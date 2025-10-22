|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด มีโชคจากการขายที่ดิน ได้ลาภจากทางไกลโดยไม่คาดฝัน โสดอาจได้คนรักจากคนที่ทำงานเดียวกัน
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะเชื่อในโชควาสนาของตัวเองว่าท่านจะต้องได้งานได้เงินที่ดีกว่าปัจจุบันแน่ ซึ่งก็จะเป็นไปตามนั้น แต่ระยะนี้หากออกปากบอกขายของหรือขายที่ดินสิ่งใดให้แก่ใครก็ตามจะไม่ได้รับการตอบสนองในทางที่ดีนัก แต่หากทำงานที่เกี่ยวกับการอ่านเขียนวิชาการกฎหมายล้วนแต่ได้ผลดีทั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านอนามัยไม่ค่อยดี อาจท้องเสียเพราะรับอาหารไม่สะอาดหรือมีสารพิษปนเปื้อนในอาหาร ไม่ควรบริโภคอาหารแปลกๆ ยิ่งทำงานมากเท่าไรสุขภาพของท่านมักจะยิ่งแย่ลงเท่านั้น ท่านจึงไม่ควรปล่อยตัวให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกาย ผู้ใหญ่จะให้ความร่วมมือในการหารายได้พิเศษและจะโชคดีอีกนาน
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะทำความผิดเพราะเผลอไปพูดเล่นกับผู้ที่ใจร้ายและไม่มีอารมณ์ขัน หรือตั้งใจเอ่ยคำชื่นชมกับผู้ที่มีจิตใจคับแคบ การเดินทางทั้งไกลและใกล้จะไม่สะดวก ระยะนี้อยู่ห่างผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้หน่อยจึงจะดี เพราะท่านทำอะไรก็จะไม่ถูกใจพวกเขา ความรักอับเฉาเพราะคนรักเอาแต่ใจโดยไม่มีเหตุผล
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านควรรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวลงบ้างแล้วจะไม่เครียดจนเกินไปนัก ส่วนตัวท่านเองคงไม่มีใครกล้าเตือนเพราะเขาเคารพยำเกรง อาจเป็นเพราะท่านมีฐานะหรือสติปัญญาสูงกว่า เป็นจังหวะที่ต้องระวังการแสดงทัศนวิสัยเพราะอาจผิดพลาดได้ง่าย หรืออาจมีปัญหาด้านการมองเห็นที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านที่ยังโสดอาจได้คนรักจากคนที่ทำงานเดียวกัน คนที่มีคู่ครองแล้วระวังท่านอย่าสนใจงานจนขัดแย้งกับคนรักก็แล้วกัน การงานก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ที่ตามมาข้างหลังวุ่นวายกันตามสมควร การงานทั้งอาชีพและงานสังคมสงเคราะห์เจริญดี อุปสรรคศัตรูไม่ค่อยมี จะได้ลาภจากทางไกลโดยไม่คาดฝัน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าร้ายไปต่างๆ นานา ท่านจะใช้จ่ายเงินมากไปตามกระแสหรือรายได้ลดลง คงต้องเดือดร้อนเครือญาติต้องช่วยเหลือท่านอยู่เบื้องหลังก็ได้ งานยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆ การเสี่ยงโชคหรือเรื่องลาภผลยังหวังได้ยาก คนโสดควรหาอะไรทำเพลินๆ ไปก่อน ถ้ามีคู่แล้วควรห่างกันไว้จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะชวนใครตั้งวงแชร์หรือชักชวนเพื่อนฝูงมาร่วมลงทุนมักได้รับการตอบสนองที่ดี เพราะเครดิตของท่านก็จะได้รับการยอมรับ จะอุปถัมภ์ค้ำชูเพศตรงข้ามเป็นอย่างดี หนุ่มสาวที่ยังเป็นโสดจะกลายเป็นสายเปย์เมื่อพบเพศตรงข้ามที่ถูกอกถูกใจ แต่ออกแนวหลงใหลและถูกหลอกกินฟรีเสียมากกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีเกณฑ์ถูกย้ายงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ทำให้อำนาจบารมีน้อยลงไปกว่าเดิม แต่ยังคงได้รับความสะดวกในด้านการงาน อย่างไรก็ดี พวกศัตรูจะดีใจที่พวกเขาหมิ่นเกียรติหรือลดทอนศักดิ์ศรีท่านลงได้ ซึ่งก็เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้น ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร พวกเขาทำอะไรท่านไม่ได้อยู่แล้ว
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีข้อขัดข้องหรือข้อขัดแย้งกับคนที่มาจากทางไกล แต่ถ้าท่านทำดีจะได้ผลดีตอบสนองแน่นอน อย่างไรก็ตาม ดวงชะตาของท่านมักจะถูกเบียดเบียนหรือต้มตุ๋นเอาทรัพย์สิน มีเงินทองไม่ควรให้ใครรู้ แม้แต่คนในบ้านที่สนิทที่สุดก็ตาม อย่าเกียจคร้านที่จะเก็บสิ่งของมีค่าหรือสิ่งของที่เป็นอาวุธให้มิดชิด
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจได้มากขึ้น ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องที่ดีแก่ท่านทั้งสิ้น แต่ทำอะไรไม่ค่อยมีใครรู้ความเคลื่อนไหวของท่านเสมือนเดินทางด้วยเรือดำน้ำ ญาติมิตรจะขยันเรียนถ้าสำเร็จแล้วจะเรียนต่อสูงขึ้นไปอีก ท่านที่เป็นพระพรหมของพวกเขาจึงควรสนับสนุนให้เต็มที่
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านกับผู้ใหญ่ในสำนักงานจะเกิดวิวาทบาดหมางกันเพราะใจร้อนเกินไป และต่อไปท่านจะอยู่อย่างสงบสุขยากเต็มที ควรสั่งสอนบริวารในสำนักงานให้รู้จักญาติดีกับผู้ร่วมงานอื่นๆ มิฉะนั้นปัญหาในการทำงานของท่านจะยุ่งยากมากขึ้นไปอีก จะมีโอกาสมีโชคจากการขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ยังมีอยู่
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านง่วงเหงาหาวนอนเก่ง ถ้าท่านมีความจำเป็นจะต้องขับรถระยะทางไกลๆ ควรได้เอาคนขับรถหรือเพื่อนสนิทติดไปด้วย ชะตาชีวิตเกี่ยวกับลาภผลมักมีความเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน สุขภาพยังไม่ค่อยสมบูรณ์นัก อีกทั้งท่านยังต้องระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อเอาไว้ให้มากที่สุด