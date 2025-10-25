ลัคนาราศีใด จะโดดเด่นในวงสังคมของท่าน อาจได้โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม : ปุสาคโม (26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568)
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ค่อยสะดวกที่จะสัญญาปากเปล่าใดๆ โดยเฉพาะที่ซึ่งมีคนคอยทวงถามสัญญาจากท่านอยู่เสมอ เพราะท่านอาจทำอย่างที่สัญญาเอาไว้ไม่ได้จนต้องถอนคำพูด ท่านควรพูดน้อยและไม่โต้เถียงกับใครถ้าไม่จำเป็นได้จะเป็นการดี จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์พิเศษที่เกิดแก่บุคคลสำคัญหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆ ตลอดจนญาติพี่น้องและบริวาร อาจได้ลาภจากทางไกลแบบปุบปับไม่ทันตั้งตัวจนท่านตื่นเต้นใจจนลืมตัว หุ้นส่วนหรือคนรักที่รู้จักกันมานานๆ อาจจะเกิดแตกหักมองหน้ากันไม่ติด มีการถอนตัวและต่างฝ่ายต่างแยกกันไป คนที่มีคู่ควรพูดกับคนรักอย่างนุ่มนวลมิฉะนั้นจะแตกร้าวได้
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะโดดเด่นในวงสังคมของท่าน โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ อาจได้โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ที่ได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งท่านจะทำได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือต่อรองอะไรใดๆ ทั้งสิ้น แต่งานที่ได้มาทำให้ท่านต้องสวมหัวโขนหลายหัว หรืออาจต้องทำหลายหน้าที่ และติดต่อกับผู้มีระดับสูงมากหลายยิ่งขึ้น และผู้ใหญ่ก็สนับสนุนให้ท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านต้องการเสียด้วย อย่างไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงในสังคมส่งผลกระทบถึงท่านไม่น้อย และอาจทำให้ท่านหงุดหงิดฉุนเฉียวได้โดยง่าย การเงินยังเป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับท่านทั้งรายรับรายจ่าย แต่คู่ครองคนรักจะหาทางออกให้ท่านได้เร็วๆ นี้
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เลือดลมเดินไม่สะดวกเพราะท่านรักษาพลานามัยไม่จริงจัง และมักตามใจตนเองโดยไม่คิดถึงความเสียหายที่จะตามมา อาจพบเหตุการณ์ทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์กลับได้ศัตรูมาแทน แม้ปิดทองหลังพระฝ่ายตรงข้ามก็ยังใส่ร้ายหาว่าพยายามลอกแผ่นทองคำเปลวจากองค์พระได้ ถ้าท่านทำของเก่าของขลังหายก็ยากที่จะได้คืน ท่านที่คาดหวังเรื่องรายได้และผลประโยชน์อาจต้องผิดหวัง เพราะเงินจะไม่มาตามนัดหรืออาจได้ไม่ครบตามที่ท่านคาดหวังไว้ ควรระวังความขัดแย้งกับญาติสนิทมิตรสหาย คนใกล้ชิดรอบตัวอาจกลายเป็นศัตรูของท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทำงานกับผู้ใหญ่ได้อย่างราบรื่น การเดินทางไม่เป็นอุปสรรคคอยขัดจังหวะใดๆ ฐานะทางการเงินของท่านจะดีขึ้นอย่างมาก เพราะมีรายได้จากหลายทาง ระยะนี้ถึงท่านจะทำงานหนักสักหน่อยก็มีรายได้คุ้มค่าเหงื่อทีเดียว ท่านที่ยังว่างงานโดยเหตุผลที่ไม่สมควรจะได้งานทำใหม่ที่รายได้ดีกว่าเดิม ไม่ควรออกเที่ยวเตร่ในเวลากลางค่ำกลางคืน ไม่ควรเข้าใกล้นักเลงหัวไม้ นักพนัน หรือผู้หญิงที่มีลัษณะห้าวหาญเหมือนชาย อุปสรรคและความล้มเหลวส่วนใหญ่มักมาจากความใจร้อนไม่อดทนอดกลั้นและไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมมิจฉาชีพของท่านเอง ใครมาชักชวนทำอะไรไม่ควรเชื่อถือเอาไว้ก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะใช้เวลาว่างหรือตอนกลางคืนให้หมดไปด้วยการวางแผนเปิดกิจการใหม่ๆ ร่วมกับหุ้นส่วนคู่สัญญา แต่หากมีผู้อื่นมาร่วมหุ้นร่วมทุนด้วยแล้วควรดำเนินการในช่วงปลายปีนี้ไปแล้วจะดีกว่า มิฉะนั้นอาจมีเรื่องขัดอกขัดใจกับผู้ใหญ่ได้ จะวางแผนการท่องเที่ยวทั้งระยะใกล้และระยะไกลเป็นอันมาก อาจมีเพื่อนฝูงชักชวนท่านออกเดินทางมากหน้าหลายตาทีเดียว งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะก้าวหน้าพอสมควร โดยเฉพาะงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับฝรั่งมังค่าต่างๆ เรื่องรายรับรายจ่ายยังไม่ก่อปัญหารุนแรงให้ท่านในระยะนี้ แต่ปัญหากับเพศตรงข้ามหรือคนรักยังคงแก้ไม่ตกเสียที
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอยู่กับโลกของความฝันและความจริงเท่าๆ กัน อย่างไรก็ดี โลกของแต่ละคนหมุนเร็วช้าไม่เท่ากัน เราควรมีพื้นที่แห่งความฝันไว้สำหรับหลบไปพักใจได้บ้าง จะพบความผันผวนระหว่างท่านและหุ้นส่วนคู่สัญญาค่อนข้างมาก อาจต้องเผชิญปัญหาร่วมกับบริวารชนิดหืดขึ้นคอ ซึ่งบั่นทอนสุขภาพจิตของท่านไปมาก แต่ตราบใดที่ท่านยังมีความหวัง ตราบนั้นชีวิตของท่านยังมีค่า การมองโลกในแง่ร้ายอาจไม่ใช่วิธีการป้องกันปัญหาในระยะนี้ เพราะท่านมักมองอะไรไม่ชัดเจนหรืออ่านเกมไม่ขาด คนโสดที่ไม่รู้ว่าจะรักใครจะมีคนมาให้เลือกรักมากมาย ส่วนคนมีคู่แล้ว คนรักของท่านจะมีผลประโยชน์มาให้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีไหวพริบปฏิภาณและมีวิสัยทัศน์พอสมควรแก่ประสบการณ์ที่มี ซึ่งอาจนำมาทั้งสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น คำพูดหวานหู คำยกย่องชมเชยจากผู้ใหญ่ เป็นต้น จะพบเห็นพฤติกรรมประหลาดทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ของท่าน ซึ่งท่านนำไปบอกสตรีผู้ใหญ่เขามักไม่เชื่อ การค้าเงินสกุลต่างประเทศหรือแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ อาจไม่ค่อยดีนัก หรือขาดทุนมากกว่ากำไร อาจได้เครื่องประดับมีค่าหรือได้ค่าตอบแทนที่คุ้มเงินที่ลงทุนไป จะมีชื่อเสียงจากผลงานที่อาศัยความเป็นนักเลงหรือความเจ้าเล่ห์เจ้าผลต่างๆ คนรักที่อยู่ไกลอาจกลับมาหาพร้อมนำปัญหาใหญ่มาให้ท่านแก้ไข
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีอารมณ์รุนแรงต้องฉุนเฉียวง่ายเพราะต้องเผชิญหน้ากับคำพูดคำสัญญาที่สับสนวุ่นวายเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ ถึงแม้ท่านจะต้องสวมบทบาทที่หลากหลายทั้งที่ทำงานและภายในครอบครัว ท่านก็สามารถทำได้ดีกว่าชาวราศีอื่นๆ การทำงานกับผู้ใหญ่และสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิชาการจะทำให้ท่านมีโอกาสหารายได้เพิ่มมากขึ้น จะโดดเด่นในหมู่วงศาคณาญาติ ถึงแม้พวกเขาจะมีท่าทีไม่เป็นมิตรต่อท่านนัก แต่พวกเขาก็ต้องยอมก้มหัวเข้าหาท่านเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง จะบริหารจัดการเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวด้วยมาตรการเฉียบขาดจนผู้เกี่ยวข้องที่หวังจะพึ่งพาท่านต้องระมัดระวังตัวกันแจทีเดียว
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ได้รับความพึงพอใจในครอบครัวหรือในการชุมนุมญาติพี่น้องต่างๆ อาจเป็นเพราะญาติพี่น้องที่มีความสนิทสนมกับท่านติดธุระปะปังหรือห่างเหินออกไปจนหาข้อสรุปในเรื่องที่ต้องการการเห็นพ้องต้องกันไม่ได้ ควรระวังความขัดแย้งกับชาวต่างชาติต่างภาษาเอาไว้ด้วย บางครั้งความคิดและเจตนาของท่านเป็นสิ่งที่ดีแต่บริวารอาจตามความคิดของท่านไม่ทัน อีกทั้งพวกเขายังขาดความมั่นใจในตัวท่านจนอาจลาออกไปอีกด้วย ระยะนี้ท่านไม่ควรมีคดีความ แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยก็ทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงได้มาก ปัญหาความรักที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะมีผู้ช่วยเหลือให้ทุเลาเบาบางลงได้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำการทำงานในระดับวิชาการหรืองานเอกสารพื้นฐานได้ราบรื่นดี รวมทั้งมีโชคทางการเงินโดยไม่นึกฝันอีกด้วย จะร่วมงานกับศัตรูเก่าหรือคนที่เคยไม่ชอบหน้ากันได้พอสมควร แต่ความขัดแย้งวุ่นวายภายในบ้านและครอบครัวของท่านจะมีขึ้นในราวปลายปี แต่ระยะนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ท่านมีทั้งความสุขกายสุขใจ ไปพร้อมๆ กับความสบายใจเมื่ออยู่ในถิ่นที่อยู่ของท่านเอง อาจได้อาวุธหรือของมีคมที่มีมูลค่าหรือสวยงามโดยไม่ถูกริษยาใดๆ เพราะไม่มีใครรู้ ผู้ที่มีลาภใหญ่ในชีวิตถ้าไม่ปกปิดเป็นความลับมักมีผู้คนปองร้าย และจะวุ่นวายใจเพราะหุ้นส่วนคู่สัญญาที่เอางานมาให้ทำถึงบ้าน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะยุ่งยากเรื่องเอกสารหนังสือหรือสัญญาต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารที่มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องท่านควรตรวจสอบอย่างดีและรอบคอบให้มากที่สุด สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายหรือบัญชีหนี้สินจะผิดพลาดหรือสูญหาย แต่เงินหมุนเวียนของท่านยังมีสภาพคล่องดี ปัญหาเก่าหรือคดีความจะกลับมาทำความเดือดร้อนรำคาญให้อีกไม่มากก็น้อย บุตรบริวารจะก่อเรื่องวุ่นวายให้ท่านต้องออกโรงแก้ไขหรือเข้าไปคลุกคลีตีโมงเพื่อหย่าศึกห้ามทัพ ท่านมีศัตรูไม่มากแต่ก็เป็นคนสำคัญในสังคมของท่าน หากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแก่ท่าน มักไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าให้รู้ตัวก่อน จะทำอะไรจึงควรระมัดระวังตามสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทราบข่าวร้ายหรือได้รับข้อมูลกลับไปกลับมาโดยเจตนาของผู้ที่นำมาบอกเล่า จะทำเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ประจำเสียหายหรือสูญหายจนซ่อมแซมไม่ได้ ความลับที่ท่านพยายามเก็บมานานจะถูกนำมาให้โทษแก่ตัวท่านเอง เพศตรงข้ามที่ช่างพูดช่างเจรจาจะทำตัวห่างเหินจากท่านไปหรือมาขอลาจากไปหาความก้าวหน้าใหม่ๆ จะมีความสุขกับตำแหน่งใหม่หรือเงินเดือนอัตราใหม่ โดยท่านมีแผนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับฐานะทางสังคมมากขึ้น อาจได้ลาภจากทางไกลหรือลาภจากต่างประเทศโดยไม่คาดฝัน ท่านที่ทำงานติดต่อต่างประเทศควรเร่งรัดเจรจาผลประโยชน์ในระยะนี้