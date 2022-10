ยังไม่จบ! ณวัฒน์ ฟาดแฟนเวียดนาม หลังแห่อันฟอล IG มิสแกรนด์ ล่าสุดเหลือ 4.5 ล้านราย

ยังไม่จบ! ณวัฒน์ ฟาดแฟนเวียดนาม หลังแห่อันฟอลIGมิสแกรนด์ ล่าสุดเหลือ 4.5 ล้านราย

ภายหลังจาก อิงฟ้า วราหะ คว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 กลับบ้าน จากเวทีการประกวด มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 รอบตัดสิน ฉลองครบรอบ 10 ปี We Are Grand The One and Only เมื่อค่ำคืนวันที่ 25 ตุลาคม จัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียนั้น

และต่อมาพบว่า ยอดฟอลโลอินสตาแกรมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลลดฮวบลงไปหลักล้าน เดิมทีมีผู้ติดตามกว่า 6 ล้านคน ล่าสุดลดลงเหลือ 4.5 ล้านคน และยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนิ่ง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า สาเหตุมาจากการที่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ และมิสแกรนด์เวียดนาม ไม่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย

รวมทั้งยังมีแฟนนางงามจากทั้ง 2 ประเทศ แห่เข้ามาถล่มในอินสตาแกรมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลยับ ตำหนิไปถึงผู้จัด แต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งมองว่าเวทีมิสแกรนด์ฯ ให้คนกดโหวตผ่านไอจี จึงทำให้คนกดติดตามเป็นจำนวนมาก เมื่อหมดการประกวดแล้วคนก็กดอันฟอลโลตามเดิม

อย่างไรก็ตามในเรื่องดังกล่าว นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าของเวที ก็ได้มาเปิดถึงความรู้สึกถึงประเด็นนี้ว่า “ยอดติดตามหายไม่เป็นไร แต่รู้สึกผิดหวังกับแฟนนางงามเวียดนาม การกระทำแบบนี้ทั่วโลกมองว่าไม่น่ารัก เวียดนามได้รางวัล Country power of the year คือที่สุดแล้ว และ ND ก็ได้รางวัล Golden Grand Award คือสุดๆแล้วในปีนี้”

ข้อมูลข่าวสด