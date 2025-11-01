เปิดดวง 12 ราศี สัปดาห์ทอง เริ่มต้นเดือน พ.ย. ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีรายได้หลายทาง

|ผู้เขียน
|ปุสาคโม
ดวงรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2568
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านติดต่อธุระปะปังกับบุคคลหลากหลายอาชีพ รวมถึงผู้ที่อยู่ในวงการอื่นด้วย มีแนวโน้มที่ท่านจะก้าวข้ามจากงานที่ทำอยู่ตามปกติไปสู่กิจการใหม่ที่ผลประโยชน์ดีกว่า แต่ท่านควรจะต้องระวังลาภผลที่ไม่มีที่มาที่ไปเอาไว้ให้มากๆ แม้ไม่ถึงกับเป็นเรื่องทุจริต แต่ก็อาจไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก การพัฒนาหรือความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญของสิ่งแวดล้อมมักเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือครอบครัวบรรพบุรุษของท่าน อาจได้ร่วมงานกับนักปราชญ์ นักวิชาการที่มีคุณวุฒิสูง จะได้รับการยกย่องในด้านศิลปะและความสวยงาม ส่วนท่านที่ยังโสด ระยะนี้จะพบเพศตรงข้ามมากหน้าหลายตาที่มาสนใจท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอะไรได้ไม่เหมือนคนอื่นในสังคมของท่าน หากอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็จะสามารถศึกษาภาษาต่างประเทศได้ดี ถ้ามีการประกวดออกแบบหรือนวัตกรรมใดๆ ท่านก็จะทำได้ดีเช่นกัน แต่การสื่อสารหรือการสอบสัมภาษณ์จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เดินทางจะลืมสิ่งของไว้ระหว่างทาง ผู้ใหญ่จะให้มิตรภาพและสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่ ควรรับฟังคำทักท้วงหรือตักเตือนต่างๆ จากผู้หวังดี แม้ว่าจะไม่พอใจอยู่บ้างก็ตาม ท่านที่ยังไม่มีความรักจะมีเพศตรงข้ามที่ท่านถูกใจมากมาสนใจและเอื้อเฟื้อต่างๆ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วควรระวังความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ ไว้ด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีบริวารซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของพี่น้องของท่านเอง ซึ่งท่านก็รักใคร่และวางใจได้สนิท แต่พวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้รับใช้ท่าน เพราะแต่ละคนก็มีหน้าที่การงานใหญ่โต ผลประโยชน์รายได้ของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบใจนัก การลงทุนติดขัดและผันผวนจนท่านตกรถหรือตามกระแสไม่ทัน พี่น้องสนิทที่ห่างเหินหมางเมินกันไปก็จะกลับมาสนิทชิดชอบกันใหม่ ท่านกับเพื่อนสนิทจะเข้าใจผิดกันเพราะอะไรก็ตาม ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงให้ดีจะไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น แต่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ท่านไม่ควรหยิบยืมเงินของญาติพี่น้อง โดยเฉพาะญาติที่มาจากที่ห่างไกล
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับความสุข ความเจริญจากการโคจรของหัวหน้าดาวศุภเคราะห์ในราศีของท่าน เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของท่านมักเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ของส่วนรวม เช่น อยู่ดีๆ ก็มีข่าวดีเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย หรือผู้ใหญ่ในสำนักงานสนับสนุนผลงานของท่านมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านยังไม่ควรริเริ่มทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และงานที่ต้องอาศัยความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความบันเทิง สุรายาเมา หรืออบายมุขใดๆ เพราะมีแต่ทำให้ท่านเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์ ความรักความใคร่ที่มีต่อใครก็ตาม ท่านควรคบหากันเป็นเพื่อนฝูงไปก่อนหรือดูกันไปนานๆ ก่อนจะดีกว่า
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านรักสันโดษและไม่สนใจเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนก็ไม่เป็นผลดีหรือทำให้ท่านมีกระจิตกระใจอยากเรียนรู้ให้มากขึ้น จะเหินห่างจากลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานที่สนิทสนมใกล้ชิด ญาติพี่น้องมีความขัดแย้งกันจนท่านไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่ท่านก็มีความหวังดีแก่พวกเขาเสมอ ปัญหาต่างๆ ที่ค้างคาอยู่ในจิตใจจะยังไม่สามารถหลุดพ้นไปได้ในระยะนี้ อย่างไรก็ดี ท่านมีความทรหดอดทนกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จะมีความเป็นอยู่ไม่บริบูรณ์พูนสุขนัก แต่การเงินของท่านยังคงไม่กระทบกระเทือนแต่อย่างใด คนโสดอาจได้พบรักกับเพื่อนใหม่ในสังคมใหม่
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีรายได้รายรับจากหลายทางหรืออาจได้ลาภเพิ่มเติมจากรายได้ปกติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ไม่ควรทำนายฝันหรือตีใบ้เลขต่างๆ ให้ผู้อื่นในเชิงการพนัน และถ้าเขาเชื่อแล้วเขาหมดตัวท่านก็จะแย่ ไม่ควรให้ผู้มาอาศัยบ้านของท่านเป็นที่คบหาหรือหลับนอนกันแบบชู้สาว รวมทั้งไม่ควรอนุญาตให้คนแปลกหน้ามามั่วสุมในบ้านท่าน ไม่ควรใช้สอยหรือจ้างวานผู้ใดให้ทำอะไรในบ้าน เช่น ทำสวน ซ่อมท่อประปา เป็นต้น เพราะล้วนแต่จะมีเรื่องน่าหงุดหงิดตามมาทั้งสิ้น จะได้เครื่องประดับ เครื่องสำอาง หรือผลงานศิลปะที่สวยงามต่างๆ ระวังจะเสียรู้ผู้อื่นในทางการเงินหรือหลงเชื่อมิจฉาชีพ
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีความสุขกับการติดต่อกับผู้อื่นมากขึ้น ทั้งในเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัว อยู่ในหมู่ชนหรือสมาคมที่มีการใช้ชีวิตแบบพวกศิลปิน หรืออย่างน้อยก็อารมณ์อ่อนไหวจนมีน้ำหูน้ำตาได้ง่ายๆ หากฝากเงินหรือของขวัญไปให้ชาวต่างชาติต่างภาษาอาจไม่ถึงมือผู้รับ ของเก่าของโบราณหรือเครื่องรางของขลังอาจสูญหายหรือเสียหายจนซ่อมแซมไม่ได้ ระวังจะหลงไปนับถือและเชื่อถือผู้ใหญ่ที่มีปมด้อยและไม่จริงใจต่อใครใดๆ ทั้งสิ้น ท่านที่ยังไม่มีครอบครัวจะมีเพื่อนชวนให้ไปเช่าหรือซื้อบ้านอยู่ด้วยกัน อันนำไปสู่ความแตกร้าวในภายหลัง ไม่ควรรับปัญหาของผู้อื่นมาแก้ไขให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็น
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมักพบปัญหาเล็กน้อยต่างๆ ที่ทยอยกันเข้ามาให้แก้ไข แต่เรื่องที่ควรสนใจและระมัดระวังคือการสื่อสารที่ออกจากท่านเอง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรความอดทนของท่านและปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่หุ้นส่วนคู่สัญญาไม่ควรเป็นการโต้เถียงหรือการต่อปากต่อคำใดๆ เพราะท่านจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ รวมทั้งไม่ควรเที่ยวเตร่แบบทรมานร่างกายสังขาร เพราะอาจเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ในระยะยาว ไม่ควรพูดจาโต้ตอบกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงโดยไม่จำเป็น รวมถึงการปลอบโยนผู้ประสบเคราะห์กรรมต่างๆ เพราะผู้รับฟังอาจสำคัญผิดหรือตีความผิดไปจากที่ท่านต้องการ
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับคำแนะนำที่ดีเป็นอันมาก ซึ่งเป็นเรื่องของการลงทุนและหมุนเงินที่ท่านไม่ถนัด ควรพยายามเก็บเงินสดของท่านให้อยู่ในความสงบได้ก็จะเป็นการดี การท่องเที่ยวหนทางไกลควรงดไว้และรอให้สถานการณ์ทางสังคมดีขึ้นเสียก่อน ผู้คนที่มีคู่รักแล้วจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันกว่าที่แล้วๆ มา ส่วนท่านที่ย้ายไปทำงานต่างจังหวัดก็อาจได้กลับมาอยู่ร่วมกับคู่ครองอีกครั้ง การเที่ยวเตร่รับประทานอาหารนอกบ้านอาจทำให้ท่านมีโชคลาภหรือได้รับความสุขสมหวังบางอย่าง อย่างไรก็ดี ท่านทำอะไรเกี่ยวแก่การเงินไม่ควรรีบร้อน ลูกน้องบริวารจะเกิดการชิงรักหักสวาทกันพัลวัน และอาจเดือดร้อนมาถึงท่านด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับความช่วยเหลือในการทำงานจากผู้ใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้น รายได้ประจำวันสูงกว่าที่แล้วๆ มา แถมยังมีโอกาสได้ลาภอย่างฟลุคๆ อีกด้วย บริวารช่วยงานที่เป็นชนต่างชาติต่างภาษาจะทำงานให้ท่านได้ดี จะมีผู้ช่วยเหลือกิจการงานพิเศษของท่านเพิ่มมากขึ้น เพื่อนร่วมงานจะมีความรักหรือได้แต่งงานกัน ยังไม่ควรทำสัญญาเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือการซื้อหาเครื่องมือสื่อสารในระยะนี้ มีเกณฑ์จะได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์หรือของมีคมที่มีค่ามีราคาสูง จะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ในสำนักงานหรือครูบาอาจารย์ บางท่านอาจได้ทำงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีโชคชะตาที่แปลกประหลาดในระยะนี้ กล่าวคือ มักมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับท่านอย่างไม่คาดฝัน ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงโชคดีจากสิ่งที่ท่านเคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไว้แล้ว จะเอาใจใส่ดูแลรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี บางท่านอาจต้องการตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามมากยิ่งขึ้น จะขยันขันแข็งทำงานทำการในช่วงเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน ถ้าต้องเข้าร่วมในการศึกษาเล่าเรียนใดๆ ท่านอาจต้องพยายามมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนมากจึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ที่เท่ากัน ควรระวังอุบัติเหตุและเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ไม่ควรไปอยู่ในหมู่ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ รวมทั้งไม่ควรขับรถเร็วเกินกำหนด
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความเป็นอยู่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมยิ่งขึ้น แต่การมองหาที่อยู่อาศัยก็อาจได้ที่อยู่ไม่ถูกใจ หรืออาจต้องยอมเสียเงินมัดจำไปเพราะท่านทำบางอย่างผิดพลาดไป จะโชคไม่ค่อยดีนักในเรื่องทรัพย์จากดิน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความสวยความงาม และเรื่องจุกจิกอีกหลายเรื่องทีเดียว อย่างไรก็ตาม ท่านมีโอกาสดีในการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะของท่านเอง จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านเป็นที่สนใจของเพื่อนร่วมงาน ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย ฐานะทางสังคมจะกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ และเป็นที่พึ่งของญาติมิตรได้ตามอัตภาพ แต่ระยะนี้เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ยังไม่ดีนัก