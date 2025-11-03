ดวง-โหราศาสตร์

สมาคมโหร เปิดดวง 12 นักษัตร โชคหล่นทับ ชีวิตพบความสำเร็จได้ง่าย

สมาคมโหร เปิดดวง 12 นักษัตร โชคหล่นทับ ชีวิตพบความสำเร็จได้ง่าย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวง 12 นักษัตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ดังนี้

  • ชวด – ปีหนู

โชคเข้าข้างแบบไม่ต้องดิ้นรน มักจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดี ๆ มาให้

ชวด

  • ฉลู – ปีวัว

เกิดความรู้สึกรักพี่เสียดายน้องหรือจำต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

ฉลู

Advertisement
  • ขาล – ปีเสือ

ผู้ใหญ่เมตตาและให้การอุปถัมถ์ค้ำชู ชีวิตพบความสำเร็จได้ง่าย

ขาล

Advertisement
  • เถาะ – ปีกระต่าย

ต้องเจอเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกเครียดกดดัน ควรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้

ขาล

  • มะโรง – ปีงูใหญ่

มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือเรื่องที่คาดหวังจะสำเร็จเป็นเดือนที่มีความสุขมาก

มะโรง

  • มะเส็ง – ปีงูเล็ก

พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เตรียมรับบทบาทใหม่ ๆ ที่เข้ามาท้าทาย

มะเส็ง

  • มะเมีย – ปีม้า

ชีพจรลงเท้าต้องเดินทางไกลบ่อยครั้ง แต่จะส่งผลให้ชีวิตพบเรื่องราวดี ๆ

มะเมีย

  • มะแม – ปีแพะ

ชีวิตพบความก้าวหน้า สิ่งที่กำลังทำอยู่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

มะแม

  • วอก – ปีลิง

หลายอย่างไม่เป็นไปตามที่คิด จำเป็นต้องเตรียมแผนสำรองไว้รับมือ

วอก

  • ระกา – ปีไก่

ผลงานโดดเด่น ได้รับการยอมรับและคำชื่นชมจากคนรอบตัวมาก

ระกา

  • จอ – ปีหมา

เหนื่อยกายเหนื่อยใจ ต้องแบกรับภาระของคนในครอบครัวเพียงลำพัง

จอ

  • กุน – ปีหมู

ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีมาก คนที่มีคู่มีเกณฑ์ได้ลั่นระฆังวิวาห์เสียที

กุน