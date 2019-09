ปังมากแม่! ฟ้าใส สวมเพชรพันล้าน ร่วมงานกาล่า ผู้ผลิตใหม่มงกุฎมิสยูนิเวิร์สรายใหม่

นับเป็นปรากฏการณ์พิเศษอีกครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อ แบรนด์เครื่องประดับชื่อดังอย่าง “MOUAWAD” ผู้ผลิตอัญมณีชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดงานใหญ่ ประกาศข่าวสำคัญในแวดวงนางงาม ว่าจะมาเป็นผู้ผลิตมงกุฎใหม่ ของมิสยูนิเวิร์ส

ภายในงาน The Extraordinary Jewels Gala Night นั้น ที่จัดขึ้นที่ วอลดอร์ฟ แอสโตเรีย ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า มูวาร์ด จะเป็นผู้ผลิตมงกุฎใหม่ แทนมงกุฎเดิมของมิกิโมโต้ ที่ปัจจุบัน แคทรีโอนา เกรย์ เป็นผู้ครองมงกุฎนี้อยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ เป็นมงกุฎตึกระฟ้าของมหานครนิวยอร์ก ออกแบบโดย Diamond International Corporation (DIC) ที่ไอรีส มิตเตอร์แนร์ สาวงามจากฝรั่งเศส เป็นผู้ครองมงคนสุดท้าย

นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์อย่างการ เดินแบบของ ฟ้าใส -ปวีณสุดา ดรูอิ้น มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 ที่สวมใส่เครื่องเพชร MOUAWAD Dragon Set มูลค่า มากกว่า 60 ล้าน USD หรือราว 1827 ล้านอีกด้วย

สำหรับ มูวาร์ดนั้น เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์อัญมณีชื่อดัง ที่มีเหล่าดารา เซเลบริตี้ทั่วโลกสวมใส่ ทั้งยังเป็นผู้ผลิต แฟนตาซี บรา ซึ่งจะเป็นไฮไลต์ในแฟชั่นโชว์ของเหล่านางฟ้า วิคตอเรีย ซีเคร็ต ในแต่ละปีอีกด้วย

Discover the extraordinary story of the 54.21 carat Mouawad Dragon, and the journey of this exceptional diamond from polished to suite in the hands of Mouawad’s skilled craftsmen. #Mouawad #CraftingTheExtraordinary #MouawadDiamondHouse #MouawadDragon https://t.co/M6HKrjeNsd pic.twitter.com/iOQ03aqgCi

