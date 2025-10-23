ลัคนาราศีใด ประสบความสำเร็จด้านการเงิน ความรักรื่นรมย์ ระยะนี้ยังไม่มีจังหวะเลื่อนตำแหน่ง

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้ลาภจากชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรม บางท่านอาจได้พระเก่า ของเก่า ของขลังที่ชาวบ้านนับถือบูชามาครอบครองอย่างไม่ทันตั้งตัว เป็นโอกาสดีที่จะนำพระเข้าบ้านหรือทำบุญบ้านเพื่อโชคลาภของตนเอง อย่างไรก็ดี ท่านควรระมัดระวังการเจรจาหรือการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านอาจขัดแย้งกับข้าราชการระดับล่างหรือทำผิดระเบียบราชการบางอย่างจนต้องเข้าไปเจรจาหาข้อยุติ อย่างไรก็ดี เรื่องทุกอย่างจะจบลงด้วยดี ยังไม่มีจังหวะที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใดๆ ในระยะนี้ ไม่ควรเปิดเผยว่าอยู่พรรคไหนหรือเป็นพวกใคร เพราะอาจทำให้ความเป็นผู้นำของท่านเสียหายได้
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะขยายกิจการงาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น และถึงแม้ท่านยังไม่ทำงานก็มีรายจ่ายตามอำเภอใจสูง หากไปเที่ยวหรือนั่งรับประทานอาหารตามร้านควรปิดกระเป๋าสตางค์ให้มิดชิด ความรักของท่านมักรื่นรมย์ อาจมีเรื่องใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต แต่ถ้าไม่มีรักท่านก็คงต้องเที่ยวกลางคืนทุกวัน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านได้ลาภจากชาวต่างชาติต่างภาษา มีกำไรจากการค้าเงินตราต่างประเทศ หรือทำธุรกิจที่ต้องปิดบังในชั้นแรกเพื่อป้องกันผู้อื่นตามอย่าง การหักใจไม่ลิ้มรสอาหารที่ท่านโปรดจะกลายเป็นโทษแก่อารมณ์ของท่าน การระงับใจไม่โกรธจะเป็นเรื่องยากเย็นแก่การดำเนินชีวิตของท่านในระยะนี้อย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านระวังจะถูกผู้ใหญ่ละเมิดสิทธิส่วนตัวของท่าน หรือมีเหตุให้ขัดแย้งกับผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่างไรก็ดี ถ้าท่านฟ้องใครท่านมีเกณฑ์ชนะคดี และมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากการบำเพ็ญคุณงามความดีหรือการทำบุญตามสมควรแก่อัตภาพ แต่ระยะนี้ควรเลือกคบบริวารหรือเพื่อนรุ่นน้องให้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านถูกติฉินนินทาจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่ไม่มีกำลังจะทำอะไรท่านได้แล้ว เครื่องมือสื่อสารของท่านจะขัดข้องหรือมีการเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตใหม่ ทำให้ท่านต้องหยุดใช้ชั่วคราว ต้นไม้ในอาณาบริเวณบ้านหรือเรือกสวนไร่นาของท่านจะออกดอกออกผลมาก หรือทรัพย์ในดินที่มีอยู่จะปรากฏเป็นรายได้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านไม่สบายง่าย อย่างน้อยก็เป็นหวัด น้ำมูกไหล หลังอาทิตย์ตกไม่ควรอาบน้ำเย็นหรือว่ายน้ำเล่นนานๆ กว่าจะได้เงินแต่ละบาทท่านต้องออกแรงอาละวาดและเป็นศัตรูกับใครก็ไม่รู้ ทั้งๆ ที่เงินนั้นๆ เป็นของท่านแท้ๆ ไม่รู้ว่าผู้จ่ายเงินแก่ท่านจะเป็นเสือปืนฝืดทำไม แต่ถ้าไม่ทะเลาะกับเขาได้จะเป็นการดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านเจรจากับใครมักเสียเปรียบ ถ้าทำการบ้านให้ดีหรือมีการเตรียมตัวไปก่อนคงรักษาประโยชน์หรือสิทธิของท่านได้มากขึ้น แต่โชคลาภของท่านยังคงมีอยู่ เพียงแต่ต้องผจญกับความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาสักหน่อย มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายประปราย เรื่องหนี้สินยังเป็นปัญหา
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะต้องทำตัวห่างสังคมของครูอาจารย์ไว้บ้าง งานที่ทำอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือมีการเปลี่ยนผู้ติดต่อในงานที่ท่านทำอยู่ และไม่ว่าท่านจะทำดีอย่างไร คนรอบข้างก็ไม่เห็นท่านดีและไม่มีใครทำดีตอบท่านด้วย ในสายตาผู้บังคับบัญชาโดยตรงท่านอาจจะถูกเฉยเมยอีกด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะเล็งผลเลิศด้านธุรกิจการงานพอสมควร แต่ก็จะได้รับความสำเร็จหรือบรรลุผลที่ไม่ตรงความปรารถนา ต้องผิดหวังกับหุ้นส่วนคู่สัญญาต่างๆ บริวารทำให้สังคมหรือคนนิสัยดีสองสามคนขึ้นไปมองท่านในแง่ร้าย ความโกรธของคนรักของท่านเกิดขึ้นจากได้ยินได้เห็นอะไรแล้วจิตใจนำมาปรุงแต่งเสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมีดาวเสาร์และราหูในลัคนาของท่าน จะมีความเข้มแข็งทรหดอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันอันวิเศษ ปัญหาที่มีอยู่เป็นเรื่องที่ใครไม่พบด้วยตนเองก็นึกว่าไม่มีอะไร เพราะเป็นการเอาชนะใจตนเอง ซึ่งทุกคนนึกว่ากระทำได้ง่าย ระยะนี้ท่านเจรจาต่อรองเพื่อหารายได้เข้ากระเป๋าได้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านเดินทางไกลไม่ราบรื่น ท่านจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารการเงิน หรือมีภาระหน้าที่ที่จะแก้ปัญหาเรื่องรายได้รายจ่ายของส่วนรวม จะมีความหลักแหลมและแปลกใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ท่านทำอยู่ อย่างไรก็ดี ถ้าท่านเป็นนักธุรกิจควรเจรจาธุรกิจหลังวันที่ 20 ธันวาคมจะดีกว่า