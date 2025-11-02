ลัคนาราศีใด ชีวิตตอนนี้มีแต่ความสุข แม้หลับก็ฝันดี บริวารนำลาภมาให้ ระวังการชิงรักหักสวาท

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568 โดย พิมพ์พรร
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านที่ได้รับลาภผลเข้ามาอย่างกะทันหันก็อาจทำให้หงุดหงิดได้ หรือมีรายจ่ายประเภทเรื้อรังเก่าเก็บอื่นๆ ที่ท่านไม่พอใจนัก ตัวท่านเองจะเป็นผู้นำความยุ่งยากให้แก่ตนเอง ไม่ใช่ใครอื่น ควรระวังการชิงรักหักสวาทเกิดขึ้น เพราะระยะนี้ท่านค่อนข้างเสน่ห์แรงต่อเพศตรงข้าม ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วก็ทำใจให้นิ่งไว้
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านที่ต้องอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองมาก หรือถูกละอองฝนจะเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือภูมิแพ้ได้ง่าย คนรักจะแสดงท่าทางอาการแบบคนโมโหร้ายใจร้อน ถ้าท่านอยู่บ้านจะมีผู้ไปมาหาสู่มากหน้าหลายตา หรือมีใครส่งของขวัญมาให้จากที่ห่างไกล แต่หากมาในลักษณะเป็นบริวารก็ควรตรวจตราให้รอบคอบ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะได้รับการประจบเอาใจจากเพื่อนฝูง เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความสุขแม้นอนหลับก็ฝันดี มีหวังจะได้รับคำเยินยอจอมปลอมแต่ก็ทำให้ท่านชื่นใจได้ มีทัศนวิสัยดีเยี่ยม คาดการณ์อะไรมักเป็นความจริง หากฝันดีก็มีลาภภายในวันสองวันโดยไม่ต้องรอนาน ถ้าชีวิตของท่านขาดแคลนสิ่งใดต่อไปนี้จะดีขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านควรเปิดโอกาสให้หุ้นส่วนคู่สัญญาได้พบปะพูดคุยกับท่านบ้าง อย่างน้อยจะมีการปรับทัศนคติให้ตรงกันมากขึ้น อาจได้ลาภอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือหากถูกรางวัลใหญ่ก็ไม่ควรบอกใคร หากท่านต้องการจะซื้อญาติมิตรด้วยการให้เขาทำประโยชน์ให้โดยเห็นแก่เงิน ก็ขอให้ระงับความคิดนี้เสียเถิด
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านที่ยังเป็นโสดควรหาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจได้จากเพื่อนฝูงเอาไว้แก้เหงาได้บ้าง การติดต่อนัดหมายไม่ค่อยได้ผล เพราะท่านเกียจคร้านจะไปตามนัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่ห่างถิ่นกำเนิดมากๆ จะมีข้อผิดพลาด เว้นแต่ท่านมีคู่ครอง หรือผู้ใหญ่ที่เป็นหุ้นส่วนช่วยตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านได้เงินสดเข้ามาบ้างก็อาจเป็นทุกขลาภ แต่หากซื้อสินค้าต่างๆ ที่มีราคาแพง หรือเป็นของสวยงามแล้วท่านจะได้ของดีที่มีมูลค่าในอนาคต บริวารที่สนใจทำงานให้ท่านอย่างขยันขันแข็งจะนำลาภมาให้ แต่ท่านต้องอดทนกับอารมณ์ของพวกเขาสักหน่อย ท่านที่มีคนรักแล้วอาจใกล้ถึงเวลาสุกงอมเร็วๆ นี้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการของคนหลายคนที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก ชอบทำงานด้วยเงินสด หรือโอนเงินสดผ่านบัญชีด้วยความรวดเร็วมากกว่าให้การเงินยืดเยื้อ ถ้ามีความสำคัญในสังคมควรอ่อนน้อมถ่อมตน และไม่ควรอารมณ์ร้อน หรือโมโหร้ายต่อหน้าธารกำนัล ช่วงนี้จะพบเพื่อนมากทั้งเก่าและใหม่
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปนักไม่ดี ความใจร้อนของท่านจะสร้างศัตรูได้มากเกินกว่าที่ท่านคิด รายได้พิเศษถ้ามีขึ้นก็ต้องนำไปชำระหนี้ หรือเก็บไม่ค่อยจะอยู่ ใครมาไถเงิน ท่านก็อาจโกรธเกรี้ยวโดยไม่ฟังเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น กิจการที่เริ่มดีขึ้นจะชะลอตัวลงไปเล็กน้อย รอจนสิ้นปีจึงจะกลับไปอยู่ที่เดิม
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะทำงานอย่างโดดเดี่ยวเพราะพรรคพวกเพื่อนร่วมงานต่างขัดแย้งกันเอง หรือพวกเขาเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่ดูแลเอาใจใส่งานเท่าที่ควร แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้ลาภจากผู้ใหญ่ ซึ่งควรรีบรับไว้และควรรักษาไว้ให้ดี ช่วงนี้จะหารายได้ไม่ค่อยคล่องนัก บางครั้งธุรกิจติดต่อมีรายจ่ายสูงแต่รายได้ลดลง
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านจะครุ่นคิดเคร่งเครียดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆ แม้จะมีเหตุการณ์ทางสังคมเกิดขึ้นก็ไม่ทำให้ท่านหันเหความสนใจได้ จนมีผู้วิจารณ์ลับหลังหาว่าท่านทำตัวลึกลับ แต่หากท่านเกิดเปิดเผยความคิดแปลกๆ ของท่านขึ้นมา ผู้คนก็จะพากันตื่นตกใจและหาว่าท่านคิดพิลึกเล่นพิเรนทร์จนเกินไป
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะมีโชคลาภในระยะสั้นๆ และอาจจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่ แต่ถ้าขณะที่ท่านกำลังยุ่งยากเดือดร้อนต่างๆ โปรดทราบเอาไว้ว่าเป็นเรื่องทดลองกำลังใจท่านเท่านั้น อดทนด้วยอารมณ์สงบ ไม่อารมณ์ร้อนกับความสับปลับของโลกและโชคชะตาชีวิตจึงจะอยู่ได้ แต่คนรักแม้อยู่ใกล้ก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยว
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านเดินทาง หรือท่องเที่ยวไม่ค่อยสะดวก จะดำเนินชีวิตตามลำพังบนเส้นทางสายเปลี่ยวควรคิดไปข้างหน้าให้ไกลๆ ถ้าเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากล หรือผิดสังเกตควรคิดทบทวน หรือปรึกษาผู้ใหญ่เอาไว้ก่อน รักมากย่อมอ่อนไหวง่าย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยดีทั้งนั้น ไม่ว่าเป็นรักแบบไหนก็ตาม