เซเลบสาว พลอย ณัฐพร ขึ้นแท่นคุณแม่คนใหม่ เผยข่าวดีคลอดเบบี๋ ทายาทดุสิตธานีแล้ว

เซเลบสาว พลอย ณัฐพร โทณวณิก เผยข่าวดี เวลคัมเบบี๋ ทายาทดุสิตธานีคนใหม่แล้ว

เข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา สำหรับเซเลบริตี้สาว พลอย ณัฐพร โทณวณิก ทายาทคนสุดท้องของ ‘ชนินทธ์ โทณวณิก’ แห่งดุสิตธานี กับหนุ่ม ‘ท็อป – พีรพงศ์ ธรรมศิริทรัพย์’ โดยได้ญาติสนิท และเหล่าคนในแวดวง ไปร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง

ล่าสุด พลอย ก็ได้โพสต์อินสตาแกรม เผยภาพของลูก ซึ่งเพิ่งคลอดที่โรงพยาบาลสมิติเวช โดยว่า “Welcome to the world my baby! Mommy and Daddy love you ปากชัดเจนมากลูกรัก”

ซึ่งเหล่าเพื่อนสนิท ก็ต่างได้เข้าไปคอมเมนต์ อาทิ แอริน ที่ว่า “Congratulations na ja” , เอมมี่ มรกต ก็ว่า “So happy for you both!!!!!!” หรือ ก้อง การุณ ก็ว่า “Yayyy yayyyyy yayyyyyyyy! Welcome the new family member jaaa”

รวมไปถึง วีเจวุ้นเส้น , ตั๊น จิตภัสร์ , ดาว ณรงค์เดช และแจน จิตติมา รวมไปถึง แพร์ พิมพิศา จิราธิวัฒน์ ก็ด้วย