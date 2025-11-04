|ผู้เขียน
ดาวกับดวง โดย พิมพ์พรร วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568
ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่านเรือนชะตา
ลัคนา (ลั) ราศีอะไร จะหาได้จากการผูกดวง (ทำดวงชะตา) โดยใช้ข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดทำดวงชะตาขึ้น ดังนั้น ท่านจะต้องรู้ว่า ลัคนา (ลั) ในดวงชะตาของท่านอยู่ในราศีอะไรเสียก่อน จึงค่อยอ่านคำทำนายจาก ลัคนา (ลั) ราศีนั้น
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะทำงานเล็กๆ ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง แม้ไม่มีอุปสรรคอะไรเลย ท่านก็ต้องต่อสู้กับความเบื่อหน่ายเกียจคร้านพอสมควร มีโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ้น มีผู้มาขอลงทุนปลูกสร้างหรือปรับปรุงที่ดินหาผลประโยชน์ร่วมกับท่าน แต่ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนก็ตามจะหนีไม่พ้นบริวารที่มาขอความช่วยเหลือ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมีอัตราเสี่ยงในการถูกโกงเพราะหลงเชื่อคำพูดที่น่าไว้ใจของผู้อื่นค่อนข้างสูง โปรดอย่ารีบวิพากษ์วิจารณ์อะไรหรือใครทั้งสิ้น เพราะซึ่งทุกกรณีจากวาจาของท่านจะทำให้ท่านหัวเสียได้ทั้งสิ้น ได้ข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง แต่ท่านอยู่บ้านของตนเองจะร่มเย็นเป็นสุขตามอัตภาพ เรื่องความรักยังหวังนักไม่ได้
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนลงแรงอยู่มาก แต่ก็มีตัวแปรที่บั่นทอนโชคลาภคืออบายมุขหรือสิ่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ เพื่อนที่มาจากถิ่นไกลจะนำความยุ่งยากมาให้เพราะความแตกต่างของท่านกับเขา จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครองมากขึ้น รักจะทำให้ได้ลาภ
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านจะมีเรื่องกับหุ้นส่วนผู้ร่วมงานและเพศตรงข้ามเพราะเกิดความเข้าใจผิดกัน จะเกิดความยุ่งยากเพราะบริวารวิวาทกันเอง ท่านจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นและตัดสินใจสุขุมรอบคอบมากขึ้น ดังนั้นทำอะไรก็ตามท่านจะนึกถึงใจเขาใจเราเสมอ กิจกรรมทางการเงินจะส่งผลกระทบถึงครอบครัวท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะมักง่ายใจเร็วในกิจการต่างๆ จนเกินไป ควรตัดสินใจอย่างรอบคอบในการลงทุน โชคชะตาทั่วไปของท่านอยู่ในเกณฑ์ลำบาก ทำการใดมักไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ แต่ไม่มีความขัดแย้งกับใครใดๆ ทั้งสิ้น ระวังบริวารจะทำให้ผลประโยชน์ของท่านเสียหาย แต่ไม่ถึงขนาดกระเป๋าแห้ง
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านที่มีหนี้สิน ทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้จะวุ่นวายกับท่านอยู่เสมอ ไม่ขาดส่งก็ขอยืมเพิ่ม หรือผู้ที่ถูกโกงหรือขาดทุนหรือพลาดพลั้งเรื่องต่างๆ จะมาขอให้ท่านช่วยเหลือ การท่องเที่ยวทางบกควรระวังอุบัติเหตุเพราะความใจร้อน จะพบเพื่อนใหม่ที่มีอุปนิสัยใจคอไม่เข้ากับท่านเท่าไหร่ ระยะนี้ท่านมีลาภจากหลายทาง
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านทำให้กิจการยากๆ หรือศัตรูกลายเป็นประโยชน์และอำนวยโชคลาภแก่ท่านได้ หากมีผู้บอกขายของเก่าของขลัง ท่านควรตรวจสอบและใช้วิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบที่สุด ไม่ควรไว้วางใจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในเรื่องเกี่ยวกับของที่ท่านเคารพบูชา โดยเฉพาะชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างประเทศ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะโกรธง่ายหรือมีอารมณ์ฉุนเฉียวโทสะร้ายผิดปกติ ใครทำอะไรขัดใจนิดเดียวจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันที ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ก็ทำให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจหรือระบบประสาทของท่าน โดยเฉพาะท่านที่มีคนรักหรือคู่ครองแล้ว ท่านจะอารมณ์ขุ่นมัวและทะเลาะวิวาทกับหุ้นส่วนได้ง่าย
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านที่ทำอะไรก็ติดขัดหรือมีเรื่องลำบากใจมานาน โชคชะตาจะเกื้อหนุนในเรื่องเงินทอง แต่ไม่ถึงกับขนาดเปลี่ยนแปลงฐานะไปได้ เพราะผู้ใหญ่และผู้มีอิทธิพลสูงยังไม่สามารถสนับสนุนดูแลท่านได้มากมาย ระวังจะคบอันธพาลกลายเป็นมิตร หากท่านเสียหายทางการเงินจะสามารถเรียกคืนได้บางส่วน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้โอกาสดีต่างๆ จะมาถึงท่านอย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรค ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามมีปัจจัยเกื้อหนุนพร้อมสรรพ ความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ใหญ่ร่วมงานและหุ้นส่วนผู้ร่วมรับผลประโยชน์จะเป็นไปด้วยดี ถ้ามีกิจการผูกพันกับต่างประเทศแล้วเดินทางในระยะนี้โชคดีมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านเล็งผลเลิศในกิจการต่างๆ ที่จะทำเพื่อหวังกำไรได้ดีโดยเฉพาะการลงทุนที่มีอัตราเสี่ยงสูง ท่านที่เจ็บป่วยไม่ควรใช้ยาหรือสมุนไพรอะไรที่มีฤทธิ์กล่อมประสาท หรือไม่ควรให้คนอื่นหยิบยาให้กิน และก่อนกินก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นยาที่ท่านแพ้หรือไม่ ทำอะไรควรใช้ความสุขุมรอบคอบและทำให้ช้าเสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไม่ควรให้ใครยืมเงินหรือทรัพย์สิน ถ้าไม่จำเป็นก็ควรอยู่ให้ห่างหุ้นส่วนหรือคู่ครองไว้ก่อนดีที่สุด กับคนที่ท่านไม่ชอบหน้าอยู่แล้วควรพยายามทำหน้าบึ้งตึง หรือแสดงอารมณ์โกรธเอาไว้ก็ดี ใครมาขอยืมสตางค์หรือขอความรักให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไว้ก่อน เว้นแต่ท่านที่กลัวจะขึ้นคานอยู่แล้วก็ให้ยิ้มรับไมตรีไว้