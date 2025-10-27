ราศีใด สังคมเปลี่ยน จะได้ลาภผลมาก รายได้ขยับดีขึ้น ฐานะมั่นคง แต่ระวังใช้จ่าย

|ผู้เขียน
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากผู้ที่มีท่าทีจะเสนอให้ด้วยความรักและนับถือ ทางที่ดีคือท่านไม่รับหรือรับแล้วคืนเขาไปให้เด็ดขาด เนื่องจากลาภเล็กจะทำให้ขัดลาภใหญ่ โชคดีของท่านอยู่ไม่ไกลหรือกำลังจะมาถึง อาจมีข่าวลือถึงท่านอย่างไม่คาดฝัน แต่เมื่อเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ก็จะไม่เป็นปัญหา
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะหงุดหงิดสับสนเล็กน้อยเรื่องของญาติพี่น้องและความรับผิดชอบอันน่าเบื่อหน่าย หุ้นส่วนคู่สัญญาจะปรองดองเอาใจใส่ท่านดี แต่กับญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวยังเข้าใจไม่ได้ จะมีโอกาสเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ หรืออย่างน้อยก็ได้หนังสือที่ให้ความรู้ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านตามสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านที่มีฐานะมั่งคั่งมากๆ การเงินจะเปลี่ยนแปลงพอสมควร ถึงแม้มีชีวิตหรูหรามีสิ่งของมีค่าติดตัว แต่กระแสเงินสดหมดกระเป๋าละก็ ท่านอาจจะพบปัญหาเงินฝืดได้ง่ายๆ ความรักสดชื่นตลอดสัปดาห์ คู่ครองคนรักจะนำของขวัญของฝากมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีความรู้สึกนึกคิดใหม่ๆ แปลกๆ สนใจอะไรๆ ที่กระจ่างแจ้งและน่าจะเป็นไปได้ ชอบอ่านหนังสือหรือดูภาพยนตร์ลึกลับ ผู้ใหญ่เสนองานที่มีรายได้ดีและมีหน้ามีตาให้ท่านทำ ถ้าหากกำลังตกแต่งต่อเติมบ้านโดยมีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องควรระวังข้าวของแตกหักเสียหาย
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะเจรจาต่อรองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวท่านเองหรือหมู่คณะจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี แต่เรื่องการศึกษา งานวิชาการ และเรื่องบุตรบริวารอาจไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ทางที่ดีท่านไม่ควรรีบรวบรัดอะไรใดๆ ในระยะนี้ ควรชะลอการตัดสินใจไปหลังปีใหม่ไปแล้วจะดีกว่า คนรักอาจวิวาทกันบ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีลาภผลประโยชน์มาก รายได้จะขยับตัวดีขึ้น ฐานะทางสังคมก็มั่นคงมากขึ้นไปด้วย แต่รายจ่ายก็มีมากพอๆ กับรายได้เช่นกันจึงไม่เหลือเก็บมากนัก อนึ่งความผันแปรในทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม ถ้าท่านไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยโดยตรงจะดีกว่า จะได้เดินทางท่องเที่ยวทางไกลที่ไม่สนุกนัก
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านใช้เงินเปลือง และท่านก็มีโอกาสหาเงินได้น้อย หากมีผู้มาเสนอของขวัญของรางวัลให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านอย่าเพิ่งเชื่อ หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานจะแสดงความคิดเห็นต่างจากท่านอย่างมาก อาจเกิดความไม่เข้าใจในกันและกันพอสมควร ยังไม่เหมาะที่จะจ่ายเงินลงทุนแบบหวังผลระยะสั้นทุกชนิด
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านไม่เหมาะที่จะลงโทษผู้ใดอย่างรุนแรง ถ้าได้ด่าว่ากล่าวตักเตือนใครคนที่ถูกตักเตือนจะรู้สึกว่าท่านพูดจารุนแรงเกินไป และอาจส่งผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของท่านด้วย ระยะนี้จึงควรมีสติให้มากและงดเว้นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องต่างๆ ธุรกิจติดต่อและการประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยได้ผลดีนัก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านได้ลาภที่ไม่นึกฝันบ่อยๆ แต่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายทุกชนิด จะมีโอกาสไปงานสังคม 2-3 ครั้งหรือครั้งเดียว แต่เป็นงานที่ท่านจะมีโอกาสได้รู้จักคนในวงการชั้นสูงและมีเพื่อนฝูงเพิ่มขึ้นมาก ความรักความใคร่มีเรื่องน่าสนใจ ที่รักกันแล้วก็จะยิ่งแนบแน่นมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะฝันเห็นสิ่งประหลาด คนแปลกหน้าไม่มีหัวนอนปลายเท้าจะเข้ามาอยู่ใกล้ท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ ควรระวังการให้สัญญาหรือวาจาให้มากๆ แม้ท่านทราบว่าจะได้รับอะไรบางอย่าง แต่สิ่งนั้นอาจถูกถอนกลับคืนได้ง่ายๆ ความรักเหมือนของหาง่าย แต่คนที่จริงใจจะเป็นที่อายุไล่เลี่ยกันหรือมากกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านที่เคยนึกเบื่อโลกจะรักโลกมากขึ้น ระยะนี้ยังไม่เหมาะกับกิจการใดๆ ที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะทางของท่าน ข่าวสารที่ท่านได้รับในระยะนี้มักจะเชื่อไม่ค่อยได้ หรือบางครั้งบางทีท่านก็ฟังไม่ได้ศัพท์เสียเอง จะมีคนจำพวกหนึ่งยกย่องเชิดชูท่านเพื่อบังหน้าหาผลประโยชน์ส่วนตัวของเขา
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนหมู่มากเป็นช่วงที่ท่านมีโอกาสจะทำชื่อเสียงแก่ตนเอง หรือมีบริวารสาวกที่จงรักภักดีต่อท่านอย่างมาก มีการงานติดต่อเข้ามาให้ท่านทำหลายทาง ซึ่งท่านจะทำทุกอย่างก็ได้ แต่ควรชะลอเรื่องการติดต่อประชาสัมพันธ์หรือการเป็นนายหน้าเจรจาใดๆ เอาไว้ก่อนจึงจะดี