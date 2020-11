เช็กลิสต์ 23 อินฟลูเอนเซอร์ แห่งปี 2020 ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์

อินฟลูเอนเซอร์ – ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลรางวัล Thailand Influencer awards 2020 ที่โรงแรม W เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งจัดโดย เทลสกอร์ โดยมีการประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ และแบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปีรวมทั้งหมด 25 รางวัล แบ่งเป็นรางวัล Influencer Awards จำนวน 23 รางวัล และรางวัล Brand Awards จำนวน 2 รางวัล

โดยผลการประกาศรางวัลมีดังนี้

ผู้ชนะรางวัล Influencer Awards

1 Best Beauty & Fashion Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Beauty & Fashion ได้แก่ Nutt Nisamanee

2 Best Foodie Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Foodie ผู้มีความโดดเด่นในเรื่องอาหาร ได้แก่ กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking

3 Best Health & Sports Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Health & Sports ได้แก่ Fit Junctions

4 Best Travel & Lifestyle Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Lifestyle ผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ได้แก่ I Roam Alone

5. Best Motorsports Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Motorsports ได้แก่ Tawinun Phoemphun (แพรอาร์วัน)

6 Best Tech, Gadget & eSports Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Tech, Gadget & eSports ได้แก่ Heartrocker

7 Best Parenting Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Parenting ได้แก่ Ploy Chidjun &Family

8 Best Financial & Investment Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Financial & Investment ได้แก่ ลงทุนแมน

9. Best Silver Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Silver ผู้มองอายุเป็นเพียงตัวเลข ได้แก่ เกษียณสำราญ

10 Best Change Maker Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Change Maker ผู้เชื่อในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ได้แก่ เถื่อนChannel



11 Best Citizen Reporter Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Citizen Reporter ผู้เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคม ได้แก่ Poetry of Bitch

12 Best Storytelling Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Best Storytelling ผู้มีเอกลักษณ์ในการเล่าเรื่อง ได้แก่ Point of view

13.Best Experience Creator รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Best Experience ผู้โดดเด่นด้านการถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่ Riety

14 Best Charismatic Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Best Charisma ผู้สร้างแรงดึงดูดน่าค้นหา ได้แก่ sairamirror

15 Best Multi-Tribe Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Multi-Tribe ผู้โดดเด่นหลากทักษะ ได้แก่ Aaumaim

16 Best Brand Love Creator รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Brand Love ผู้สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รัก ได้แก่ เค้าเรียกผมว่าแมว

17.Best Rising Star onFacebook รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง Facebook ได้แก่ Powerpuff GAY

18.Best Rising Star on Instagram รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง Instagram ได้แก่ nkwww

19. Best Rising Star on Twitter รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง Twitter ได้แก่ ครัวแม่ทับทิมกรอบ

20 Best Rising Star on Youtube รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง Youtube YARDPIRUN หรือ หยาดพิรุณ ปู่หลุน

21 Best Rising Star on Tiktok รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง TikTok ได้แก่ Deenvlog

22 Best Influencer Community รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Influencer Community ผู้ผลักดันชุมชนอินฟลูเอนเซอร์สร้างสรรค์ ได้แก่ SistaCafe

23. Best Youth Influencer รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Best Youth นักสื่อสารรุ่นใหม่ ได้แก่ ศิวากร วิมุกตายน และ กัญญาณัฐ ฟักสาคร

ผู้ชนะรางวัล Brand Awards

1. I love Influencer Awards สำหรับผู้เชื่อในพลังการสื่อสารของอินฟลูเอนเซอร์ ได้แก่ HomePro

2.Best Media for change Influencer Campaign ผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังการสื่อสาร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย