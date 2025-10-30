หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี เดือนพฤศจิกายน ฟ้าเปิดการงานเด่นโด่งดัง เงินเข้าไม่คาดฝัน

หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี เดือนพฤศจิกายน การงานฟ้าเปิด มีโอกาสเด่นโด่งดัง เงินเข้าไม่คาดฝัน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา
เปิด 5 อันดับราศีดวงดี เดือนพฤศจิกายน ได้แก่
- อันดับ 1 ราศีตุล ผู้ที่เกิดวันที่ 18 ต.ค.-16 พ.ย.
- การงาน มีข่าวดี มีความวุ่นวายมีเรื่องรับผิดชอบ แต่มีความสำเร็จตามมา
- การเงิน โชคลาภดี รายได้ดี มีการขยับขยาย การเงินแข็งแกร่งทั้งรายได้ประจำ การลงทุน
- ความรัก ราศีมีเสน่ห์สุดในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ เดือนพฤศจิกายน คนโสดเจอคนที่ใช่ , คนมีคู่ระวังคนรักเก่ากลับมาเป็นปัญหา
- เตือนระวังยานพาหนะ รถเสีย ตรวจให้รอบคอบ
- อันดับ 2 ราศีกันย์ ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ก.ย.-17ต.ค.
- การเงิน รอรับข่าวดีโดดเด่นมากเรื่องการเงิน เดือนพฤศจิกายน ทัังรายได้ประจำ สวัสดิการชีวิตดีขึ้น ปรับเงินเดือนขึ้น มีโชคลาภให้ลุ้นมากขึ้น เงินเข้ามาไม่คาดฝัน ไม่ทันตั้งตัว เงินที่รอหรือลืมไปแล้วจะกลับมาโค้งสุดท้าย
- การงาน ฟ้าเปิด อะไรติดขัดลุยตอนนี้ มีดวงตัวช่วยมีข่าวดี
- ความรัก ดูแลกันต่อ คนมีคู่ดวงคู่ครองนำโชคมาให้ เกิดข่าวดีช่วยเสี่ยงโชคถูกรางวัลมาถึงเรา
- อันดับที่ 3 ราศีกุมภ์ ผู้ที่เกิดวันที่ 13 ก.พ.-14 มี.ค.
- การเงิน โดดเด่น เน้นโชคลาภธันวาคมกลางเดือนไป มีโอกาสได้เงิน ถูกรางวัล มีโชคได้อะไรมาแบบไม่คาดฝัน ฟลุคๆ รวมถึงรายได้ อะไรที่รอคำตอบได้รับข่าวดีในเดือนธันวาคม
- การงาน มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาได้รับการโปรโมต โดดเด่นโด่งดัง แต่เรื่องศัตรูอุปสรรคนินทากลั่นแกล้ง ก็มีเข้ามาด้วย ระวังท้อแท้ได้ง่าย
- ความรัก มีเสน่ห์พฤศจิกายน คนโสดดวงความรักมากับเรื่องงาน , คนมีคู่ รักลงตัว
- อันดับ 4 ราศีมังกร ผที่เกิดวันที่ 15 ม.ค.-12 ก.พ.
- เรื่องงาน การเริ่มต้น เรื่องดีแต่ลังเล ต้องใจเย็น ตำแหน่งก้าวหน้า ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ดีช่วงพฤศจิกายน ได้หุ้นส่วน ตกลงซื้อขาย ลูกค้าเมตตา แต่ธันวาคมจะเหนื่อยหน่อย
- การเงิน พฤศจิกายน มีโอกาสรายได้ โชคลาภเข้ามา ได้เงิน ได้รางวัล ได้ของคืน รายได้มาเป็นกอบเป็นกำ
- ความรัก เตือนธันวาคมไม่ค่อยดี คนมีคู่ระวังมีปัญหา แนะไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ , คนโสดรอปีหน้าดีกว่านี้
- ปลายปีช่วงจุดอ่อน ธันวาคม สุขภาพ โรคภัย โรคประจำตัว ดูแลสุขภาพให้รอบคอบ
- อันดับ 4 ราศี กรกฎ ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ก.ค.-16 ส.ค.
- การงาน ได้ข่าวดี ขยับขยาย เริ่มต้น โปรโมชั่นพิเศษ 2 เดือนนี้ เป็นช่วงการตัดสินใจที่ดี ย้ายงาน ลุยงาน เริ่มธุรกิจ ขยายสาขา เลื่อนตำแหน่ง พฤศจิกายนลุยเลย
- การเงิน ยังไม่โดดเด่นเต็มที่นัก แต่ดาวการงานดี อาจได้เห็นข้อตกลงรายได้เข้ามา แต่เงินอาจจะไปออกปีหน้า จะมีข่าวดีความลงตัวการเงินในอนาคต
- ความรัก วางแผนหมั้นหมายแต่งงาน คนโสดมีคนแนะนำ เริ่มต้นความรัก
Advertisement