SHISEIDO ยกกินซ่ามาไว้กลางเมือง ชวนเปิดโหมดความสนุก สร้างโมเมนต์ความสุข ส่งท้ายปี

เปิดโหมดความสนุก รับเทศกาลแห่งความสุขปีนี้ แบรนด์ชิเซโด้ ชวนทุกคนมาสร้างความสนุกสนานในกิจกรรมที่อบอวลด้วยความสุข และร่วมสร้างช่วงเวลาแสนพิเศษอันอบอุ่นกับคนที่คุณรักในงาน Shiseido Ginza Tokyo Play for Joy Play for Beauty ที่ ฮอลล์ ออฟ เฟรม ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำลองความสุขย่าน Ginza มาไว้กลางห้างสรรพสินค้า

โดยปีนี้นำเสนอ Holiday Collection 2023 อันเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจจาก “ศิลปะพิกเซล” (Pixel art) ที่แบรนด์ชิเซโด้เชื่อว่า ช่วงเวลาในชีวิตที่เราได้เล่นสนุกเปรียบเสมือนความทรงจำ 1 พิกเซล เมื่อเรียงร้อยประกอบสร้างเข้าด้วยกันในหลากหลายโมเม้นต์ก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่สวยงามและล้ำค่า เพื่อมอบเป็นของขวัญแห่งความงดงามให้ตัวเองและคนที่คุณรักได้เปล่งประกายในเทศกาลแห่งความสุข

แบรนด์ SHISEIDO ได้รังสรรค์ บรรยากาศความสนุกสนานในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของย่าน Ginza ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายที่ SHISEIDO ได้นำเสนอขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความสุขและความสนุกสานเพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น

Play for Beauty ไปกับการนำเสนอ Shiseido Holiday Collection 2023 ดีไซน์ลิมิเต็ด อิดิชั่นลวดลายสวยงาม ที่ถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาล ณ ย่านกินซ่า ผ่าน “ศิลปะพิกเซล” (Pixel art) ในคอนเซปต์ Tokyo-in-a-game ลงบนผลิตภัณฑ์ ULTIMUNE เซรั่มอันดับ 1 จากชิเซโด้ และชุดของขวัญสุดพิเศษหลากหลายชุดสำหรับส่งต่อความสุขให้ตัวเองและคนที่คุณรัก พร้อมรับบริการห่อของขวัญ Furoshiki

Play for Joy ไปกับ โซน Shiseido Arcade ที่เต็มไปด้วยเกมหลากหลายให้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็น เกมตู้ในความทรงจำ, ตู้คีบและตู้กาชาปองพิเศษจากชิเซโด้ , Create your 8Bit Photo Booth ให้ทุกคนได้สร้าง avatar ของตัวเองแบบ real time และความสนุกสุดพิเศษกับ “CATCH GIVE HAPPY GAME” เกมเก็บของรางวัลในรูปแบบ Interactive

ภายในงานอบอวลไปด้วยมวลแห่งรอยยิ้มและความสุข กับ Mini concert ของ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร Friend of Shiseido Ultimune ที่นอกจากจะมอบของขวัญเป็นโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษแล้ว ยังร่วมแชร์โมเมนต์ความสนุกสนาน ร่วมเล่นเกมในโซน Shiseido Arcade , พูดคุยอย่างเป็นกันเองถึงโมเม้นต์พิเศษที่ประทับใจในปีนี้ พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การดูแลผิวด้วยเซรั่ม Ultimune

พร้อมกันนี้ยังมีแขกคนสำคัญของแบรนด์ชิเซโด้มาร่วมประกอบสร้างโมเม้นต์แห่งความสุขอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น แอน ทองประสม Friend of Shiseido Future Solution LX, แบงค์ ธิติ และ พิมฐา , อัพ ภูมิพัฒน์ , ส้ม มารี , เจนนิษฐ์ , มอส-ภาณุวัฒน์ และ แบงค์-มณฑป , เบน-บัญญพนต์ , ต้าห์อู๋ พิทยา และ ออฟโรด กันตภณ, 5 สมาชิก วง Perses, เล้ง ธนพล รวมไปถึงเหล่า Beauty blogger, Influencer อีกหลากหลายท่าน

กิจกรรม Shiseido Ginza Tokyo Play for Joy. Play for Beauty. จัดขึ้นที่ ชั้น M โซน Hall of Fame ณ ห้างสรรพสินค้า สยาม พารากอน ในวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2566 พร้อมรับของขวัญและโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เพียงลงทะเบียน รับฟรี New Ultimune 3 Days Challenge (1.5mlx6pcs) มูลค่า 900 พร้อมรับสิทธิ์เล่นเกมในงาน ร่วมตรวจสภาพผิวด้วย Skin Visualizer เครื่องตรวจผิวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่บอกค่า Blood Circulation ของผิวเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะและดีที่สุดให้กับคุณ พร้อมรับฟรี Ultimune ขนาด 10ml มูลค่า 950