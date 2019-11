ฉลองครบรอบ 1 ปี “ไอคอนสยาม” แลนด์มาร์คระดับโลก จัดเต็มแสงสีเสียงสุดอลังการ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ไอคอนสยาม จัดงาน “เดอะ เซเลเบรชั่นส ออฟ กลอรี ไอคอนสยาม” (The Celebrations of Glory ICONSIAM) ในโอกาส ฉลองครบรอบ 1 ปี รังสรรค์กิจกรรมความบันเทิงครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อดึงดูดลูกค้าและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเที่ยวชมงานตลอด 3 วันของการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 8 – วันที่ 10 พฤศจิกายนณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร และถือฤกษ์ดี เปิดทรู ไอคอน ฮอลล์ ศูนย์ประชุมระดับโลกที่ได้มาตรฐานระดับสากลแห่งใหม่ในประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของไอคอนสยาม

นางชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า วันนี้ไอคอนสยามเปิดตัวอย่างเป็นทางการครบ 1 ปีเต็ม ซึ่งผ่านการพิสูจน์ว่าไอคอนสยามเป็น เกม เชนเจอร์ เดสทิเนชั่น (Game Changer Destination) ด้วยการเป็นผู้นำศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวอันโด่งดังของกรุงเทพฯ บนทำเลทองของริมแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งธนบุรี ได้รับการโหวตให้เป็นโกลบอล เดสทิเนชั่น ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและจากทั่วประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของกรุ๊ปทัวร์และนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกต่างลงความเห็นว่าไอคอนสยามคือแลนด์มาร์คห้ามพลาดเมื่อมาเยือนมหานครแห่งนี้ และในวันนี้เราเดินทางมาครบ 1 ปี จากความสำเร็จและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่นำความเจริญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกระดับ รวมถึงการประสานประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย แผ่กระจายความรุ่งเรืองไปทั่วทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศ จนเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่รวมจุดหมายปลายทางที่รวมสิ่งที่ดีที่สุดของไทยและสิ่งที่ดีที่สุดของโลกเข้าไว้ด้วยกันในที่เดียวได้อย่างแท้จริง

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ไอคอนสยาม จึงจัดมหาปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ กับกิจกรรมและความบันเทิงมากมาย “The Celebrations of Glory ICONSIAM” ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 จัดเต็มไฮไลต์การแสดงแสงสีเสียงอันน่าประทับใจ ตอกย้ำแนวคิด “สิ่งที่ดีที่สุดของไทย บรรจบกับ สิ่งที่ดีที่สุดของโลก” ณ ริเวอร์พารค์ พบกับการแสดงไฮไลต์ “Glory of ICONSIAM เฉิดฉายประกายสยาม” ในชุด Rhythm of Success เกียรติไทยกึกก้องทั่วโลกา, Glory of Memories รุ่งโรจน์ในความทรงจำ, Happiness of Extraordinary สุขล้ำเหนือจินตนาการ ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมชมมหาปรากฎการณ์ครั้งนี้ต้องประทับใจอย่างแน่นอน และโอกาสสุดพิเศษนี้ยังจัดงานเปิด TRUE ICON HALL (ทรู ไอคอน ฮอลล์) ศูนย์การประชุมระดับโลกที่ได้มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของไอคอนสยาม บนชั้น 7 ด้วยความจุขนาด 2,700 ที่นั่ง รองรับการจัดงานประชุมและจัดแสดงโชว์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการประชุมนานาชาติและการแสดงระดับชั้นนำของโลก พร้อมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน กวนเกษียณสมุทร ประกอบมัลติมีเดียอันวิจิตรตระการตา ทั้งยังมีนักร้องหนุ่มเสียงดี แม็ททีโอ โบเซลลี (Matteo Bocelli) บินตรงมาร่วมโชว์การแสดงสุดเอกซ์คลูซีฟเพื่องานนี้โดยเฉพาะ



สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหาปรากฏการณ์ของบิ๊กอีเวนท์ระดับโลกกับงาน “The Celebrations of Glory ICONSIAM” ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com