ราศีใด ที่อยู่ระหว่างพัฒนาชีวิตจะได้งานและบ้านเหมาะสมแก่อัตภาพ ผู้อาวุโสจะช่วยด้านการเงินหรือให้ลาภ : ดาวกับดวงวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านไปไหนมาไหนจะไม่ค่อยมีสง่าราศีเท่าที่ควร คนที่เคยไหว้ก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นท่าน ซึ่งท่านควรดีใจที่จะมีโอกาสได้รู้จักจิตใจของคนเหล่านั้นจริงๆ และสิ่งนี้จะช่วยให้ท่านมองเห็นทางสายกลางได้มากยิ่งขึ้น เงินสดอาจติดขัด ถ้าให้ใครยืมเครื่องใช้มีค่าหายากไปจะไม่ได้คืน กฎระเบียบมักถูก
ละเมิด
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านที่คิดจะโยกย้ายงานใหม่ยังคงต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลบางอย่างของดาวราหู ท่านจึงควรถนอมตนให้มากๆ จะไปไหนทำอะไรควรตรงไปตรงมา เสร็จธุระแล้วรีบกลับบ้านจึงจะปลอดภัย ญาติมิตรของท่านจะขัดแข้งขัดขาหรือวิวาทขัดแย้งกับท่านเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยมีคุณภาพ ท่านควรอภัยเขาเสีย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมักถูกประเมินขีดความสามารถต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่เสมอ ผู้ที่คิดร้ายต่อท่านจะก้าวร้าวและเปิดเผยพฤติกรรมชัดเจนขึ้น บริวารที่ลาออกไปแล้วกลับมาก็ควรรับไว้อีกครั้ง เพราะเขาอาจเรียนรู้จากที่อื่นมาแล้วจนไม่ทำผิดพลาดอีกก็เป็นได้ ระวังจะถูกโจรกรรมหรือมีใครอื่นมาทรยศคดโกง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมีงานพิเศษที่ดำเนินการด้วยความกระตือรือร้น ผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจให้รับงานสำคัญๆ แทน ท่านไม่มีเรื่องเดือดร้อนทางการงาน แต่จะมีเหตุไม่ดีที่นึกไม่ถึงเกิดขึ้น ไม่ควรประมาทเรื่องอบายมุขใดๆ อาจได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานชั่วคราว หรือได้ทำงานอยู่กับบ้านตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้นานแล้ว
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านทำความดีระยะนี้ไม่ค่อยได้ดี จะเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและพวกพ้อง หากแต่เข้าใจหลักการบางอย่างผิดพลาด อาจสนใจปรัชญาที่ทันสมัยใหม่มากๆ ผู้สูงอายุคนใดคนหนึ่งที่ท่านรักนับถือจะห่างไป เดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกลจะไม่ค่อยสะดวก มักมีอุปสรรคที่นึกไม่ถึง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านมักจับจ่ายใช้สอยกับอะไรที่จำเป็น หรือได้สิ่งของที่ท่านต้องการมานานๆ ซึ่งจะเป็นผลดีหรือผลตอบแทนที่ดีภายหลัง ความยุ่งยากวุ่นวายต่างๆ ยังพอจะหาผู้อนุเคราะห์ได้บ้างตามสมควรแก่อัตภาพ กิจการงานที่ท่านรับผิดชอบเองจะราบรื่น จะไปไหนทำอะไรก็ปลอดภัยจากผู้สอดรู้สอดเห็นทั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะสนใจวิถีชีวิตไปอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งโลดโผนและมีลำหักลำโค่นดีกว่าเดิม จะมีโอกาสได้ไปแสดงสุนทรพจน์หรือบรรยายในสถาบันการศึกษาชั้นสูง แม้ท่านไม่ชอบไปไหนคงจะรับเชิญสักรายการหนึ่ง บุคคลสำคัญในวงการเดียวกันจะเชิญท่านไปเลี้ยงฉลองกันยกใหญ่ คนโสดจะมีเสน่ห์ต่อทุกเพศทุกวัย
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะสนใจในการต่อสู้ที่เป็นกีฬา มิใช่เพื่อทำลายผู้อื่น และเมื่อท่านชนะก็ได้รับรางวัลที่คุ้มค่าเหนื่อยทีเดียว มีความสุขกับชีวิตประจำวันและโลกส่วนตัวของท่าน ท่านที่อยู่ในระหว่างพัฒนาชีวิตจะได้งานและบ้านเหมาะสมแก่อัตภาพ ผู้อาวุโสกมักจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรือให้ลาภอย่างดี
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านไม่ควรให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านไม่ว่าในกรณีใดๆ รวมถึงพวกที่ว่าจ้างมาสำรวจสาธารณูปโภคต่างๆ ด้วย การนำของเก่าของโบราณเข้าบ้านควรตรวจสอบให้ดีว่าไม่ใช่ของโจรหรือของผิดกฎหมาย ยังไม่ควรซื้อขายของเก่าของโบราณในระยะนี้ เพราะจะไม่ได้กำไรเท่าที่ควร ยกเว้นโดนบังคับขาย
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีชีวิตที่สุขสบาย ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ถูกอัธยาศัยและมีรสนิยมด้วยกัน ความสามารถในการงานเสมอกันและการเล็งผลเลิศก็ทัดเทียมกันด้วย ถ้าท่านรักษาสถานภาพเช่นนี้ไว้ได้จะไม่เกิดปัญหายุ่งยากอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ความเดือดร้อนต่างๆ มักเกิดจากความวิตกกังวลของท่านเอง ซึ่งควรพูดให้ดีไว้ก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านอาจอยู่ในสถานการณ์ฉุกละหุกอันเนื่องมาจากการไปรู้ความลับในที่ทำงานที่ปิดบังกันมานานๆ ท่านเองถ้าทำอะไรผิดก็ไม่ต้องการให้ใครรู้เห็นเช่นกัน แต่จะมีคนเอาไปลือกันแซ่ดแล้วก็สงบไปเอง การเงินระยะนี้จะเก็บไม่ค่อยอยู่และอาจติดลบเสียด้วยซ้ำ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพื่อรักษาหน้าของตนเอง
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีความหวังซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ ความผูกพันที่ท่านมีต่อคนที่หวังดีกับท่านจะจืดจางอ่อนล้าลงตามกาลเวลา กิจการที่เจรจากันมาด้วยดีเริ่มโลเลเข้าใจสับสน บางทีจะเป็นการเริ่มต้นใหม่จากมิตรภาพใหม่ๆ หากใครไม่รักษาคำพูดก็ไม่ต้องคบค้าสมาคมอีกต่อไป รักค่อนข้างสมหวังดังใจ