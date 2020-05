ไปดูจ๊อบใหม่ ‘โชค บูลกุล’ ซีอีโอฟาร์มโชคชัย เมื่อต้องลดเงินเดือนช่วยบริษัท สู้โควิด

View this post on Instagram

“ช่วงนี้ทางบริษัทมีมาตรการลัดเข็มขัดกับนโยบาย..ร่วมด้วยช่วยสู้ covid 19..ประกาศให้ผู้บริหารลดเงินเดือนลง 50% เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางบริษัท ช่วงวันหยุดก็เลยต้องรับ job หารายได้เสริมกันหน่อยด้วยการรับถ่ายรูปลงโฆษณาชุดสวยๆให้กับภรรยา…ภรรยาก็ใจดีบอกว่าช่วงนี้ช่วยอะไรใครได้ก็ช่วยไปเพราะทุกคนเดือดร้อน ก็ถ้าเห็นรูปไหนใน IG ของภรรยาสวยๆก็น่าจะเป็นผมถ่าย😉 ถ้ารูปไหนสวยน้อยหน่อยก็อาจจะเป็น พขร. หรือแม่บ้านที่บ้านถ่าย🤣”