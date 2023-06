เซเลบสาว ‘โอบอุ้ม-รัสรินทร์’ ประกาศลดสถานะสามี ‘รองอั๋น’ เหลือแค่พ่อแม่ของลูก

เซเลบสาว ‘โอบอุ้ม-รัสรินทร์’ ประกาศลดสถานะ ‘รองอั๋น’ เหลือแค่พ่อแม่ของลูก

ทำเอาแฟนๆ พร้อมเพื่อนๆ ต่างใจหายไม่น้อย เมื่อ เซเลบริตี้สาว โอบอุ้ม – รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ออกมาประกาศลดสถานะกับคุณสามี รองอั๋น-อรรถพล อิทธโยภาสกุล เหลือเพียงคุณพ่อคุณแม่ของน้องไอออน

Advertisment

โดยว่า “โอบอุ้มมีเรื่องมาแจ้งให้ทราบ

ตอนนี้โอบอุ้มกับพี่อั๋นลดสถานะเหลือเพียง พ่อและแม่ของไอออนแล้ว ตั้งแต่เราลดสถานะกัน เราทั้ง 2 คน คุยกันดีขึ้นมากๆ ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น และทำให้อุ้มมีแรงทำงานและกำลังใจในการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพต่อไป

Advertisement

ถึงแม้เราจะลดสถานะกัน แต่พี่อั๋นก็ยังเป็นเพื่อนสนิท เป็นครอบครัว และเป็นทีมเดียวกับอุ้มเสมอ (เข้าใจกันมากกว่าตอนเป็นสามี-ภรรยาอีก ) และตอนนี้เรามีเป้าหมายเดียวกัน นั้นคือ ความสุขของลูก และมอบโอกาสและประสบการณ์พร้อมอยู่เคียงข้างให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคต

ตอนนี้ลูกเป็นทุกอย่างของอุ้ม หัวใจอุ้มอยู่กับลูกทั้งหมด #lovemyson

Advertisement

Forever #ooaaiifamily and say goodbye to #obeoomaun btw, it will be in my heart forever”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจเนอเรชั่นแซ่ด…ว่าที่คุณแม่สุดแซ่บ ‘โอบอุ้ม-รัสรินทร์’ เตรียมรับทายาทปีหมูทอง

“ไฮโซตั๋ม”ถอนฟ้อง”ไฮโซโอบอุ้ม”หลังยอม”ขอโทษ”2ฝ่ายสัญญาเลิกโพสต์-ห้ามแฟนคลับโพสต์