อนก็ไม่ควรพูด ระวังจะพังเพราะการวิพากษ์วิจารณ์ตามอารมณ์
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่มีฤกษ์ดีที่จะปล่อยเงินกู้หรือซื้อขายของผ่อนส่ง เพราะอาจได้คืนยากหรือไม่ได้คืนเลย แต่โดยรวมชาวราศีกรกฎกำลังดวงดีอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการงานและการศึกษา อย่างไรก็ดีจะมีคนนิสัยเสียยุแหย่ให้ท่านขัดแย้งกับเพื่อนใหม่ๆ ศัตรูหรือใครก็ตามที่จะทำให้ท่านเสื่อมเกียรติไม่คู่ควรกับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะคิดน้อยหรือใจเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ถึงแม้ไม่ทำอะไรเลยก็ควรระวังเหตุที่ไม่คาดฝัน แม้ทำงานบ้านเองเป็นประจำก็อาจทำเอกสารสูญหายได้ ความรักกับเงินทองนั้นเป็นของสำคัญ ถ้าไม่รักก็ต้องคว้าเอาเงินไว้ก่อน มีเค้าว่าจะได้เงินเพราะการเสี่ยงโชคหรืออาจถูกทำให้เชื่อถือในเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะขัดเคืองกับผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมมานานๆ หากยกย่องลูกหลานบริวารจนเกินเหตุจะทำให้พวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ระยะนี้ไม่ว่าท่านจะพูดจาว่ากล่าวตักเตือนอะไรกับบุตรบริวารก็ดูจะไม่ค่อยเข้าหูพวกเขาไปเสียทั้งหมด ญาติพี่น้องจะนำความรักที่ดีมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่ผ่านมา บุตรหลานจะมีเรื่องให้ดีใจด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรืออาจรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง แต่ท่านอาจขัดหูขัดตา ระวังศัตรูจะรื้อฟื้นความหลังที่ควรฝังไว้ให้มิดขึ้นมาใหม่ หนังสือตำรับตำราหรือของใช้สำคัญที่มีผู้ยืมไปจะได้คืน จะมีเรื่องเสียเงินเสียรายได้อย่างไม่เต็มใจ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะรู้สึกคับใจกับที่อยู่อาศัย ตัวท่านเองก็อยู่ไม่ค่อยติดบ้านเพราะต้องทำงานอย่างหนัก ธุรกิจและการเจรจาอาจจะต้องใจเย็นๆ สักหน่อย เพราะจะต้องเจรจาความกลับไปกลับมา หรือได้ข่าวลวงค่อนข้างมาก บางทีท่านอาจต้องยอมรับคำสารภาพของใครทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่าเขาเสแสร้งก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะเข้าไปอยู่ในสมาคมชั้นสูงหรือมีเพื่อนใหม่ที่มีฐานะสูงกว่า แต่เพื่อนผู้ไม่หวังดีกลับชวนเที่ยวเตร่หรือรับอาหารราคาแพง เพราะเขาต้องการให้ท่านหมดเปลือง ถ้าตีตัวออกห่างได้จะเป็นการดี ส่วนเพื่อนเก่าแก่และบุตรบริวารของท่านจะได้ดีมีสุข รวมทั้งจะได้ข่าวดีหรือเป็นประโยชน์แก่ท่านอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีโชคดีทางการเงิน ซึ่งอาจมาในรูปของเงินค่าตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นหรือรายได้พิเศษ จะได้รับการยกย่องในเรื่องเกียรติยศ จะมีโชคพิเศษจากงานอดิเรกหรืออะไรที่ทำเล่นๆ ก็ได้เงิน จะได้เดินทางมากและเดินทางอย่างรวดเร็ว ใครจะมาขอเงินหรือขอความรักจากท่านอาจต้องคิดหนักเพราะท่านไม่ใช่หมูตุ๋น
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะเป็นตัวของตัวเอง แต่กลับมีอำนาจเร้นลับที่ทำให้ไม่มีผู้เชื่อถือในตัวท่าน พวกเขามักจะตามใจผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของท่าน คาดการณ์อนาคตใกล้ๆ ผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าท่านยังหนุ่มยังสาวหรือยังโสดจะมีคนสูงอายุที่ผ่านความรักอย่างโชกโชนติดต่อแสดงความจำนงขอแต่งงานกับท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีปัญหาการเงินใหม่ๆ ที่ไม่คาดฝันไว้ก่อน คำมั่นสัญญาใดๆ ที่แน่นอนจะผันแปรเป็นอื่น เหมือนแล่นเรือใหญ่เข้าคลองเล็กยากที่จะกลับลำได้ จะเสียเงินซ้ำซ้อนกับสินค้าใหม่ที่ไม่จำเป็น ธุรกิจจะกระทบกระเทือนเพราะผู้ที่ท่านติดต่อด้วยไม่มีสัจจะ จะถามหาความยุติธรรมจากผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เสียด้วย