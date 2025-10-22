สมาคมโหร เปิดดวง 12 ราศี เตรียมตัวรับทรัพย์ มีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝัน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวงเรื่องราวดี ๆ ของชาว 12 ราศี ส่งท้ายเดือนตุลาคม2568 ดังนี้
มังกร
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค.-12 ก.พ.
“ไม่ค่อยมีเวลาพักแต่ทุกเวลาที่ใช้อยู่ทำเงินให้กับคุณอย่างมาก”
กุมภ์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ.-13 มี.ค.
“จะได้รับข่าวดีหรือข่าวที่เป็นมงคลในชีวิต อาจจะเป็นคุณหรือคนใกล้ตัว”
มีน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มี.ค.-12 เม.ย.
“มีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงานก้าวหน้า”
เมษ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย.-13 พ.ค.
“เตรียมตัวรับทรัพย์ อาจมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝัน”
พฤษภ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 พ.ค.-13 มิ.ย.
“พบความสำเร็จ สมหวัง หลังจากใช้เวลาในการปลุกปั้น”
เมถุน
ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มิ.ย.-14 ก.ค.
“ฐานะการเงินมั่นคง มีเกณฑ์ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินก้อนใหญ่”
กรกฎ
ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 ก.ค.-16 ส.ค.
“สถานการณ์ชีวิตเริ่มลงตัว เคราะห์โศกหมดไป มีสิ่งดี ๆ เข้ามาแทน”
สิงห์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ส.ค.-16 ก.ย.
“งานเด่น เงินดี อาจจะต้องเจอความเหนื่อยยาก แต่ดีแน่”
กันย์
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย.-16 ต.ค.
“พบเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝัน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข”
ตุล
ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค.-15 พ.ย.
” มีข่าวดีเรื่องงานที่กำลังรอคอย หรือมีช่องทางทำกินใหม่ ๆ ”
พิจิก
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย.-15 ธ.ค.
“ศัตรูแพ้พ่าย ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จะเริ่มลดน้อยลง”
ธนู
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค.-13 ม.ค.
“ความสัมพันธ์และความรักกับคนรอบตัวชื่นมื่นมีความสุข”