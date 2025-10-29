|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวงวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีลาภเข้ากระเป๋าจากหลายทาง แต่ลาภผลที่ได้รับเข้าไม่ทันได้เก็บก็มักมีเรื่องเดือดร้อนที่จะต้องใช้จ่ายออกไปอยู่เสมอ ข่าวสารที่ได้รับต่อจากนี้มักเป็นข่าวโคมลอยเสียมากกว่า อีกทั้งมีโอกาสเสียเปรียบในเรื่องคดีเพราะความสะเพร่าของท่านและพรรคพวกอีกด้วย ท่านต้องทรหดอดทนเอาไว้ให้มาก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีความขัดแย้งกับบริวาร หาไม่และบุตรหลานจะดื้อรั้นไม่ฟังคำสั่งสอนของท่าน สุขภาพร่างกายของท่านไม่ค่อยดี แต่คนภายในบ้านยังไม่สังเกตเห็นเพราะมัวแต่ยุ่งวุ่นวายเรื่องอื่นๆ อยู่ ท่านจะมีความสุขกับการทำงานอดิเรกอยู่กับบ้านมากกว่าเดินทางออกไปนอกบ้าน แต่ก็ควรระวังคำพูดให้มากๆ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านรับฟังบริวารผิดนิดเดียว ความฝันของท่านอาจละลายหายไปในพริบตา หรือการวิพากษ์วิจารณ์อะไรใดๆ ที่เกี่ยวกับบุตรบริวารอาจไม่เป็นไปอย่างที่ท่านคิด ดังนั้นหากไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วน ท่านควรวางเฉยเสียดีกว่า ท่านที่ยังไม่รักใครควรหันมารักการทำมาหากิน ส่วนคนมีคู่แล้ว คนรักจะให้ลาภ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีดาวบาปเคราะห์โคจรในภพมรณะหลายดวง ท่านที่กังวลใจในเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรักจะทุเลาเบาบางลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือผิดพลาดไปแล้ว จะสูญเสียของมีค่าสำหรับท่าน อีกทั้งเรื่องหยุมหยิมอื่นๆ จะทำให้ท่านเคร่งเครียดยิ่งขึ้นจนความอดทนน้อยเอาง่ายๆ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านต้องรับบทบาทที่หลากหลายหรืออาจต้องทำหลายหน้าที่พร้อมกัน ซึ่งจะดีกว่าหากกิจการที่ต้องทำไม่ต้องใช้ไหวพริบและความรอบคอบมากนัก ท่านจะห่างเหินการสมาคมกับผู้ใหญ่ที่เคยคลุกคลีกันมาก่อนไปบ้าง บุตรธิดาที่อยู่ห่างไกลจะขาดการติดต่อ ดาวพุธโคจรถอยหลังให้ระวังการใช้วาทะศิลป์
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะเสน่ห์แรงต่อเพศตรงข้าม หรืออาจมีสายเปย์มาเสนอตัวเป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือคบหากันด้วยมิตรภาพดีๆ กิจการค้าขายทรัพย์จากดินต่างๆ จะมีอุปสรรคเล็กน้อยหรือไม่ได้ผลดีเหมือนที่ผ่านมา กับเพื่อนฝูงใหม่ๆ จะต้องมีเรื่องเที่ยวเตร่สนุกสนานหัวราน้ำเข้ามาช่วยประคับประคองมิตรภาพอยู่เสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านมีดาวพุธโคจรถอยหลังเข้าสู่ราศีกันย์ พูดจาอะไรไม่ค่อยมีใครรับฟัง อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดทำให้เสียอกเสียใจ ความเชื่อถือและเกียรติยศชื่อเสียงในสังคมของท่านจะมีมากขึ้น หรือตัวท่านเองอาจถูกเข้าไปอยู่ในสังคมที่ไม่เปิดเผยมากนัก ส่วนผลประโยชน์ไม่ว่าเพื่อส่วนตัวหรือส่วนรวมจะได้ผลพอควร
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านเลือดลมเดินดี โรคเก่าๆ สงบลง แม้เจ็บป่วยอยู่อาการก็จะดีขึ้น จะได้เข้าไปอยู่ในกิจกรรมรวมญาติพี่น้อง อย่างไรก็ดี ท่านควรระวังคำพูดให้มากๆ หากรู้ความลับอะไรมาไม่ควรบอกเล่าให้ญาติๆ รับรู้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับพวกเขาหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งระวังจะถูกคนใกล้ชิดหลอกเพราะเขาหวังผลประโยชน์
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีเพื่อนฝูงมากขึ้น การงานจะดำเนินไปอย่างเรียบๆ มีผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยกันมาก่อนอาจห่างเหินหรือไม่ช่วยเหลือสนับสนุนการงานของท่านเท่าที่ควร การเรียนการสอนต่อให้ใช้ความทรหดอดทนหรือตรากตรำมากก็ยังไม่ได้ผลดีอย่างใจ เรื่องราวที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีชีวิตการงานและเรื่องส่วนตัวที่ขึ้นลงตามกระแสความนิยม จะมีโอกาสได้เข้าพบผู้ใหญ่ที่มีฐานะทางการงานสูงกว่าท่านมากๆ หรือเป็นนักวิชาการ และจะได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองทำให้ท่านอุ่นใจได้มากขึ้น การเจรจาในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ พอคาดหวังได้มาก ความรักก็ให้ลาภผลที่ดีด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอะไรก็ตามอาจหลงลืมได้ง่าย หรือทำข้อสอบผิดพลาดเพราะไม่รอบคอบเท่าที่ควร จะมีความผันแปรเกิดขึ้นกับเกียรติยศชื่อเสียงและบริวารของท่านอย่างมาก ข่าวสารที่ท่านได้รับในระยะนี้ยังเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ คนรักอยู่ในโอวาท จะร้องขออะไรควรรีบทำในช่วงนี้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะทำผลประโยชน์ให้หุ้นส่วนผู้ร่วมงาน ตลอดจนการทำให้คู่ครองหรือเพศตรงข้ามได้รับความสบายใจ ผลบุญที่ท่านได้แสดงต่อบุคคลเหล่านั้นจะช่วยให้มีผู้ไปมาหาสู่มากยิ่งขึ้น ข่าวสารต่างๆ ทางการงานจะมาถึงตัวท่านในทางที่ไม่ค่อยดี แต่ท่านคิดหรือฝันอะไรเรื่องงานจะเกิดความสำเร็จได้ง่าย