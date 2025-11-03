สมาคมโหร เปิดดวง 12 นักษัตร โชคหล่นทับ ชีวิตพบความสำเร็จได้ง่าย
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวง 12 นักษัตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ดังนี้
- ชวด – ปีหนู
โชคเข้าข้างแบบไม่ต้องดิ้นรน มักจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดี ๆ มาให้
ฉลู – ปีวัว
เกิดความรู้สึกรักพี่เสียดายน้องหรือจำต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
ขาล – ปีเสือ
ผู้ใหญ่เมตตาและให้การอุปถัมถ์ค้ำชู ชีวิตพบความสำเร็จได้ง่าย
เถาะ – ปีกระต่าย
ต้องเจอเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกเครียดกดดัน ควรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้
มะโรง – ปีงูใหญ่
มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือเรื่องที่คาดหวังจะสำเร็จเป็นเดือนที่มีความสุขมาก
มะเส็ง – ปีงูเล็ก
พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เตรียมรับบทบาทใหม่ ๆ ที่เข้ามาท้าทาย
มะเมีย – ปีม้า
ชีพจรลงเท้าต้องเดินทางไกลบ่อยครั้ง แต่จะส่งผลให้ชีวิตพบเรื่องราวดี ๆ
มะแม – ปีแพะ
ชีวิตพบความก้าวหน้า สิ่งที่กำลังทำอยู่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
วอก – ปีลิง
หลายอย่างไม่เป็นไปตามที่คิด จำเป็นต้องเตรียมแผนสำรองไว้รับมือ
ระกา – ปีไก่
ผลงานโดดเด่น ได้รับการยอมรับและคำชื่นชมจากคนรอบตัวมาก
จอ – ปีหมา
เหนื่อยกายเหนื่อยใจ ต้องแบกรับภาระของคนในครอบครัวเพียงลำพัง
กุน – ปีหมู
ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีมาก คนที่มีคู่มีเกณฑ์ได้ลั่นระฆังวิวาห์เสียที