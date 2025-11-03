ราศีใด เดือนหน้า ชีวิตมุ่งสู่หนทางความรุ่งโรจน์ ชนะศัตรู-ได้ผู้ช่วยมาบริหาร

|ผู้เขียน
|พิมพ์พรร
ดาวกับดวง วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิด ทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั)ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านอาจเห็นนิมิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หรือสนใจซื้อหาเครื่องรางของขลังมาบูชาให้อุ่นใจก็ได้ ดาวพฤหัสฉายรัศมีครอบคลุมเรื่องญาติพี่น้อง จะรู้สึกเย็นใจและมีความสุขุมกับครอบครัว แต่ยามนี้ดาวพุธถอยหลังเรือนคู่ครอง การเจรจาเรื่องรักใคร่อาจไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี คนโสดจะเสน่ห์แรง
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านค่อนข้างมีความคิดแปลกใหม่โลดโผน หากท่านแสดงทัศนคติและวิชาการใดๆ จะมีผู้คนสนใจอย่างกว้างขวาง จะมีจิตใจแข็งแกร่งมั่นคงโดยไม่รู้ตัว ท่านเป็นผู้ที่ฝึกจิตให้มั่นคงอยู่แล้วก็จะเป็นไปตามประสงค์ โดยเฉพาะเรื่องการเงินและความรัก ส่วนตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นก็จะทำงานลำบากขึ้นด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีดาวอังคารเข้าเรือนอริ ระวังจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความรำคาญ เช่น ผื่นคันหรือโรคภูมิแพ้ต่างๆ อย่างไรก็ดี ท่านมีความเป็นอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ผันผวนพอสมควร จะสนใจเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมมากขึ้น หรือมีความสุขในทางธรรมมากกว่าทางโลก มีโอกาสได้ลาภก้อนใหญ่
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไปไหนก็ตามจะได้รับการต้อนรับด้วยดี โดยเฉพาะท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการต่างๆ ชาวราศีนี้ที่ลำบากยากจนมาก่อนจะมีโชคดีถึงขั้นตั้งตัวได้ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านควรกอบโกยและขยันหมั่นเพียรให้มากๆ อย่างไรก็ดี ความทรหดอดทนของท่านจะน้อยหน่อย
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านอารมณ์ไม่ค่อยดี มีเรื่องแปลกๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันให้ต้องตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้าทำงานกับเอกชนอาจมีเรื่องผันผวนหรืองานมากขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี ท่านไม่ควรลาออกง่ายๆ เพียงเพราะได้ยินคำพูดตำหนิติเตียนจากเจ้านายนิดหน่อยเท่านั้น
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะรู้จักหรือคบหาสมาคมกับใครก็ตามจะมีสักหนึ่งคนที่อารมณ์ร้อน หรือเพื่อนฝูงขัดแย้งกันเอง ท่านจึงควรรักษาระยะห่างกับเพื่อนใหม่เอาไว้สักหน่อยจะดีกว่า ไม่ควรเอาอกเอาใจเพื่อนใหม่จนเพื่อนเก่าน้อยใจ การลงทุนค้าที่ดินหรือการเล่นหุ้นเล่นหวยจะทำให้ยุ่งยากใจ รักร้อนแรงแต่พูดให้น้อยจะดี
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะคาดคะเนเหตุการณ์ไม่ถูกต้องบ่อยๆ บางเรื่องรีบตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าไปอย่างเร่งด่วนแต่กลับกลายเป็นผลเสียในภายหลัง แต่การตัดสินใจในลักษณะเสี่ยงโชคจะกลับได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อ การทำเอกสารสัญญาต่างๆ ท่านจะต้องรอบคอบเอาไว้ก่อนจะดีกว่า คนรักอาจมีของขวัญมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านไปทวงเงินใครไม่ควรใช้วาจาดุดันแบบไม่รักษาน้ำใจมากจนเกินไป เพราะหากลูกหนี้โกรธขึ้นมาแล้วหนี้อาจสูญและท่านอาจได้รับบาดเจ็บได้ ผู้ที่ติดต่อประสานงานกับท่านล้วนเชื่อในความขยันและฝีมือของท่านอย่างมีเลศนัย ระวังจะถูกแมว สุนัขกัด บุตรหลานที่มีศัตรูจะถูกคนจิตใจชั่วร้ายรังแก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านยอมเสียทรัพย์เพื่อมิตรภาพฉันเพื่อนฝูง คนเราทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็เหมือนกับลิ้นกระทบฟัน ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันได้ ถ้าทำงานที่ไหนมาเป็นเวลานานๆ แล้วเกิดขัดใจกับนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาควรคิดใหม่ให้สุขุมรอบคอบกว่าเดิม การจะได้มาซึ่งคนรักย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านเจรจาต่อรองอะไรในทางการงานก็ขอให้ระวังคำพูด เพราะอาจมีการคืนคำหรือถอนคำพูดเกิดขึ้นได้ และอาจนำไปสู่ความเดือดร้อนในอนาคต หากมีเรื่องสำคัญต้องเจรจาต่อรอง ท่านควรเลื่อนไปกระทำในเดือนหน้าจะดีกว่า แต่เรื่องตำแหน่งหน้าที่และความรักควรรีบรวบรัดให้สำเร็จในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงอย่างใกล้ชิด อาจได้รับการคัดตัวไปแสดงภาพยนตร์ ละคร หรือวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมเหล่านั้น หากมีเรื่องต้องตัดสินใจจะปรึกษาใครก็ไม่ได้เรื่อง ผู้ใหญ่ยังเข้าใจผิดท่านได้ง่าย จะทำอะไรควรมีหลักฐานไว้ชี้แจงด้วย ถ้ามีปัญหาแล้วไม่ชี้แจงชีวิตจะผันผวนไปมาก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะชนะศัตรูที่หมดสภาพจะสู้รบกับท่านได้อีกต่อไป วิถีชีวิตของท่านกำลังจะก้าวไปสู่หนทางที่แจ่มใสรุ่งโรจน์กว่าเดิมในเดือนหน้า ไม่ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจำ ท่านจะมีสถาบันการเงินรับรองหรือได้ผู้ช่วยบริหาร จะดำเนินชีวิตอยู่โดยสงบแต่ไปเที่ยวไหนกับเพื่อนฝูงก็สนุกสนานเต็มที่