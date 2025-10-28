|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านทำดีกับเพศตรงข้ามอย่างไรเขาก็ไม่เห็นความดีของท่านเท่าที่ควร และไม่ทำดีตอบแทนท่านด้วย แต่ผู้คนรอบข้างกลับมองเห็นและชื่นชมในตัวท่านอย่างมาก งานที่ทำอยู่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือสมาคมที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ การเปลี่ยนกรรมการชั้นผู้ใหญ่อาจส่งผลถึงการสมาคมบ้างไม่มากก็น้อย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีดาวเสาร์โคจรถอยหลังในเรือนกัมมะ ท่านอาจต้องทำงานหนักขึ้นบ้าง แต่จะโชคดีและทำอะไรก็สำเร็จในบั้นปลายอย่างแน่นอน เพราะบุคคลมีเกียรติและมีความรู้จะช่วยท่านหลังจากสิ้นปีไปแล้ว ระยะนี้ท่านจะกล้าคิดกล้าทำและสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ โดยมักคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไป
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านค่อนข้างสบายใจเรื่องรายรับรายจ่าย การติดต่อที่ขาดตอนไปจะเป็นเหมือนเดิมในไม่ช้า ทำอะไรก็สำเร็จด้วยตนเองและมีผู้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ มองไปข้างหน้าความสุขรื่นรมย์สมหวัง จะใช้อำนาจขจัดผู้ที่มีความประพฤติเป็นปรปักษ์ทางการงานให้พ้นวงจรของท่าน แต่ต้องใช้ความอดทนให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านวิ่งเต้นใดๆ ในเรื่องงานมักจะได้รับความสำเร็จสมประสงค์ และคงสามารถใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่ เป็นเวลาที่ญาติมิตรต้องการพบท่านมากที่สุดเพื่อเจรจาต่อรองบางอย่าง ท่านไม่ควรคาดหวังความช่วยเหลือจากใครใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากรัฐและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลักฐานมั่นคงเท่านั้น
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมีความรู้สึกเหมือนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในปัญหารอบด้านที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ จะใกล้ชิดเหตุการณ์ที่น่ารำคาญ หรือทำให้ท่านเคร่งเครียดโดยที่ท่านช่วยเหลืออะไรใครไม่ได้เลย ผู้ที่เคยคุ้มครองท่านให้พ้นภัยจากศัตรูจะจากไปหรือหมดอำนาจบารมีลง ถ้ามีปัญหาซ่อนเร้นท่านต้องปกปิดให้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมีดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ให้คุณแก่ลัคนา แม้จะให้คุณแก่ท่านอย่างมาก แต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น ระยะนี้จึงถือว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักจะดีกว่า ส่วนจะเป็นไปได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและวิบากกรรมของแต่ละบุคคล และขวากหนามเล็กน้อยยังมีอยู่มาก ซึ่งท่านไม่ควรอ่อนไหว
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะทอดกฐินผ้าป่าทำถนนก็เกณฑ์แรงงานพวกนี้มักจะได้บุญมาก ของเก่าโบราณจะแตกหักเสียหายหรือสูญหาย บางท่านอาจต้องยอมเสียของสะสมไปเพื่อฐานะทางสังคมหรือสูญเสียทรัพย์ให้กับผู้ที่คิดว่าท่านขัดผลประโยชน์ของเขา ระยะนี้เรื่องความรักความใคร่ยังไม่ควรคาดหวังให้มากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะทำงานแทนผู้น้อยที่ลากิจลาป่วยหรือเป็นเพื่อนคนรู้จักไปเข้าร่วมงานสมาคมต่างๆ ซึ่งบางงานท่านต้องอดทนสักหน่อย บางท่านจะสนใจเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการขายหรือการประชาสัมพันธ์ ยังมีเกณฑ์ต้องระวังเรื่องเจ็บป่วย เรื่องตกใจหรือเรื่องเลือดตกยางออกเอาไว้ด้วย คนรักจะช่วยทำงานได้ดี
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านอยู่อย่างสงบท่านจะสบายใจดีกว่า อาจไม่แข็งแรงนัก ถ้าร่างกายกรำแดดหรือฝนมากจะเป็นหวัด สิ่งใดที่ท่านไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปเคร่งเครียดวิตกกังวล บริวารจะประพฤตินอกลู่นอกทางหรือถูกใส่ร้าย ซึ่งท่านจะสามารถช่วยได้ทุกกรณี ได้อะไรมาโปรดแบ่งปันให้ญาติมิตรบริวารบ้างก็จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่มีมิตรภาพที่ดีแก่ท่าน ซึ่งท่านไม่ควรเฉยเมยเพราะมีผู้จ้องจะให้ร้ายหรือวิจารณ์ว่าร้ายท่านไปต่างๆ นานา ไม่ให้ท่านได้ลาภเช่นกัน จะใช้จ่ายเงินมากเกินไปตามกระแส แต่ไม่มีอะไรทำให้ท่านเดือดร้อนเพราะการสื่อสารและเจรจาค้าขายของท่านมักจะนำลาภผลมาให้เสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะมีอารมณ์ผันผวน แสดงท่าทางหรือใช้โวหารแบบนักเลงอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ใหญ่ใกล้ชิด บางทีอาจจะเข้ารับตำแหน่งบางอย่างในชุมชนหรือหมู่บ้านเพื่อทำอะไรบางอย่างอย่างลับๆ อาจหมดโอกาสได้ลาภอันควรได้หรือไม่ได้รับการสนับสนุนให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านอาจต้องพยายามปกปิดความลับของผู้อื่นและตนเอง หากพลั้งเผลอพูดออกไปอาจเดือดร้อนได้ อย่างไรก็ตาม จะมีผู้สอดรู้สอดเห็นสะกดรอยความลับของท่านด้วยวิธีการอันแยบยลต่างๆ ระยะนี้จะฝันประหลาดซึ่งเป็นสิ่งบอกเหตุอะไรสักเรื่องหนึ่ง ท่านอย่าหมายน้ำบ่อหน้าระยะยาวให้มากนัก