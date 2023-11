Healthy Meal Group จับมือ Lobster & More เนรมิต 7 เมนูพิเศษ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข

Healthy Meal Group มอบประสบการณ์มื้ออร่อยสุขภาพดี ในแคมเปญ ‘Taste of Celebrations’ จับมือ Lobster & More เนรมิต 7 เมนูพิเศษ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข

บริษัท มื้ออาหารสุขภาพดี จำกัด (Healthy Meal Group) ร่วมกับ ล็อบสเตอร์ แอนด์ มอร์ (Lobster & More) ร้านอาหารสไตล์อังกฤษ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขช่วงปลายปี ในแคมเปญ ‘Taste of Celebrations’ ชวนทุกครอบครัวมาสัมผัสมื้ออร่อยสุขภาพดี จากการคัดสรรวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยม ผสานกับผลิตภัณฑ์ปรุงรสเพื่อสุขภาพ สู่การรังสรรค์เป็น 7 เมนูพิเศษ ที่ให้ความอร่อยและดีต่อสุขภาพทุกคนในครอบครัว

พิรัฐ ปัญญายงค์ Managing Partner บริษัท มื้ออาหารสุขภาพดี จำกัด (Healthy Meal Group) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารสำหรับร้านอาหารและครัวบ้าน กล่าวว่า “เฮลตี้ มีล กรุ๊ป

ให้ความสำคัญกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์สำหรับปรุงอาหารที่ให้ทั้งความอร่อยและดีต่อสุขภาพ โดยเรามุ่งเน้นการคิดค้นและพัฒนาสูตร รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการเสาะหาวัตถุดิบที่ดีที่สามารถบอกแหล่งที่มาได้ ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีเยี่ยม โดยที่ผ่านมาทาง Healthy Meal ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์ 1 ได้แก่ มะเขือเทศตากแห้งในน้ำมันมะกอก (Sun-Dried Tomato in Olive Oil), พริกดองในน้ำส้มสายชู (Pickled Green Bell Pepper in Vinegar), น้ำมันปรุงรสกลิ่นกุ้งล็อบสเตอร์ (Lobster Oil),

น้ำสลัดรอยัลพิ้งค์ (Royal Pink Salad Dressing), น้ำสลัดโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Style Shouyu Yuzu Salad Dressing) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่นิยมทำอาหารตะวันตก โดยมีผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็น

Top of Mind ของเชฟร้านอาหาร ได้แก่ Lobster Oil ซึ่งเราเป็นผู้ผลิตเจ้าเดียวในไทย โดยในปี 2023 ผลิตภัณฑ์ในซีรี่ย์ 1 ประกอบไปด้วยมะเขือเทศตากแห้งในน้ำมันมะกอก น้ำมันปรุงรสกลิ่นกุ้งล็อบสเตอร์ และน้ำสลัดโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น ยังได้รับรางวัลระดับโลก Superior Taste Award 2023 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีรสชาติอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการทดสอบและประเมินจนได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ

ซึ่งประกอบด้วยเชฟมืออาชีพและซอมเมอลิเย่ร์ชั้นนำ โดยผ่านการประเมินผ่านกระบวนการรับรสและ

แปลความหมายตามเกณฑ์ประสาทสัมผัส ได้แก่ ได้เห็น ได้กลิ่น ได้ทานอาหาร ได้ลิ้มลองและสัมผัส

นอกจากนี้ Healthy Meal ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารเพื่อสุขภาพดีเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เรามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีรี่ย์ 2 โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สลัดโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น รสเบอร์รี่, น้ำสลัดโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น รสน้ำผึ้งมัสตาร์ดและผักเคล เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำสลัด ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ น้ำสลัดพลัสวิตตามิน และ น้ำซอสปรุงรสโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น และน้ำซอสปรุงรสโชยุยูซุ รสหัวหอม สไตล์ญี่ปุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทซอสปรุงรส ในคอนเซ็ปต์ 4 in 1 ผัด หมัก ราด จิ้ม อร่อยครบ จบที่ขวดเดียว โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

และในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ เราได้จัดแคมเปญ ‘Taste of Celebrations’ Lobster & More โดยได้ออกแบบเมนูเฉพาะช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยแนวคิดที่ว่า ผู้บริโภคปรุงเมนูพิเศษได้เองที่บ้าน หรือ จะมาทานที่ Lobster & More ก็ยิ่งพิเศษ จนเกิดเป็น 7 เมนูที่เพียงใช้ผลิตภัณฑ์จาก Healthy Meal group ไปประกอบอาหารตามสูตรของเชฟบอสก็กลายเป็นมื้อ พิเศษร่วมกันในครอบครัวจึงได้ออกแบบเมนูทั้งสิ้น 7 เมนู ได้แก่

– ข้าวหน้าหมูสไลด์ ที่ปรุงจาก น้ำซอสปรุงรสโชยุยูซุ รสหัวหอม สไตล์ญี่ปุ่น หมูสไลด์นุ่มลิ้น

เข้ากันได้ดีกับรสสัมผัสอ่อนๆ ของหัวหอม

– สเต็กเนื้อวากิวริบอายออสเตรเลียเสิร์ฟพร้อมซอสคาเฟ่เดอปารี ที่ปรุงจาก พริกดองในน้ำส้มสายชู และ สลัดรอยัลพิ้งค์ ที่ปรุงจาก น้ำสลัดรอยัลพิ้งค์ ให้รสชาติ หวานอมเปรี้ยวสดชื่น เข้ากันได้ดีกับเนื้อนำเข้านุ่มละมุนลิ้น

– สปาเก็ตตี้เส้นดำ ซอสเซจ ที่ปรุงจาก มะเขือเทศตากแห้งในน้ำมันมะกอก ด้วยความหวานธรรมชาติของมะเขือเทศตัดรสชาติได้ดีกับซอสเซจ

– Prawn Carpaccio ที่ปรุงจาก น้ำมันปรุงรสกลิ่นกุ้งล็อบสเตอร์ (Lobster Oil) ด้วยความสดของกุ้งบวกกับกลิ่นหอมของ Lobster แค่ 2 อย่างนี้ก็สร้างเมนูที่อร่อยเกินคำบรรยาย

– Rocket salad with lobster ที่ปรุงจาก น้ำสลัดโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น รสเบอร์รี่ จะเรียกได้ว่าเป็นเมนู East meets West ก็ว่าได้

– และ ร็อกเก็ตสลัด เอนโชวี่ ที่ปรุงจาก น้ำสลัดโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น รสน้ำผึ้งมัสตาร์ดและผักเคล ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งรวมไปถึงกลิ่นหอมลูกเล่นจากผักเคล

เมนูทั้ง 7 นี้ เราออกแบบมาอย่างพิเศษด้วยการคำนึงถึงข้อจำกัดของครัวบ้าน เพราะเราต้องการ

ส่งความอร่อยจากการครีเอทเมนูสุดพิเศษของ Lobster & More ร่วมกับผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารเพื่อสุขภาพดีจาก Healthy Meal Group เป็นของขวัญมื้อพิเศษให้กับทุกครอบครัว ซึ่งถ้าหากครอบครัวไหนไม่สะดวกทำอาหารเองก็สามารถมาทานเมนูพิเศษทั้ง 7 ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567 ได้ที่ร้าน Lobster & More ชั้น 2 The crystal veranda เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา”

ผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารเพื่อสุขภาพ ซีรี่ย์ 1 ได้แก่มะเขือเทศตากแห้งในน้ำมันมะกอก (Sun-Dried Tomato in Olive Oil), พริกดองในน้ำส้มสายชู (Pickled Green Bell Pepper in Vinegar), น้ำมันปรุงรสกลิ่นกุ้งล็อบสเตอร์ (Lobster Oil), น้ำสลัดรอยัลพิ้งค์(Royal Pink Salad Dressing), น้ำสลัดโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Style Shouyu Yuzu Salad Dressing) ซีรี่ย์ 2 ได้แก่ สลัดโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น รสเบอร์รี่, น้ำสลัดโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น รสน้ำผึ้งมัสตาร์ดและผักเคล น้ำซอสปรุงรสโชยุยูซุ สไตล์ญี่ปุ่น และน้ำซอสปรุงรสโชยุยูซุ รสหัวหอม สไตล์ญี่ปุ่น จากเฮลตี้ มีล กรุ๊ป มีจำหน่ายแล้วที่ กูร์เมต์ Tiktok Shopee และ Lazada พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมได้ทาง Facebook page: Hmeal_healthymeal