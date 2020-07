‘Leica Camera Thailand’ จัดงานแสดงเปิดตัว ‘Leica M10-R’ พร้อมพูดคุยกับ Leica Ambassadors ประเทศไทย

Leica Camera Thailand (ไลก้า คาเมร่า ไทยแลนด์) นำโดย ดนัย สรไกรกิติกูล กรรมการผู้จัดการ เอลิส (ALIST) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แบรนด์กล้อง Leica (ไลก้า) จัดงานแสดงเปิดตัว Leica M10-R กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจาก M Series เมื่อค่ำวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ดุ๊ก (Duke) ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเกษร วิลเลจ

Leica M10-R ถูกคิดค้นออกมาให้เป็นกล้องถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่มี variant ความละเอียดสูงซึ่งเป็นกล้องแบบกะระยะที่เป็นตำนานของไลก้า โดยในกล้องรุ่นนี้ได้มีการพัฒนาระบบเซนเซอร์สำหรับความละเอียดที่สูงกว่า 40 เมกะพิกเซล ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากรุ่นไลก้า M10 (Leica M10) ทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพความละเอียดสูงขึ้น นอกจากนี้เซนเซอร์ตัวใหม่ใน M10-R ยังสร้างความแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในกลุ่มกล้องถ่ายรูปตระกูล M โดยมาพร้อมกับการมองเห็นที่คมชัดถึงรายละเอียดอย่างดีที่สุด เซนเซอร์ตัวใหม่ยังช่วยในการจัดการภาพสำหรับการครอปหรือขยายในรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการแปลงภาพให้มีคอนทราสต์สูงยังลดการเกิดคลื่น (moire pattern) กล้องรุ่น M10-R จึงเหมาะกับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์และสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ M10-R ยังช่วยในการลดนอยซ์ (noise) ของภาพได้แม้จะเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูง และยังปรับปรุงคุณภาพของภาพที่มีการย้อนแสงได้ กล้องรุ่นนี้เป็นตัวสุดท้ายในตระกูลไลก้า M10 ซึ่งได้แก่รุ่น M10 M10-P M10-D และ M10 Monochrom ระดับความไวต่อแสงของ M10-R อยู่ที่ 100 และสูงขึ้นไปถึง 50000 เวลาสำหรับค่าความสว่างสูงสุดเพิ่มขึ้นไปถึง 16 นาที ทำให้สามารถถ่ายภาพกลางคืนได้โดยใช้ขาตั้ง ชัตเตอร์ของกล้องรุ่นนี้จะเป็นแบบเดียวกับในไลก้า M10-P ซึ่งใช้ทำงานได้อย่างเงียบและเกิดการสั่นเพียงเล็กน้อยเพื่อลดปัญหาจากกล้องสั่น กล้องถ่ายรูปตระกูล ไลก้า M นั้น เรียกได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความทนทานสูงสุด จึงเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า

โดยภายในงาน ได้เปิดบันทึกวีดีโอซูม (ZOOM) การเปิดตัว Leica M10-R โดย Dr.Andres Kaufmann, Chairman of the Supervisory Board of Leica Camera AG พร้อมด้วย Stefan Daniel, Global Director of Photo Division ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อค่ำวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ Leica Camera Thailand Ambassadors (ไลก้า คาเมร่า ไทยแลนด์ แอมบาสซาเดอร์) ชัช-ชัชวาล จันทรโชติบุตร และ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ 2 แอมบาสซาเดอร์คนไทยที่ได้ทดลองใช้ Leica M10-R เป็น 2 คนแรกในประเทศไทย ได้ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การทดลองใช้พร้อมนำเสนอผลงานภาพถ่ายจาก Leica M10-R และเปิดโอกาสให้แขกผู้มาร่วมงาน สื่อมวลชน และเซเลบริตี้ อาทิ จิรายุทธ ผโลประการ (urboytj) ไตเติ้ล กีรติ พวงมาลิ ได้ร่วมสัมผัสและทดลองใช้ Leica M10-R เป็นที่แรก ก่อนวางขายจริงทั่วโลกในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สนนราคาขายรวมภาษีที่ 285,300 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Leica Store สาขา เกษร วิลเลจ และ เอ็มควาเทียร์