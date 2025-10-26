|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ราศีใด ดาวเกตุโคจรทับลัคนา ระวังถูกสุนัขกัด ห้ามบอกความในใจให้ใครรู้ อย่าพูดเรื่องปรัชญาโดยไม่จำเป็น
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้ทราบเรื่องราวข่าวสารต่างๆ ที่ไม่เป็นจริง ไหวพริบปฏิภาณไม่ค่อยดี อย่างไรก็ดี ท่านจะได้รับความสำเร็จจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถระงับข้อวิวาทบาดหมางในหมู่ญาติมิตรได้อย่างเรียบร้อย สุขภาพพลานามัยดีแม้มีโรคภัยร้ายแรงก็จะอาการดีขึ้นตามลำดับ ความรักยังไม่ค่อยเข้าใจกัน
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีดาวเกตุโคจรทับลัคนาของท่าน ระวังสุนัขกัด หรือถ้าถูกสุนัขกัดแล้วไปด่าทอเจ้าของอย่างรุนแรงจนเขาสุดจะทนได้ เขาก็คงด่าท่านกลับมาบ้างเหมือนกัน ท่านจะพูดอะไรให้ผู้อื่นรู้เรื่องได้ยาก การแสดงอำนาจ หรือการออกคำสั่งก็ไม่ค่อยดี ระยะนี้จึงควรเลือกอยู่กับเพื่อนที่รักท่านอย่างจริงใจจะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านไม่ควรรับประทานอาหารรสจัด หรืออาหารสุกๆ ดิบๆ อาจท้องเสีย สิ่งใดที่ไม่รู้จักไม่เคยกินก็ไม่ควรกิน ดาวพฤหัสยังโคจรถอยหลังในเรือนศุภะ ยังไม่มีความสะดวกสบายในที่อยู่อาศัยเท่าที่ควร เพื่อนฝูงจะให้ความสำคัญและพร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องการเงินแก่ท่าน รักเป็นเรื่องของเงินทองเช่นกัน
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะเดินทางไปไหนสักแห่งหนึ่งด้วยความสนุกสุขสำราญและมีเพื่อนฝูงห้อมล้อม มีงานทำมากและท่านก็ทำงานได้ดีโดยมิเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย หรือตรากตรำอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ระวังจะถูกขโมยของเก่าของมีค่า หรือเครื่องรางของขลังต่างๆ จะอยู่ห่างไกลจากศัตรู หรือถึงมีศัตรูเขาก็ทำอะไรท่านไม่ได้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านเดินทางไกลกับเพื่อนใหม่ไม่ควรบอกความลับและความในใจของท่านให้เขารู้ เพราะเขาอาจนำไปพูดต่อให้ท่านเสียหายได้ ดาวพฤหัสเดินถอยหลังในเรือนการเงิน ท่านจะทำมาหากินได้น้อยลง หรือยุ่งยากมากขึ้น หนี้สินเก่าๆ ก็ยังไม่ลดลง บางทีนัดรับเช็คล่าช้ากว่ากำหนด เรื่องรักใคร่ค่อนข้างร้อน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านอาจถูกท้าทายจากคนที่ปราศจากจริยธรรมและมีจิตใจนักเลง ถ้าท่านประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมจะถูกพวกนี้เย้ยหยันหนักขึ้นไปอีก ทางที่ดีหลีกเลี่ยงการคบหาพวกที่ทำมาหากินไม่ชัดเจน หรือพวกที่ทำอะไรสุดโต่งต่างๆ การงานจะมีมาให้ทำมากจนท่านแทบไม่มีเวลาหายใจ แต่ก็มีความสุขกับงานดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีดาวอังคารจรโคจรอยู่ในเรือนการเงิน จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะความใจร้อน หรือเอาแต่ใจของตนเอง อาจมีบริวารบางคนที่แสดงตัวประจบเอาใจท่านอย่างหน้าไหว้หลังหลอก ซึ่งระยะนี้ก็มีมากเสียด้วย เมื่อท่านรู้พฤติกรรมคนอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรคบ เพราะในโลกนี้ยังมีคนดีๆ ที่ยังไว้วางใจได้อีกมาก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านมีดาวอังคารและดาวพุธทับลัคนา จะทำอะไรก็ตามควรระวังเรื่องเกิดโทสะร้าย หรือพูดจาไม่เข้าหูผู้อื่นเพราะความใจร้อน ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย ถ้าเป็นเด็กซุกซนระวังจะตกจากที่สูง นอนหลับมักฝันต่างๆ ซึ่งถ้าตีความหมายได้ก็จะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้พอควร
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมักห่างเหินจากผู้ใหญ่ หรือผู้มีอิทธิพลที่เคยพึ่งพาอาศัย จึงเป็นช่วงเวลาที่ท่านว้าเหว่ใจสักหน่อย คนรักจะให้รางวัลของขวัญที่น่ายินดี ความรักที่เคยห่อเหี่ยวมานานจะสำเร็จสมหวัง แต่คนรักอาจพยศกับท่านเล็กน้อย ถ้าคบเพื่อนใหม่อย่ารีบพาเข้าบ้าน อย่าให้ใครใช้บ้านของท่านทำผิดศีลธรรมจรรยา
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีโอกาสได้ลาภผลประโยชน์จากหยาดเหงื่อแรงงานของท่านเอง แต่ดาวเจ้าเรือนการเงินกลับอยู่ในเรือนมรณะ แถมดาวพุธโคจรถอยหลังอยู่ในเรือนหลักทรัพย์ การแสเงินสดจะทรุด หรือได้เงินมาก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เพราะเหตุการณ์คับขันเรื่องค่าใช้จ่ายจะมีมาตลอด คนรักก็จะทำให้เสียเงินเสียทองด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านเป็นคนพูดเก่งอย่างไรก็ไม่ควรพูดเรื่องปรัชญาวิชาการโดยไม่จำเป็น จะแสลงใจผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอิทธิพล ดาวพฤหัสโคจรในเรือนวินาศ ถ้ามีเรื่องยุ่งๆ อย่าคาดหวังความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ ระยะนี้ดูแลบุตรบริวารเด็กของท่านให้ดี และไม่ควรไปยุ่งกับคนในปกครองของผู้อื่นเป็นอันขาด
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะได้รับการยกย่องจากสังคม จะเครียดเรื่องเงินทองเพราะได้ไม่ทันใช้ หรือได้มากอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังใช้จ่ายมากกว่าที่ได้เสียอีก จะมีเรื่องสนุกสนานเฮฮาทำให้ใช้จ่ายมากจนกลายเป็นเงินไม่พอใช้ บางท่านมีเกณฑ์จะต้องมีหนี้สินเพิ่มขึ้น กับเพศตรงข้ามมักจะนำความหงุดหงิดคิดมากมาให้ท่าน