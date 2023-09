ฮือฮา มิสแกรนด์พะเยาประกาศ ดึง เซียวจ้าน-เรน-อีดงอุก-กัวฟู่เฉิง ร่วมงานรอบไฟนัลที่ไทย

ฮือฮา มิสแกรนด์พะเยาจัดใหญ่ ประกาศกลางงานแถลงข่าว เซียวจ้าน-เรน-อีดงอุก-กัวฟู่เฉิง ร่วมงานรอบไฟนัลที่ไทย

สร้างความฮือฮา จนไทม์ไลน์แตก ไม่เฉพาะกับในแวดวงนางงาม กับเวทีการประกวด มิสแกรนด์ พะเยา เมื่อล่าสุด ในงานแถลงข่าว Press Conference มิสแกรนด์พะเยา 2024 ในธีม “HollyWood Red Carpet” ที่โรงแรม So Bangkok ได้มีการประกาศครั้งสำคัญ

โดย PD ของเวที ได้เปิดเผยว่า ในงานประกวดรอบ Final Show วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ MGI HALL นี้ ได้ อั๋น ภูวนาท และเฟร้นฟราย มาร่วมเป็นพิธีกร และจะมีซุปเปอร์สตาร์เอเชียจำนวนมากเข้ามาร่วมงานกับคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็นพระเอกเกาหลีชื่อดังอย่าง อีดงอุก, เรน, กัวฟู่เฉิง, เซียะ ซือ เหมิน นางเอกหนังทีวีบี และมิส ฮ่องกง ปี 1997

ทั้งยังสร้างเซอร์ไพรส์ประกาศบนเวทีว่า เซียวจ้าน พระเอกจีนชื่อดัง จะมาร่วมเป็นแขกพิเศษในรอบไฟนัลดังกล่าว โดยจะมีการขายบัตรในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ มติชนได้สอบถามไปทางทีมประชาสัมพันธ์กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ถึงการมาร่วมงานของเซียวจ้าน ทางทีมประชาสัมพันธ์ได้ระบุว่าศิลปินที่ทางกองประกวดของจังหวัดได้โพสต์ประชาสัมพันธ์นั้น ถือว่าเป็นศิลปินที่ได้เซ็นสัญญาแล้ว ขณะที่ยังมีศิลปินอีกรายคนที่อยู่ระหว่างการเชิญ

อย่างไรก็ตาม แอคเคาท์ @XiaoZhan_OFC หรือ บ้านแฟนคลับอย่างเป็นทางการของเซียวจ้านนั้น เปิดเผยว่า ได้คอนเฟิร์มกับทางสตูดิโอของเซียวจ้านแล้ว พบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง

ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ มิสแกรนด์พะเยา ยังคงประกาศให้รอติดตามการจำหน่ายบัตรในรอบไฟนัล และย้ำว่า ศิลปินที่ได้ประกาศไปแล้ว คือศิลปินที่เซ็นสัญญา ทั้งยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์และอินบ็อกซ์ไปสอบถามกับกองประกวดมิสแกรนด์พะเยาจำนวนมาก

ขณะที่ทวิตเตอร์ เหล่าแฟนคลับก็ได้ติด #มิสแกรนด์พะเยา และวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวจนกลายเป็นแฮชแทกยอดฮิต ติดอันดับ 2 ของทวิตเตอร์ไทยแลนด์ในเวลาไม่นาน

【230828 Information】

#XiaoZhan1005NewsPort#XiaoZhan #肖战 #SeanXiao



Fat Shrimp Secretary Weibo updated:



We have already confirmed with Studio, the information in the image is false. Please protect your personal privacy and property safety, do not be deceived. 🤝❤️ pic.twitter.com/HJl1INbvgB

