‘มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์’ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์สีรุ้ง แสดงจุดยืนสนับสนุน LGBTQ แง้มตอบ ประกวดปีนี้จัดเมื่อไหร่!

มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ – เป็นที่รอคอยของเหล่าแฟนนางงาม ว่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อุบัติขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ เวทีประกวดความงามอันดับหนึ่งอย่าง “มิสยูนิเวิร์ส” หรือ “นางงามจักรวาล” จะมีทิศทางการจัดงานอย่างไร

ด้วยในเวลานี้ เวทีเพื่อนบ้านอย่าง “มิส อินเตอร์เนชั่นแนล” ก็ได้ประกาศที่จะเว้นวรรค “งดจัดประกวด” ไปก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี ทำให้ บิ๊นท์ – สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ สาวไทยผู้ครองตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ดำรงตำแหน่งไปอีก 1 ปี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เพจเฟซบุ๊ก Miss Universe Thailand กองอำนวยการเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ประเทศไทย ก็ได้ทำการอัปเดตรูปโปรไฟล์ สัญลักษณ์ของกองประกวดให้มีพื้นหลังเป็น “สีรุ้ง” พร้อมข้อความว่า “Gender preference does not define you. Your spirit defines you.” (เพศสภาพไม่สามารถกำหนดหรือนิยามคุณได้ แต่จิตวิญญาณของคุณต่างหากที่จะกำหนดตัวคุณ) กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ร่วมสนับสนุนความเท่าเทียมในเทศกาล “Pride Month” เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)

ปรากฎว่ามีผู้ใช้งานเข้าไปกดไลด์ กดแชร์อย่างต่อเนื่อง

โดยคอมเมนต์หนึ่งได้ถามว่า “การประกวด MUT2020 จะมีขึ้นประมาณวันที่เท่าไหร่คะ” ทางเพจได้ตอบกลับว่า “ทางกองจะแถลงข่าวเร็วๆ นี้ อดใจรออีกไม่นานค่ะ”

ทำเอาสมาชิกวงการนางงามได้ใจชื้น เฝ้าคอยกิจกรรมจากกองประกวดกันต่อไป