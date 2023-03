สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ประสบความสำเร็จ เปิดตัวสู่สากล

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 พร้อมด้วย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบัน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระหว่างประเทศครั้งที่ 7 ว่าด้วยเรื่อง ธรรมะพระพุทธศาสนา เมตตาธรรมโลกตะวันออก สำหรับโลกยุคใหม่” the 7th International Dharma Dhamma Conference: Eastern Humanity for the New Era ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุม Kushabhau Thakre International Convention Centre เมืองโบภาล (Bhopal) เมืองหลวงรัฐมัธยประเทศ (Madhya Pradesh) ประเทศอินเดีย โดยมี Honorable Smt. Droupadi Murmu ประธานาธิบดีอินเดีย เป็นผู้เปิดการประชุม และมี Honorable Shri Mangubhai Patel ผู้ว่าการรัฐมัธยประเทศ และ Honorable Shri Shivraj Sing Chouhan มุขมนตรีรัฐมัธยประเทศ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นร่วมกันระหว่างมูลนิธิอินเดีย (India Foundation) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่ให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีอินเดีย และมหาวิทยาลัยสาญจี (Sanchi University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของอินเดียที่มีองค์ความรู้ในเรื่องพุทธศาสนาใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอินเดีย

การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา และปรัชญาองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในการจรรโลงสันติสุข และเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก โดยมองว่า หากมวลมนุษยชาติสามารถเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้ว จะก่อให้เกิดสภาวะสันติสุขขึ้นได้ภายในจิตใจมนุษย์ และเมื่อนั้น สภาวะสันติสุขภายในจิตใจมวลมนุษยชาติจะเป็นปัจจัยหลักในการสร้างสันติภาพ และความมั่นคงของสังคมโลกต่อไป

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ ได้กล่าวแนะนำประวัติการก่อตั้งสถาบันต่อผู้เข้าร่วมการเสวนาว่ามีพื้นฐานมาจากการร่วมกลุ่มกันขึ้นจากกัลยาณมิตรที่มองเห็นความจำเป็นที่พุทธบริษัททั้ง ๔ ต้องเร่งติดอาวุธธรรม เข้าต่อสู้กับความเสื่อมถอยทางสภาวะจิตใจของมวลมนุษยชาติที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงใน โลภะ โทสะ โมหะ ทำให้สังคมเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว สถาบันได้เร่งฟื้นฟูและขัดเกลาจิตใจมวลมนุษยชาติ ด้วยการเร่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสร้างขันติธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจมวลมนุษย์ สถาบันได้ก่อกำเนิดโครงการหลายโครงการที่ล้วนแล้วแต่นำไปสู่การฟื้นฟูจิตใจมวลมนุษยชาติ สนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่เหล่าพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาทิ การนำพระธรรมทูต จากประเทศในลุ่มน้ำโขงไปศึกษาพระธรรมวินัย และการฝึกฝนธรรมะปฏิบัติในดินแดนพุทธภูมิ การก่อตั้งอาคารวิปัสสนา “วีระภุชงค์” ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสถาบันในวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา อินเดีย และโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมที่สุดคือ “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน” ครั้งที่ 1 และ 2 ที่สามารถใช้องค์พระธรรมคำสอนองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ ระหว่างพุทธบริษัท เกิดปีติผลของความร่วมมือในการปฏิบัติธรรมร่วมกันจนเป็นเครือข่ายขยายตัว ครอบคลุมดินแดนลุ่มน้ำโขงทั้ง 5 ประเทศ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา สถาบันโพธิคยาวิชชาลัยฯมีความพร้อมและเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม ที่จะทำงานร่วมกับองค์กรพุทธศาสนาระหว่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยสาญจี จากมัธยประเทศ มหาวิทยาลัยนาลันทา แห่งรัฐพิหาร และมูลนิธิอินเดีย เพื่อนำองค์ความรู้และหลักธรรมคำสอนองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างแท้จริง สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลก และช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีนเรนทระ โมดี (Narendra Modi) ที่กล่าวไว้ว่า “ศตวรรษที่ ๒๑ คือ ศตวรรษของเอเชีย แต่ศตวรรษของเอเชียจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากเอเชียปราศจากพระพุทธศาสนา”

คำกล่าว ดร.สุภชัยได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ สร้างความตื่นตัว และความตระหนักรู้ด้วยปัญญาว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การเสวนาในเวทีการศึกษาระหว่างประเทศต่างๆ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติธรรม นำมาซึ่งคุณธรรม และจริยธรรมในจิตใจมวลมนุษยชาติได้อย่างแท้จริง