'แม่หมอพิมพ์ฟ้า' เปิดไพ่ 12 ราศี ส่องความปังปี 2566 พร้อมไอเท็มเด็ดเสริมดวง

เปิดไพ่ 12 ราศี กับแม่หมอพิมพ์ฟ้า รับความปังปี 2566 พร้อมไอเทมเด็ดเสริมดวงตลอดปี

เปิดปฏิทินต้อนรับปีใหม่ หลายคนถือโอกาสเช็กดูดวงภาพรวมตลอดปี ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในปี 2566 นี้บ้าง

ล่าสุด ลาซาด้า ชวน หมอดูสุดฮอตโลกออนไลน์ แม่หมอพิมพ์ฟ้า เจ้าของเพจ พิมพ์ฟ้ามาโปรด 1 ในผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ มูเตเวิร์ล มาสับไพ่ เปิดคำทำนายทั้งด้านการเงิน ความรัก และสุขภาพ ทั้ง 12 ราศี เป็นไกด์ไลน์ในปีนี้ ให้ปังตลอดปีกระต่าย

1. ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม)

การงาน ไพ่ Six of Wands: จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม มีการย้ายสายงาน ย้ายบริษัท รวมถึงการขึ้นรับตำแหน่งใหม่

การเงิน ไพ่ Ace of Pentacles: มีโชคลาภเข้ามาและแหล่งทุนสนับสนุนอย่างไม่ขาดสาย เงินเดือนมีเกณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดด

ความรัก

คนโสด ไพ่ Pace of Cups: คนโสดสนิทจะมีคนเข้ามาสนใจและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว

คนมีแฟน ไพ่ Temperance: มีโอกาสได้โยกย้ายมาอาศัยอยู่ด้วยกันหรือแต่งงาน สำหรับคนที่แต่งงานแล้ว มีเกณฑ์ได้มีบุตร

สุขภาพ ไพ่ Three of Cups: ช่วงต้นปี ให้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินและน้ำหนักตัว ส่วนช่วงปลายปีให้ระวังเรื่องช่องท้อง

Lucky Item: เครื่องประดับอัญมณีสีแชมเปญ เหลือง หรือน้ำตาล เพื่อดึงดูดให้คนมาเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ หรือเนรมิตเมคอัพลุคด้วยอายแชโดว์โทนสีน้ำตาลธรรมชาติ

2. ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน)

การงาน ไพ่ The Lovers กลับหัว: มีโอกาสโยกย้าย เปลี่ยนสายงานหรือไปเรียนต่อต่างประเทศ คนที่ทำธุรกิจของตนเองอาจมีการเปลี่ยนลักษณะสินค้า ปิดบริษัทเก่า และเปิดบริษัทใหม่

การเงิน ไพ่ Six of Pentacles: สภาพคล่องยังไม่ดี มีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ทั้งปี เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

ความรัก:

คนโสด ไพ่ Seven of Cups: มีคนเข้ามาสนิทสนมแต่สถานะไม่ชัดเจน เป็นปีที่เหมาะกับการคบกันเงียบ ๆ ศึกษาดูใจกันไปก่อน

คนมีแฟน ไพ่ The Devil: ระวังความสัมพันธ์จะจืดจางเพราะปัญหาคาราคาซัง บวกกับกลางปีมีคนเข้ามาสนิทสนมทำให้คุณหวั่นไหว

สุขภาพ ไพ่ Seven of Wands: ระวังปัญหาสุขภาพที่มาจากการใช้กล้ามเนื้อและการออกกำลังกาย

Lucky Item: เสริมดวงด้วยกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลหรือสีขาว ดึงดูดทรัพย์ให้เข้ามาไม่ขาดสาย มีโชคลาภตลอดปี

3. ราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม)

การงาน ไพ่ Strength: มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ทำงานสองที่ในเวลาเดียวกัน มีโอกาสเจริญก้าวหน้าทั้งในงานประจำและงานฟรีแลนซ์ มีผู้ใหญ่ให้โอกาสมากขึ้นกว่าเดิม

การเงิน ไพ่ Nine of Pentacles: ในช่วงต้นปี มีรายจ่ายเยอะเป็นพิเศษ ส่วนมากจะจ่ายไปกับการลงทุนในธุรกิจ ในช่วงปลายปีจะมีรายได้จากธุรกิจส่วนตัวเป็นกอบเป็นกำ

ความรัก

คนโสด ไพ่ Ace of Cups: มีคนเข้ามามากหน้าหลายตา คนที่แอบชอบคุณจะแสดงตัวมากขึ้นกว่าเดิม จะได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้น มีโอกาสเลื่อนสถานะ

คนมีแฟน ไพ่ Ace of Pentacles: จะได้รับการสนับสนุนจากคนรักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน อาจได้ของขวัญราคาแพงจากคนรัก

สุขภาพ ไพ่ Judgment: ระวังโรคประจำตัวจะกลับมา และมีเกณฑ์พบหมอหรือต้องเข้าผ่าตัดช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

Lucky Item: แนะนำเคสโทรศัพท์และตั้งค่า Wallpaper โทรศัพท์มือถือด้วยสีเขียว เพื่อเรียกข่าวดีเข้ามารัว ๆ หนุนความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงาน ส่วนใครที่เป็นสายบิวตี้ต้องจัดอายไลเนอร์สีเขียว

4.ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม)

การงาน ไพ่ Five of Swords กลับหัว: จะมีความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในที่ทำงาน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมถึงผู้บริหารชุดใหม่ คุณอาจต้องเปลี่ยนลักษณะงานหรือแนวธุรกิจที่ทำ

การเงิน ไพ่ Two of Pentacles: มีรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่โชคดีที่คุณยังมีรายได้จากธุรกิจรองหรืองานพิเศษ ทำให้สามารถผ่านไปได้แบบฉิวเฉียด

ความรัก

คนโสด ไพ่ Eight of Pentacles: เป็นปีที่เหมาะกับการครองความโสดมากกว่า หากมีแฟน ความสัมพันธ์มีแนวโน้มจะเป็นรักทางไกลหรือไม่มีโอกาสได้เจอกันมากนัก

คนมีแฟน ไพ่ Seven of Wands: ระวังจะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์ คนรักเอาแต่ใจมากขึ้นกว่าเดิม หรือคุณและผู้ใหญ่ของคนรักมีทัศนคติไม่ตรงกัน ทำให้ทุกฝ่ายอึดอัดใจ

สุขภาพ Five of Pentacles: ผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือผิวหนังควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรใช้ผงซักฟอกสูตรที่อ่อนโยนกว่าเดิม

Lucky Item: เสริมโชคด้วยน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ และอย่าลืมใส่ขวดแบ่งน้ำหอมสีเหลืองหรือสีแชมเปญไว้ใช้ระหว่างวัน เติมเสน่ห์ให้ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนม

5.ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 16 กันยายน)

การงาน ไพ่ Ace of Swords: เป็นปีที่ดีสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อสมัครงานและรับตำแหน่ง คนทำงานประจำจะได้รับการสนับสนุน แต่มีสิทธิโดนเพ่งเล็ง การผูกมิตรกับคนรอบข้างจะเป็นเกราะกำบังที่ดีให้ตัวคุณ

การเงิน ไพ่ Three of Pentacles: มีรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ แม้ไม่ถึงกับอู้ฟู่ในระหว่างปี แต่ก็มีโอกาสได้โชคลาภและเงินก้อนใหญ่ในช่วงก่อนสิ้นปี 2566

ความรัก

คนโสด ไพ่ Five of Cups: มีโอกาสได้เจอคนอายุมากกว่า หรือคนที่เพิ่งเลิกรากับคนรัก ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปแบบช้า ๆ ค่อย ๆ ประคับประคองกันไป

คนมีแฟน ไพ่ Knight of Wands: ไม่ได้ใกล้ชิดกันเพราะต่างฝ่ายต่างมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเดินทางไกล เช่น ไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปเรียนต่อต่างประเทศ

สุขภาพ ไพ่ Five of Cups: หมั่นดูแลระบบขับถ่ายต่าง ๆ ของร่างกาย และหมั่นดื่มน้ำให้มากขึ้น

Lucky Item: เพิ่มความปังด้วยการใส่แหวนเพชรหรืออัญมณีที่นิ้วนางทุกวัน ข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ เพื่อดึงดูดโชคลาภ ตำแหน่งและชื่อเสียงให้เข้ามาอยู่ในมือคุณ แนะนำแหวนประดับจิวเวลรีเรียบหรูใส่ได้ทุกลุค

6.ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม)

การงาน ไพ่ Ace of Wands: จะได้งานใหม่หรือตำแหน่งที่สำคัญในช่วงต้นปี แต่ยังไม่มั่นคงเพราะคุณต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้งในระหว่างปี โดยเฉพาะการโยกย้ายสถานที่ ปรับเปลี่ยนนโยบาย และการแยกบริษัทย่อย

การเงิน Page of Pentacles: ถึงยังไม่เรียกว่าดีนักแต่ก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือและให้การสนับสนุนตลอด มีโอกาสใช้เงินไปกับการเรียนต่อและการเก็บออมเงินในรูปแบบประกัน

ความรัก

คนโสด ไพ่ Five of Pentacles: ในช่วงต้นปีมีคนมาตกหลุมเลิฟ แต่หลังหมดช่วงโปรโมชัน ตัวคุณอาจต้องเป็นฝ่ายรุกและตามอีกฝั่งมากกว่า

คนมีแฟน ไพ่ Two of Swords: มีปัญหาเรื่องการพูดคุยสื่อสารและความห่างไกล ความสนิทสนมระหว่างเขาและรุ่นน้องอาจทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจ ถึงแม้จริง ๆ แล้วจะไม่มีอะไรก็ตาม

สุขภาพ ไพ่ Five of Swords: ให้เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศ ดอกไม้หรือโรคที่คนในครอบครัวของคุณเป็นอยู่แล้ว และอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Lucky Item: สีโทนขาว สีเงินหรือสีทอง ถ้าสาวคนไหนเป็นสายแกลมต้องจัดยาทาเล็บกลิตเตอร์โทนสีทอง

7.ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)

การงาน ไพ่ Eight of Cups กลับหัว: มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของบริษัทที่คุณทำงาน อาจได้รับข้อเสนอเป็นเงินก้อนใหญ่พร้อมเปิดให้สมัครใจลาออก แต่งานใหม่ที่เข้ามาในภายหลังจะทำให้คุณปังกว่าเดิม

การเงิน ไพ่ Wheel of Fortune: มีโอกาสได้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดินมรดก นอกจากนั้นยังมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่ แต่คุณอาจต้องนำเงินก้อนนั้นมาแบ่งกับเพื่อนหรือพี่น้อง

ความรัก

คนโสด ไพ่ The Devil กลับหัว: คุณจะมีเสน่ห์แรงเกินต้าน มีโอกาสได้เจอคนถูกใจ และเข้ามาพร้อมกันหลายคน หากมีคนคุย ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นกับคนใหม่

คนมีแฟน ไพ่ Empress: มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิม มีการซื้อทรัพย์สิน ทำโปรเจกต์ร่วมกันหรือมีบุตร

สุขภาพ ไพ่ Seven of Pentacles: ระวังเรื่องซีส เนื้องอกและการสะสมของสารพิษในร่างกาย เป็นปีที่คุณอาจต้องรับประทานยาจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

Lucky Item: เข็มขัดหลากหลายสไตล์จะทำให้คุณมีคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ ๆ เข้ามาไม่ขาดสาย มีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาให้คุณได้เลือกอย่างต่อเนื่อง

8.ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)

การงาน ไพ่ Six of Wands: มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศในเรื่องหน้าที่การงาน มีความก้าวหน้าทั้งงานประจำและโปรเจกต์ส่วนตัว จะได้รับตำแหน่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการมากขึ้น

การเงิน ไพ่ Nine of Pentacles: จะมีการใช้เงินส่วนตัวไปกับการแต่งตัวและปรับลุคให้ดูดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม การลงทุนในการเรียนรู้และคอร์สระยะสั้นจะทำให้คุณได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงปลายปี

ความรัก

คนโสด ไพ่ Eight of Pentacles: มีคนเข้ามาสนใจคุณ แต่คุณไม่ได้สนใจเขาสักเท่าไร ชีวิตคุณปีนี้เปิดโหมดหาเงินและทำงานมากกว่า

คนมีแฟน ไพ่ Ten of Cups: มีโอกาสได้สนิทสนมกับญาติพี่น้องของอีกฝ่ายมากขึ้นกว่าเดิม คนที่แต่งงานแล้วมีแววจะมีบุตร

สุขภาพ ไพ่ The Tower: เป็นปีที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง อย่าลืมซื้อประกันคุ้มครองทั้งตัวคุณและรถคู่ใจ

Lucky Item: ผ้าพันคอลายดอกไม้แนะนำสีฟ้าเพื่อความปัง พร้อมดึงดูดความรักดี ๆ โชคลาภ และเติมเสน่ห์ให้คุณ

9.ราศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม)

การงาน ไพ่ Three of Cups: ได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม โดดเด่นเรื่องทีมงาน ลูกน้องและชื่อเสียง ช่วงกลางและปลายปีจะมีดีลใหญ่ที่น่าสนใจ มีโอกาสได้งานลักษณะใหม่ ๆ เข้ามาทำ

การเงิน ไพ่ Five of Swords: จะมีรายจ่ายเยอะมากในช่วงต้นปี แต่กลางปีจะเริ่มได้รับเงินก้อนกลับมา มีงานฟรีแลนซ์ที่ทำให้คุณอยู่รอด

ความรัก

คนโสด ไพ่ Six of Cups: มีโอกาสได้เจอคนใหม่ที่ถูกใจ อีกฝั่งมีโอกาสเป็นคนจากต่างประเทศหรือคนมีชื่อเสียง ความสัมพันธ์น่าตื่นเต้นเหมือนกลับไปอายุ 14 อีกครั้ง

คนมีแฟน ไพ่ The Moon: คุณสองคนมีเวลาที่ไม่ตรงกัน แต่ก็พยายามอย่างมากเพื่อให้ความสัมพันธ์ได้ไปต่อ หากย้ายมาอาศัยร่วมกันจะรู้สึกอึดอัด เพราะปริมาณสัมภาระที่ทั้งสองฝั่งมี

สุขภาพ ไพ่ Nine of Swords: ระวังเรื่องน้ำหนักตัวและอาการปวดหลัง

Lucky Item: ใส่กำไลข้อมือสีทองไว้ที่ข้อมือขวา เพื่อดึงดูดโชคลาภ ให้มีเงินทองมากขึ้นกว่าเดิม หยิบจับอะไรก็มือขึ้นไปหมด

10.ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์)

การงาน ไพ่ The Moon: ไม่ได้รับความชัดเจนเรื่องทิศทางการทำงาน เหมือนเป็นปีที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ มากกว่าที่จะได้รับความก้าวหน้า ข้อเสนอที่เข้ามามักไม่ได้ดั่งใจ

การเงิน ไพ่ Seven of Pentacles: เงินของคุณถูกแปรไปอยู่ในรูปทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ได้มีสภาพคล่องสูงและไม่สามารถนำเงินจำนวนนั้นออกมาใช้ได้ ระวังมีปัญหาด้านการเงินกับหุ้นส่วน

ความรัก

คนโสด ไพ่ Eight of Swords: ยากที่จะได้รีเทิร์นกับคนเก่า อาจจะไม่ต้องโฟกัสกับความรักมากนัก เน้นหาเงินหรือเพิ่มสินทรัพย์ให้ตัวเองมากขึ้นจะดีกว่า

คนมีแฟน ไพ่ Empress กลับหัว: มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยทำให้คุณไม่ได้ใกล้ชิดกันมากเท่าเดิม หรือหากอาศัยอยู่ด้วยกัน ก็จะมีการแบ่งโซนและสัดส่วนกันมากกว่าเดิม ระวังปัญหาขัดแย้งระหว่างคุณและญาติของคนรัก

สุขภาพ ไพ่ The Lovers: ระวังเรื่องของหวานและน้ำตาลในเลือด

Lucky Item: พกพวงกุญแจน้องแมวหรือวางรูปปั้นสัตว์ให้บนโต๊ะทำงานเพื่อให้คุณมีโชคลาภมากขึ้น แนะนำพวงกุญแจนำโชค

11.ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม)

การงาน ไพ่ Wheel of Fortune: การเปลี่ยนแปลงไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่คุณคาดหวังสักเท่าไร เพราะทางเลือกมีไม่มาก สิ่งที่ทำได้คือ การเรียนต่อ และไปทำงานต่างประเทศเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

การเงิน ไพ่ Seven of Pentacles กลับหัว: ได้รับเงินมรดก ปันผล หรือสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้ก่อนหน้านี้ และสามารถอยู่ต่อไปได้ทั้งปี แต่การเงินไม่ได้งอกเงยขึ้นอย่างที่ตั้งใจ

ความรัก

คนโสด ไพ่ Nine of Wands: มีคนไฮโปรไฟล์เข้ามามากหน้าหลายตา คนเก่าจะกลับมาแต่คุณก็ไม่กล้าไว้วางใจใครสักเท่าไร ความโสดจะเป็นเพื่อนที่ดีกว่าสำหรับคุณ

คนมีแฟน ไพ่ Four of Pentacles: หากคุณทั้งสองคนไม่พูดความในใจออกมา จะทำให้มีปัญหาคาราคาซังไม่จบไม่สิ้น ควรให้บุคคลที่สามหรือผู้ที่ชำนาญด้านความสัมพันธ์เข้ามาช่วย

สุขภาพ ไพ่ Nine of Swords: ต้องระวังเรื่องออฟฟิศซินโดรมและเรื่องเกี่ยวกับข้อเท้า

Lucky Item: พกยันต์ฮู้และเครื่องรางเสริมดวงในกระเป๋าสตางค์ แนะนำเครื่องรางพู่แดงห้อยเหรียญ หรือแผ่นทองเรียกทรัพย์

12.ราศีมีน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน)

การงาน ไพ่ Eight of Cups: ต้องตัดกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์บางอย่างออกไป เพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญเอาไว้ หากทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน คุณอาจจะต้องเบรกงานส่วนตัวเอาไว้ชั่วคราว

การเงิน ไพ่ King of pentacles: ได้รับเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่ต้นปี แต่จะมีรายจ่ายหรือต้องนำเงินก้อนนั้นมาแบ่งกับคนอื่นคนละครึ่ง ในช่วงปลายปีรายรับยังเยอะ แต่ไม่สามารถปรับเพิ่มเพดานเงินเก็บมากขึ้นจากเดิมเพราะความสุรุ่ยสุร่ายส่วนตัว

ความรัก:

คนโสด ไพ่ The Devil: มีคนมาตกหลุมรักในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป แต่หลังจากนั้นอาจต้องระวังว่าความสัมพันธ์จะซับซ้อน เพราะมีมากกว่า 2 คนในความสัมพันธ์

คนมีแฟน ไพ่ Four of Swords: คุณโฟกัสไปที่การงานและการเงินมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ และต้องระวังความห่างไกลกับคนรักในช่วงหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

สุขภาพ ไพ่ Eight of Swords: ความเครียด ต้องดูแลรักษาสภาวะจิตใจและสุขภาพจิตให้ดี

Lucky Item: รองเท้าสีดำและสีน้ำเงิน เพื่อให้ทุกย่างก้าวเป็นก้าวที่มั่นคง และพาคุณไปเจอกับความโชคดีเสริมความปังต้อนรับปีใหม่