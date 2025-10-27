สมาคมโหรฯ เปิดดวงการเงิน 12 นักษัตร ส่งท้ายเดือนตุลาคม ใครทำอะไรก็รวย มีคนคอยอุปถัมภ์

สมาคมโหรฯ เปิดดวงการเงิน 12 นักษัตร ส่งท้ายเดือนตุลาคม ใครทำอะไรก็รวย มีคนอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เปิดดวงการเงิน 12 นักษัตร…ส่งท้ายเดือนตุลาคม 2568 ดังนี้
- ชวด มะเมีย ระกา รวย รวย รวย ทำอะไรก็สำเร็จ เป็นช่วงเวลาของการกอบโกยเงินทอง มีรายได้มาจากหลายช่องทาง
- ฉลู มะโรง วอก จอ ดวงดีมีคนอุปถัมภ์ มีคนคอยซัพพอร์ท แม้ติดขัดก็จะได้รับการช่วยเหลือ
- เถาะ มะแม กุน ใจดีกับเขาเราจะเสียใจ ระวังอย่าใจอ่อน หรือ เชื่อใจใครง่ายๆ อาจมีเหตุให้ต้องเสียทั้งทรัพย์ทั้งความรู้สึก
- ขาล มะเส็ง กระเป๋ารั่วไหล ต้องรัดเข็มขัดคิดก่อนใช้เสมอต้องบริหารรายจ่ายให้ดี ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น
