ราศีใด จะได้ลาภที่เป็นเงินสด จนทำให้มีผู้อิจฉาในวาสนาของท่าน บางทีอาจถึงขั้นโดดเด่นในสังคม : ดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านควรจะต้องทุ่มเทและให้ความสนใจกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำในชีวิตมากขึ้นอีกหน่อย ไม่ควรเกียจคร้านให้มากนัก แต่บางท่านอาจไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเพราะมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเก่ากำเริบ การเงินรายได้ลดน้อยลงหรืออาจได้ช้ากว่าที่คาดหมาย ซึ่งหากเงินขาดมือญาติพี่น้องจะช่วยท่านได้
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านอาจได้ทำงานบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจมาก่อน ลาภทางการงานและการเงินที่เกิดขึ้นในระยะนี้ โดยเฉพาะลาภที่เป็นเงินสด จะทำให้มีผู้อิจฉาในวาสนาของท่าน จะได้รับบัตรเชิญไปร่วมในงานที่เกี่ยวกับวิชาการหรือความรู้ ระยะนี้ท่านจะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ บางทีอาจถึงขั้นโดดเด่นในสังคม
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะมีโชคดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินหรือจากประโยชน์ที่ควรจะได้ การติดต่อเจรจาในเรื่องหลักทรัพย์หรือผลประโยชน์ตามสิทธิจะมีผลดีมาก การประสานงานต่างๆ จะได้ผล รวมไปถึงการเดินนายหน้าก็จะมีโอกาสสำเร็จมาก จะเห็นผลกำไรจากการลงทุนที่คุ้มค่า แต่ท่านก็จ่ายออกไปมากเช่นกัน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีความสุขรื่นรมย์สมหวัง แม้รายจ่ายจะมีมากท่านก็พอใจไม่ตื่นเต้น การเงินเริ่มสดใสขึ้นพอสมควร แต่การงานยังคงต้องฟันฝ่าอุปสรรค โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องทำร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งหากท่านอยู่ในระดับผู้บริหารด้วยแล้ว ท่านอาจไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีเพื่อนใหม่ที่พยายามแนะนำให้ท่านเที่ยวเตร่ไปตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งอบายมุข หรืออย่างน้อยก็พาท่านตระเวนไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ แต่มิใช่เป็นการสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีขึ้นแต่ประการใด แต่หากท่านร้อนเงินหรือหาไม่ค่อยได้จะได้เงินสดก้อนหนึ่งหรือพบทางออกที่สะดวกสบาย
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะรักสันโดษหรือห่างหายหน้าจากการสมาคมแบบรื่นเริงไปบ้าง อาจสนใจเข้าวัดเข้าวาหรือสมาคมกับนักวิชาการหรือนักบวชมากกว่า จะได้เดินทางหรือพบเห็นรับรู้เรื่องราวที่สงบร่มรื่น จะมีการเปลี่ยนแปลงการเงินที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องอย่างนึกไม่ถึง เรื่องรักถึงจะร้อนรุ่ม แต่ก็ยังอยู่ในช่วงรื่นรมย์สมหวัง
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านก็เข้มแข็งกล้าหาญ ทำอะไรถ้าคิดว่าทำถูกดีแล้วจะไม่ยอมให้ใครแก้ไข อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องข่มใจและจะทำอะไรควรนึกถึงความสงบให้มาก ในครอบครัวจะมีความปรองดองกันดีขึ้น ผู้อาวุโสจะเริ่มเข้าใจในตัวท่านและสนับสนุนการกระทำทุกด้านของท่านดีขึ้น ทำอะไรบริวารก็สนับสนุนด้วยดี
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านกำลังใช้ชีวิตอยู่ระหว่างความสบายใจและความเครียด ถึงอย่างไร การเงินพอมีรายได้เข้ามาคล่องตัวมากขึ้น เรื่องอารมณ์ไม่ว่ากับใครก็ตามไม่ควรอ่อนไหวอ่อนแอ ท่านยังต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนสนิทที่กระเป๋าหนักกว่า โดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามที่กำลังจะมีความสัมพันธ์กันอย่างชู้สาวจะช่วยได้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรและวัตถุดิบที่จะต้องหามาป้อนให้ทันความต้องการในงานของท่าน เกี่ยวกับแรงหนุนจากผู้ใหญ่ยังคงคาดหวังนักไม่ได้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือได้ย้ายหน้าที่รับผิดชอบเพราะท่านสื่อสารผิดพลาด รายได้ต่างๆ ถึงรับเข้ามาก็ต้องจ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะคอยติดตามดูแลผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของท่านอย่างใกล้ชิด แม้พอมีรายได้พอใช้ แต่ท่านก็ปรนเปรอความสุขให้แก่ตัวเองและคนใกล้ชิดอย่างมือเติบ อาจริเริ่มสร้างงานแปลกๆ หรือทดลองเครื่องงานใหม่ๆ แต่ก็จะเป็นไปอย่างล่าช้า ระยะนี้ท่านเก็บปากไว้กินข้าวดีกว่าพูดออกไปแล้วสร้างศัตรู
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะได้ลูกน้องคนใหม่ฝ่ายบู๊ที่น่าพึงพอใจ แต่อาจจะบุ๋นได้ไม่ถูกกับรสนิยมของท่านนัก บางท่านอาจถูกเปลี่ยนตำแหน่งที่ความรับผิดชอบให้สูงขึ้น กับญาติมิตรจะมีโอกาสเดินทางไกลที่ต้องทำตามมารยาทมากกว่าความสนุกสนาน บุตรบริวารที่จากกันไปนานจะกลับมาอยู่ร่วมกันอุ่นหนาฝาคั่ง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านอาจถูกหลอกในเรื่องลาภผลการเงินได้ง่าย ไม่ควรรับฝากสิ่งของหรือรับของกำนัลที่ไม่รู้ที่มาที่ไป งานที่หนักอยู่จะกลายเป็นงานเบา ส่วนงานเบาก็จะให้ผลตอบแทนที่ท่านพึงพอใจ การเงินใช้ได้แต่ก็อยู่ในฐานะที่ไม่ควรประมาท หลักทรัพย์ของท่านจะผันแปรไปในทางที่ดีขึ้น แต่ได้มาก็ใช้จ่ายออกได้ง่าย