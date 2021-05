ทรงพลัง! ‘รอบชุดประจำชาติ’ มิสยูนิเวิร์ส 2020 จัดเต็มประเด็นสังคม ‘เมียนมา-สิงคโปร์’ สุดอิมแพค

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม ตามเวลาประเทศไทย กองประกวดมิสยูนิเวิร์ส ได้จัดการประกวดรอบชุดประจำชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการปรากฏกายบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2020 (ครั้งที่69) ครั้งแรกของสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 74 คน เพื่อเฟ้นหานางงามจักรวาลคนใหม่ และรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ณ เซมิโนล ฮาร์ดร็อค โฮเทลแอนด์คาสิโน ฮอลลีวู้ด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องยูทูบอย่างเป็นทางการของกองประกวด ( Miss Universe) ให้แฟนๆ จากทั่วโลกได้รับชม

นอกจากนี้ยังมีแฟนๆ บางส่วนที่เดินทางไปให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันถึงที่สตูดิโอสถานที่จริง โดยเฉพาะแฟนชาวไทยที่พร้อมใจกันจัดเต็มแต่งกายทั้งในชุดไทย ชุดประจำชาติไทยในปีก่อนๆ เข้าร่วมให้กำลังใจอแมนด้า ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ด้วย

การประกวดรอบชุดประจำชาติเริ่มต้นขึ้นอย่างมีสีสันโดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 74 ประเทศปรากฏกายในชุดประจำชาติ นำเสนออัตลักษณ์ของประเทศทีละคน

ด้านตัวแทนสายสะพาย “ไทยแลนด์” อย่าง อแมนด้า ออบดัม ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง สวมชุดประจำชาติ “ไตรรงค์อนงค์นาถสุพรรณมัจฉา” หรือ “ชุดปลากัดไทย” สัตว์น้ำประจำชาติไทยแหวกว่ายบนเวทีอย่างสง่างามและทรงพลัง เผยภาพลักษณ์นักสู้แห่งสายน้ำสยามประเทศ ทั้งส่วนครีบที่พริ้วไหว รายละเอียดของชุดอันปราณีต และเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แฝงไว้ในเครื่องประดับอาภรณ์ต่างๆ

อ่านรายละเอียดชุด : เปิดภาพเบื้องหลังชุดประจำชาติไทย ‘นักสู้แห่งสายน้ำสยามประเทศ’

We see you, Thailand! 🐟 Don't forget to vote for your favorite costume at https://t.co/isjijntrRM. Voting closes at 11:59 pm on 5/15. pic.twitter.com/mHThrx4vVC — Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021

ทั้งนี้ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศต่างเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ สีสัน และเอกลักษณ์น่าประทับใจ อาทิ ชุดประจำชาติแคนาดา มาในแรงบันดาลใจซูเปอร์ฮีโร่ ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม, ชุดประจำชาติยูเครน แรงบันดาลใจจากศิลปะการจัดกระดาษ, ชุดประจำชาติอาร์เจนตินา แรงบันดาลใจจากนักฟุตบอลชื่อดัง, ชุดประจำชาติญี่ปุ่น แรงบันดาลใจจากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิค และโชว์ศิลปะการป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นด้วย, ชุดประจำชาติออสเตรเลีย แรงบันดาลใจหงส์ดำ แบล็คสวอน, ชุดประจำชาติบาฮามัส กับแรงบันดาลใจ “ไฟล์ท ทู พาราไดซ์” เที่ยวบินสู่สรวงสวรรค์ นำเสนอเอกลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างสนุกสนาน, ชุดประจำชาติคอสตาริกา และจาไมก้า แรงบันดาลใจจากดอกไม้ประจำชาติ

อาร์เจนตินา

ชุดประจำชาติอิตาลีมาจากผีเสื้อ สัญลักษณ์ของความรักและเสรีภาพ ในห้วงที่ไวรัสระบาดนี้ เชื่อว่าทุกครั้งที่ผีเสื้อสะบัดปีกจะนำมาซึ่งความหวังและความรัก, ชุดประจำชาติสหรัฐอเมริกา ปีกแห่งเสรีภาพ, ชุดประจำชาติเวเนซูเอลา กับแรงบันดาลใจจากเทพเจ้าสายฟ้า, ชุดประจำชาติไอร์แลนด์ มาในธีมนางฟ้าชาวไอริช และชุดประจำชาติโดมินิกัน รีพับลิค แรงบันดาลใจจากทุ่งดอกทานตะวัน สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในประเทศ

ยังมีชุดประจำชาติหลายประเทศที่ขับเคลื่อนประเด็นสังคม อาทิ ชุดประจำชาติอุรุกวัย สนับสนุนคอมมูนิตี้ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQN+),

ชุดประจำชาติเมียนมา ได้เผยโฉมชุดประจำชาติที่ทำขึ้นใหม่อย่างเรียบง่าย เพราะชุดประจำชาติที่จะใส่ขึ้นประกวดได้หายไปกับกระเป๋าขณะเดินทาง กระนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เธอสื่อสารกับคนทั้งโลกได้รับรู้ถึงสถานการณ์ในเมียนมา โดยเมื่อเดินไปถึงกลางเวที “ธูซาร์ วินท์ ลวิน มิสยูนิเวิร์สเมียนมา 2020” ได้ชูป้ายสีขาวที่ปรากฎคำบนป้ายว่า “Pray for Myanmar”

Powerful costume from Myanmar! Don't forget to vote for your favorite costume at https://t.co/isjijntrRM. Voting closes at 11:59 pm on 5/15. pic.twitter.com/EWCq2fM9CD — Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021

ขณะที่มิสยูนิเวิร์สสิงคโปร์ “เบอร์เนเดต เบลล์ อ่อง” เผยโฉมชุดประชาติในชุดสีแดง ซึ่งสร้างความเซอร์ไพรส์ไปทั่วโลก เมื่อเธอหันหลังผ้าคลุมสีขาวแดงซึ่งเป็นสีของธงชาติสิงคโปร์ ได้ปรากฎคำว่า “Stop Asian Hate” หยุดความเกลียดชังชาวเอเชีย เพื่อสื่อสารให้คนทั่วโลกได้รับทราบ

So many impactful pieces from this year's delegates! Don't forget to vote for your favorite costume at https://t.co/isjijntrRM. Voting closes at 11:59 pm on 5/15. pic.twitter.com/2gCet6Rf9x — Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021

อย่างไรก็ตามหลายชุดที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม ด้วยมีความแปลกใหม่และเทคนิคที่แพรวพราว เช่น ชุดประจำชาติฟินแลนด์ ที่มีแรงบันดาลใจมาจากปรากฏการณ์แสงเหนือ ซ่อนไฟ LED ไว้ในชุดส่องสว่าง พร้อมทั้งโชว์ควงกระบอง,

ชุดประจำชาติเนปาล ที่แบกภูเขาเอเวอเรสต์มาโชว์ แรงบันดาลใจจากกิจกรรมยอดนิยมพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุด ทั้งยังสวมหน้ากากซึ่งเข้ากับสภานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้,

ชุดประจำชาติมาเลเซีย ที่ยกบ้านมาทั้งหลัง หนักกว่า 45 กิโลกรัม มีการเปลี่ยนชุดบนเวทีโดยให้สาวงามเข้าไปในบ้านและเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งชุด สะท้อนสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชาวมาเลเซียแบบสามมิติ

และชุดประจำชาติอินโดนีเซีย แรงบันดาลใจจากสัตว์ประจำถิ่น มังกรโคโมโด มีลูกเล่นมีไฟบริเวณมือและหัว

สำหรับการประกวดรอบถัดไปคือรอบพรีลิมมินารี มีขึ้นเวลา 06.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม (ตามเวลาประเทศไทย) รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน ช่องยูทูบอย่างเป็นทางการของกองประกวด ( Miss Universe) และรอบตัดสินเวลา 07.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดผ่านพีพีทีวี ช่อง 36

ประมวลภาพชุดประจำชาติประเทศต่างๆ