ลัคนาราศีใด การเงินยังคงดี ระยะนี้มีบริวารเป็นอริ ข่าวการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมีแววจะไม่จริง

ดาวกับดวง ประจำวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีความอดทนน้อยกว่าปกติ ถ้าบังเอิญมีข้าวของเสียหาย ก็ต้องค่อยๆ พูดจากันหรือให้ถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปก็ได้ ถ้าว่างงานก็คงได้งานเงินเดือนค่อนข้างสูง จะมีอุปสรรคศัตรูมีบ้างก็มักเป็นเรื่องรายได้เล็กๆ น้อยๆ ใครทำให้โกรธควรระงับใจให้ได้ การทำอะไรไปตามอารมณ์โกรธท่านจะมีภัย
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านโชคจะไม่ค่อยดีในเรื่องหนี้สิน ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ตาม ไม่ควรซื้อหรือขายสินค้าผ่อนส่งที่ริเริ่มอะไรขึ้นมาใหม่ แต่ที่ทำอยู่แล้วคงต้องแล้วไป ปัญหายุ่งยากต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยทิฐิมานะและการใช้อำนาจของท่าน ระวังเอกสารผิดพลาดในการโต้ตอบ เพศตรงข้ามอยู่ในสายตาของท่านดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านอาจรู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์บางอย่างที่มีส่วนทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของท่านทั้งทางส่วนตัวและสังคมดีขึ้น มีความมั่นใจอย่างมากในเรื่องลาภผลประโยชน์ ประสงค์จะได้สิ่งใดมานานๆ จะได้สิ่งนั้น ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งเรื่องหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ จนอาจมีผู้คิดริษยาท่านเกิดขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะอดทนต่อความยุ่งยากทางการงานได้ดี จะไม่เคร่งเครียดวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลงของผู้อื่นมากนัก ระยะนี้ท่านฝากผลงานไว้กับบุญวาสนาของท่านจะดีที่สุด การตัดต้นไม้ใหญ่ในเขตบ้านหรือทำข้าวของเก่ามีค่าแตกหักเสียหายถือเป็นการขัดลาภ การเงินยังคงดีแต่อย่าหวังลาภลอย
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านพบเรื่องร้ายแรงอย่างไร ก็จะไม่มีผู้ใหญ่คอยช่วยท่านแก้ปัญหาเหมือนเคย ผู้ใหญ่บางคนอาจทำให้ท่านเดือดร้อนเสียด้วยซ้ำ งานประจำจะทำรายได้เข้ามาตามอัตภาพ แต่การลงทุนกับธุรกิจบางอย่างเพื่อรักษาเกียรติยศเอาไว้ควรทำร่วมกับเพื่อนฝูงและทำในระยะสั้นๆ ระยะนี้ท่านมีบริวารเป็นอริ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านควรระวังงานติดขัดเพราะเครื่องจักรขนาดใหญ่หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เคลื่อนย้ายลำบากเอาไว้ให้ดี แต่ส่วนใหญ่ทำงานอะไรมักจะได้ผลดี สาเหตุอาจเป็นเพราะได้งานที่ตรงสายงานหรือไม่ตรงกับความชำนาญเฉพาะตัวท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยประคับประคองอยู่อย่างเงียบๆ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านประสบปัญหาการเงินไม่ใคร่ดี บางทีก็เร่าร้อนที่จะจ่ายหรือถูกเร่งรัดหนี้สินอีกทางหนึ่งอยู่ด้วย โอกาสร่ำรวยระยะนี้จะมีไม่ง่ายนัก ควรระวังการใช้จ่ายเอาไว้ให้มากที่สุด อย่างไรก็ดี จะมีผู้ใหญ่ในทางการงานช่วยเหลือเต็มที่ แต่ไม่ว่าท่านทำอะไรก็ยังไม่มีโอกาสได้รับประโยชน์หรือกำไรก้อนใหญ่มากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านอาจมีอารมณ์ร้อนผุดขึ้นอย่างรุนแรง จะเกิดโทสะร้ายกับคนใกล้ชิดได้ง่าย ไม่ควรวางอำนาจบาตรใหญ่ให้มากจนเกินไป ในความยุ่งยากวุ่นวายของงานอาจมีเรื่องที่ไม่พอใจบ้าง ข่าวการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในระยะนี้น่าจะไม่เป็นความจริง และคงไม่ใช่เวลาที่ท่านจะใช้การเจรจาต่อรองใดๆ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านกำลังเผชิญมรสุมหนักๆ ความอดทนอดกลั้นค่อนข้างน้อยและคงผ่านพ้นไปด้วยความยากลำบาก การขอความช่วยเหลือวิ่งเต้นต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนหรือการประสานงานทางกฎหมายจะสำเร็จได้น้อย วันนี้ควรนอบน้อมเข้าหาผู้ใหญ่จะดีที่สุด
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะขุดสระน้ำหรือต่อท่อประปาเข้าบ้านถ้ายังไม่ได้ต่อ จะสนใจเรื่องเกี่ยวกับน้ำเป็นพิเศษ ไม่ชอบเดินทางไกลไปที่ไหนนานๆ มักปฏิเสธคำเชิญชวนกิจกรรมต่างๆ จิตใจค่อนข้างแจ่มใสและจะอุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยผู้มีความรู้ ระวังการซื้อขายสินค้าที่ไม่สุจริต
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านมีการกระทำและความคิดรุนแรง ต้องการสิ่งใดไม่ได้ดั่งใจจะก็อาจข่มขู่ผู้อื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านก็ต้องเอาใจท่านนิดหนึ่งเพื่อเห็นแก่ความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะจะหงุดหงิดคิดมากในเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวหรือเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะมีการลงทุนที่ไม่สูญเปล่า แต่สำหรับท่านที่มีความเป็นอยู่อย่างผู้ด้อยโอกาสในสังคมจะรุ่งเรืองขึ้นมากมาย จะได้เสื้อผ้าเครื่องมือสื่อสารที่ล้ำสมัยและท่านก็พึงพอใจเพราะซื้อหามาเอง แต่ท่านอาจหงุดหงิดเรื่องสุขภาพร่างกายหรืออยากหลบไปถือศีลที่ไหนสักแห่ง จะโชคดีเรื่องการเสี่ยงเป็นพิเศษ